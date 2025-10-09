¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

Mediante el uso de Inteligencia Artificial y técnicas de ingeniería social, delincuentes simulan comunicaciones creíbles con víctimas de robos de vehículos y solicitan una recompensa o el pago de supuestos gastos de traslado.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El robo de un vehículo puede algo angustiante para cualquier persona, pero grupos criminales han aprovechado ese momento de vulnerabilidad para seguir delinquiendo, haciendo uso de herramientas tecnológicas para cometer fraudes.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una nueva modalidad de fraude en línea, en la que delincuentes utilizan herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para engañar a las víctimas de robo de vehículos. Aquí te contamos cómo es este tipo de engaños y qué debes saber para no caer en ellos.

"Con el uso de inteligencia artificial, los delincuentes han desarrollado un nuevo método para estafar a los automovilistas, tras robar un vehículo, utilizan esta tecnología para hacer creer falsamente a las víctimas que ha sido recuperado, aprovechando la confianza y la urgencia de los propietarios", indicó la dependencia capitalina.

#AlertaCibernética | Los estafadores usan mensajes, llamadas o correos falsos para hacerte creer que tu auto fue recuperado. ¡Evita ser víctima! ❌ No compartas info de tu vehículo en redes.

❌ No confíes en números desconocidos.

❌ No hagas depósitos por supuestas liberaciones.… pic.twitter.com/v4YocYCwdx — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 7, 2025

¿Cuál es el nuevo fraude contra las víctima de robo de vehículos?

El fraude inicia cuando una persona denuncia en redes sociales el robo de su vehículo y comparte información como las placas, modelo, color, lugar del robo e incluso su número telefónico.

Con esos datos, los delincuentes —que no participaron en el robo— fingen haber localizado el automóvil y contactan a la víctima haciéndose pasar por ciudadanos solidarios, personal de grúas o autoridades.

Mediante el uso de Inteligencia Artificial y técnicas de ingeniería social, simulan comunicaciones creíbles y solicitan una recompensa o el pago de supuestos gastos de traslado. Mientras tanto, el vehículo continúa desaparecido y los estafadores aprovechan la desesperación del propietario para obtener beneficios económicos.

¿Cómo evitar fraudes?

Ante esta situación, la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir ser víctima de este tipo de fraudes. Estas son:

Evitar publicar información sensible en redes sociales, como número telefónico, dirección o datos personales.

Usar configuraciones de privacidad estrictas para limitar quién puede ver las publicaciones o enviar mensajes.

Desconfiar de mensajes, llamadas o correos no verificados que aseguren haber encontrado el vehículo.

No realizar pagos ni compartir información financiera con desconocidos.

Guardar evidencia de cualquier intento de fraude, como mensajes o perfiles sospechosos.

Reportar de inmediato los intentos de estafa a las autoridades.

Acudir siempre al Ministerio Público en caso de robo y no confiar en intermediarios no oficiales.

Mantener comunicación constante con la aseguradora para recibir orientación y evitar engaños.

La dependencia subrayó que este tipo de fraudes demuestra la importancia de proteger la información personal y manejar con precaución los datos en redes sociales.

¿En dónde denunciar un engaño?

Finalmente la SSC, recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética a través del correo [email protected] o al teléfono 55 5242 5100 ext. 5086, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

Asimismo, invitó a seguir las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, donde se comparten alertas y consejos de seguridad digital.