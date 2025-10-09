PuntosyComas ¬ García Harfuch impulsa la lucha contra el crimen con inteligencia

El Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública, que depende de García Harfuch, tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos para la prevención y combate del delito.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Con promedios de confianza entre la población por encima del 80 por ciento, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se han convertido en la herramienta operativa más eficaz para el combate a la delincuencia, tanto común como organizada y serán instituciones clave para lograr avances en ese terreno en el segundo año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y el responsable de que esas instituciones sean efectivas y actúen coordinadas es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyado en el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Sin embargo, hay todavía un amplio campo en el que el gobierno federal tendría que influir e intervenir, para obtener resultados más perdurables, como son los casos de las policías preventivas estatales y municipales, así como las fiscalías, tanto la General de la República, como las estatales, que no gozan de buen crédito entre la población, con promedios de confianza de entre el 56 y el 64 por ciento.

Tanto las Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre del 2025 corroboran que el desempeño de la Fuerza Armada Permanente es bien calificado, lo que no sucede con el trabajo de las policías estatales y municipales.

LA COORDINACIÓN

Los pasos de la Presidenta Sheinbaum Pardo para consolidar el nuevo sistema de combate a la delincuencia ha avanzado en etapas muy concretas. Primero, el martes 31 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave, incluida en el décimo tercer párrafo del Artículo 21 constitucional, a través de la cual la Presidenta de la República delegó en Omar García Harfuch facultades que podríamos denominar extraordinarias.

Advierte esa importante reforma: “La secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.

Y en el campo de la coordinación, que ha permitido importantes avances en materia de seguridad, esa reforma al Artículo 21 constitucional explica: “Le corresponderá [a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana] la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (…) y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben (…). Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.

Esta coordinación, entre dependencias federales, se expresa en el reconocimiento de la gente a la Fuerza Armada Permanente, pero no es igual de generosa la buena percepción de la sociedad con respecto al desempeño de las policías estatales o municipales.

NUEVAS HERRAMIENTAS

El segundo paso en la estrategia de la Presidenta en el combate a la delincuencia fue darle a su secretario de Seguridad nuevas herramientas y facultades que le confiere la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, para imprimirle consistencia y basamento jurídico a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, orientada a atender de manera estructural los fenómenos delictivos y de violencia.

El Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública, que depende de García Harfuch, tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos para la prevención y combate del delito.

En el espacio reservado a la seguridad pública y al combate a la delincuencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositó toda su confianza y sus facultades en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter de secretario técnico del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

¿Qué organismos integran el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública?

El Artículo 6 de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad establece que esa institución colegiada debe estar conformado por los siguientes organismos:

I.- El Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad, que toma decisiones y ejecuta estrategias;

II.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, que coordina el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública;

III.- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que gestiona y opera.

¿Cuáles son las decisiones que toma el Consejo Nacional de Inteligencia y quienes lo integran? Eso lo aclara el Artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, que define al Consejo Nacional como la instancia superior interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada, encargada de la dirección, el mando único, y la toma de decisiones para el funcionamiento del Sistema Nacional y la consecución de sus fines.

1.- Estará integrado por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo presidirá.

2.- Estará en este Consejo la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la persona responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adscrito a esta dependencia.

3.- Formará parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien será el Secretario Ejecutivo del organismo y suplirá en sus ausencias a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participará en el Consejo Nacional el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

4.- También integran el Consejo Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Guardia Nacional; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Fiscalía General de la República.

El gobierno federal cuenta con una plataforma de inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano. La secretaría de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tienen ojos y oidos en todo el país, que nutren esta plataforma de inteligencia.

Esta plataforma de inteligencia también tiene acceso a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y, en su caso, la información de particulares, en los términos previstos en la Ley, y en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para su consulta en las tareas de prevención, investigación y persecución de los delitos.

El lunes 4 de agosto del 2025 García Harfuch sumó la última pieza que le faltaba operativamente, pues llegó a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía investigador, de la mayor confianza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.