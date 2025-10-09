De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice

Redacción/SinEmbargo

08/10/2025 - 6:34 pm

Canciller Juan Ramón de la Fuente.

Artículos relacionados

Juan Ramón de la Fuente aseguró que hay "tranquilidad" con el T-MEC, pero también lamentó que existan opiniones que esperan que no se logre un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá; "no se van a salir con la suya", expresó.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbago).- El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, confió en que se mantendrá el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Cuestionado este miércoles por la prensa a su llegada al Senado de la República, el Canciller confió en que el país está en la ruta correcta y aclaró que el acuerdo no se definirá en el corto plazo.

"Yo creo que hay tranquilidad porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del Gobierno Federal que tenemos que participar en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo. La Presidenta Sheinbaum lo marcado de manera muy puntual. Entonces, claro, estamos preparados para seguir avanzando en la revisión", dijo Juan Ramón de la Fuente.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la revisión del T-MEC se llevará a cabo en 2026, y destacó el diálogo permanente que ha mantenido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su homólogo de estadounidense, Donald Trump, desde el arribo del republicano a la Casa Blanca.

"Nosotros mantenemos una buena relación con el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que estuvo en México hace poco. Su visita fue muy clara en cuanto a cuáles son los términos de la relación. Se logró establecer un programa de cooperación para la seguridad y la aplicación de la ley, que fue muy importante, que está dando resultados", agregó De la Fuente.

No obstante, Juan Ramón de la Fuente criticó a la oposición por considerar un panorama de desacuerdo entre los Gobiernos de México y Estados Unidos: "Me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es a todas luces benéfico para los tres países", manifestó.

"No se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del tratado con Estados Unidos y con Canadá", agregó.

T-MEC es Ley en los 3 países: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el T-MEC está incluido en la Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.

"El T-MEC es Ley en Canadá, en Estados Unidos y en México, es decir, pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, y Canadá y México. No necesariamente todas tienen que ser trilaterales", dijo en su habitual conferencia matutina.

La Mandataria Federal señaló que el Secretario de Economía iniciará una serie de consultas con el sector empresarial, tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de conocer su postura en cuanto al tema de las exportaciones, ya que los sectores automotriz y del acero son temas pendientes entre México y Estados Unidos.

"En el tema comercial, la situación es que el Gobierno de Estados Unidos tiene una posición distinta ahora respecto a una serie de sectores, como es el caso de la automotriz o el acero, que tenemos todavía en revisión. Pero la mayor parte del tratado se está respetando, la mayor parte, y creemos que nos va a ir bien. Somos optimistas".

Cabe señalar que, luego de su reunión en Washington D.C. con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, el Presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que existan acuerdos separados entre Estados Unidos, Canadá y México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Tren de la seguridad

"La disminución nacional en los homicidios dolosos, destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en su...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
2

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
3

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

4

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

Militares se confunden y matan a seis en Tamaulipas; "se revisará el caso": Sheinbaum.
5

Sheinbaum lamenta ejecución de seis jornaleros en Tamaulipas debido a confusión

El Presidente Donald Trump estalló en contra de la posición asumida por Jay Robert Pritzker, Gobernador de Illinois, y Brandon Johnson, Alcalde de Chicago.
6

Trump exige que el Gobernador de Illinois y el Alcalde de Chicago sean encarcelados

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
7

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Trump anuncia que Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza.
8

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase de su Plan de Paz para Gaza

El PAN en Chihuahua dice que se aprobó la prohibición de lenguaje inclusivo.
9

PAN presume la primera prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
10

La región en donde mataron al cura Pantaleón es zona minera en disputa del narco

La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los últimos “halagos” que le dedicó el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.
11

“Viendo tu historia, parece que tú también tienes problemas”, responde Greta a Trump

Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la UNAM, murió esta tarde tras ser atacado con arma blanca por otro alumno que ingresó al plantel vestido de negro y encapuchado.
12

Alumno del CCH Sur mata a otro estudiante, hiere a trabajador y se tira de edificio

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
13

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
14

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
15

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Canciller Juan Ramón de la Fuente.
1

De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
2

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Trump anuncia que Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza.
3

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase de su Plan de Paz para Gaza

Militares se confunden y matan a seis en Tamaulipas; "se revisará el caso": Sheinbaum.
4

Sheinbaum lamenta ejecución de seis jornaleros en Tamaulipas debido a confusión

5

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

La SSPC advirtió sobre los riesgos de adquirir medicamentos a través de redes sociales, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones.
6

¡No arriesgues tu salud! La SSPC alerta sobre peligros de comprar medicinas en redes

Hallan el cuerpo sin vida de sacerdote de Mezcala, Guerrero, reportado como desaparecido.
7

La región en donde mataron al cura Pantaleón es zona minera en disputa del narco

Viajeros de EU empiezan a sentir el impacto del cierre del Gobierno porque la escasez de personal en el control de tráfico aéreo está interrumpiendo los vuelos.
8

Si vas a EU, toma en cuenta esto: cierre de Gobierno alcanza vuelos y provoca demoras

Una multitud despidió con porras y aplausos el féretro del sacerdote Bertoldo Pantaleón en la iglesia de San Francisco de Asís tras una misa de cuerpo presente.
9

El sacerdote Bertoldo Pantaleón es despedido con porras, aplausos y vivas en Guerrero

"Priscilla" se debilitó este miércoles a tormenta tropical, sin embargo, las autoridades federales mantienen acciones preventivas en BCS, Jalisco y Nayarit.
10

"Priscilla" se degrada a tormenta tropical; la CNPC mantiene acciones de prevención

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
11

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus propuestas para integrar las nuevas comisiones Nacional Antimonopolios y Reguladora de Telecomunicaciones.
12

DOCUMENTOS ÍNTEGROS ¬ ¿Con qué sustituyen órganos autónomos? CSP envía dos propuestas