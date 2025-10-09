De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice

Juan Ramón de la Fuente aseguró que hay "tranquilidad" con el T-MEC, pero también lamentó que existan opiniones que esperan que no se logre un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá; "no se van a salir con la suya", expresó.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbago).- El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, confió en que se mantendrá el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Cuestionado este miércoles por la prensa a su llegada al Senado de la República, el Canciller confió en que el país está en la ruta correcta y aclaró que el acuerdo no se definirá en el corto plazo.

"Yo creo que hay tranquilidad porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del Gobierno Federal que tenemos que participar en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo. La Presidenta Sheinbaum lo marcado de manera muy puntual. Entonces, claro, estamos preparados para seguir avanzando en la revisión", dijo Juan Ramón de la Fuente.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la revisión del T-MEC se llevará a cabo en 2026, y destacó el diálogo permanente que ha mantenido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su homólogo de estadounidense, Donald Trump, desde el arribo del republicano a la Casa Blanca.

Ante las alertas de la administración Trump de un posible final del TMEC, México está tranquilo y considera que va por el camino adecuado para mantener ese acuerdo comercial, dice el canciller Juan Ramón de la Fuente a su arribo al @senadomexicano , donde comparece ante el pleno. pic.twitter.com/DXPIBzrFGv — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 8, 2025

"Nosotros mantenemos una buena relación con el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que estuvo en México hace poco. Su visita fue muy clara en cuanto a cuáles son los términos de la relación. Se logró establecer un programa de cooperación para la seguridad y la aplicación de la ley, que fue muy importante, que está dando resultados", agregó De la Fuente.

No obstante, Juan Ramón de la Fuente criticó a la oposición por considerar un panorama de desacuerdo entre los Gobiernos de México y Estados Unidos: "Me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es a todas luces benéfico para los tres países", manifestó.

"No se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del tratado con Estados Unidos y con Canadá", agregó.

T-MEC es Ley en los 3 países: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el T-MEC está incluido en la Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.

"El T-MEC es Ley en Canadá, en Estados Unidos y en México, es decir, pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, y Canadá y México. No necesariamente todas tienen que ser trilaterales", dijo en su habitual conferencia matutina.

La Mandataria Federal señaló que el Secretario de Economía iniciará una serie de consultas con el sector empresarial, tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de conocer su postura en cuanto al tema de las exportaciones, ya que los sectores automotriz y del acero son temas pendientes entre México y Estados Unidos.

"En el tema comercial, la situación es que el Gobierno de Estados Unidos tiene una posición distinta ahora respecto a una serie de sectores, como es el caso de la automotriz o el acero, que tenemos todavía en revisión. Pero la mayor parte del tratado se está respetando, la mayor parte, y creemos que nos va a ir bien. Somos optimistas".

Cabe señalar que, luego de su reunión en Washington D.C. con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, el Presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que existan acuerdos separados entre Estados Unidos, Canadá y México.