Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

Este mandamiento no implica que el exfuncionario salga de prisión. "El Abuelo" deberá seguir recluido en el penal del Altiplano, a donde fue trasladado tras regresar expulsado de Paraguay.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", recibió una suspensión definitiva por parte de un Juez federal contra una segunda orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria”, señala el ordenamiento judicial concedido al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

La medida cautelar no implica su salida de prisión y esta es sólo es para efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad y disposición del Juez de control para la continuación del procedimiento.

Bermúdez Requena tramitó en septiembre pasado un amparo para bloquear el mandamiento judicial solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) y, así, poder evitar ser detenido o privado de su libertad.

Ya logramos obtener vínculos muy claros de Hernán Bermúdez Requena con la delincuencia organizada: Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Añade que está pendiente de ser ejecutada una orden de aprehensión federal. pic.twitter.com/APj3o7UstI — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 7, 2025

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal con residencia en el Estado de México declaró infundado el recurso interpuesto que le fue concedido por Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez del Cuarto de Distrito en materia Penal, contra el mandamiento de captura.

Por su parte, el Magistrado Ricardo Garduño Pasten señaló que la medida cautelar impedía cumplimentar la orden de aprehensión y detener al exservidor público.

“El Juez de distrito está diciendo que en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión quede a su disposición en el lugar de reclusión y a las de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento, esto es, no implica que se esté diciendo que a través de esta suspensión vaya a ordenarse la libertad de la persona o no se pueda ejecutar la orden de aprehensión o alguna cuestión mayor, únicamente lo que dijo el Juez fue que sí se ejecuta la orden quede a su disposición", indicó el funcionario.

De acuerdo con el Magistrado "no hay alguna cuestión que pudiera ocasionarle un agravio al Ministerio Público y, además, los efectos dados a la suspensión son estrictamente apegados a lo que dice la Ley de Amparo”.

El día de ayer, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró en conferencia de prensa que el amparo que solicitó el exfuncionario tabasqueño para evitar que se ejecute una segunda orden de aprehensión en su contra no le serviría de nada.

Gertz Manero explicó que la investigación en contra de Bermúdez Requena inició en el año 2024, a raíz de una denuncia por casos de extorsión en contra de gasolineros. Derivado de dicha indagatoria fue posible establecer que él y varios de sus colaboradores estuvieron involucrados en delitos del fueron común.

Una vez que las autoridades estatales obtuvieron la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad solicitaron el apoyo de la FGR para que les ayudara a localizarlo luego de haber abandonado el país.