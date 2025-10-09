Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial: presenta Plan México

En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum expuso los ejes del Plan México ante 17 países del Foro Económico Mundial. Por su parte, Altagracia Gómez Sierra dijo que este foro reconoció a México como uno de los países con más oportunidades de crecimiento e inversión internacional.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles el Plan México ante 17 países miembros del Foro Económico Mundial. En el encuentro realizado en Palacio Nacional, la Mandataria Federal expuso los objetivos de esta estrategia que busca fortalecer el mercado interno y el salario, así como la inversión pública y privada, y aumentar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional.

En dicho marco, Sheinbaum Pardo manifestó su optimismo en cuanto a la relación con sus socios comerciales de América del Norte: Estados Unidos y Canadá. Además, puntualizó las acciones que busca impulsar el Plan México, entre las cuales se encuentran:

Fortalecer la conectividad del país con mayor infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria.

Generar a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 26 mil megawatts y un complemento de inversión privada para energía, así como 158 proyectos para transmisión.

Establecer un marco de producción para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos al día y desarrollar más gas natural.

Invertir en proyectos de agua como la tecnificación del riego agrícola.

La construcción de 1.7 millones de viviendas en los siguientes seis años.

La creación de 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y 330 mil para Educación Superior.

La reducción de al menos el 50 por ciento de los trámites a través de la simplificación y digitalización.

En Palacio Nacional, compartimos el Plan México con las y los empresarios invitados al Foro Económico Mundial: fortalecemos la inversión pública y privada para alcanzar la soberanía alimentaria y energética. Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país. pic.twitter.com/OjZ3IyxLsr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 8, 2025

La Presidenta de México también destacó la creación de 26 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales 15 se ubicarán en todo el país y otros 11 se concentrarán en el sur sureste de México. Dicha iniciativa busca promover un esquema de incentivos económicos para la inversión con el objetivo de incentivar el desarrollo nacional.

Además, Claudia Sheinbaum adelantó que en las próximas semanas se presentará el Proyecto México que estará compuesto por los siguientes cuatro ejes:

Mayor formación científica, técnica y humanista desde la niñez hasta la Educación Superior. La Impulsora Nacional de Innovación con la Banca de Desarrollo para el financiamiento a la pequeña y mediana empresa que permita mayor innovación. Servicios de Ingeniería. El Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial para generar todas las condiciones de uso de esta herramienta para el gobierno y para la iniciativa privada.

En redes sociales, la Mandataria Federal compartió parte de su discurso ante los empresarios del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, cuya organización no gubernamental internacional tiene sede en la comuna de Cologny, Suiza.

"Hemos construido un plan, le llamamos el Plan México. Tiene el objetivo de producir más en México, para el mercado interno y también para las exportaciones. Fortalecimiento del mercado interno, aumento de la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética y fortalecer la inversión pública y privada", detalló Sheinbaum.

Por su parte, la Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, señaló que el Foro de Davos reconoció a México como uno de los países con más oportunidades de crecimiento e inversión internacional.

“Vienen empresas farmacéuticas, vienen empresas importantes de logística, vienen empresas de agroindustria, vienen empresas de turismo, vienen empresas financieras, vienen empresas pues de todo tipo realmente”, dijo en entrevista.

A este respecto, la representante del Gobierno de México y del sector empresarial, añadió que también se espera la participación de empresarios extranjeros en este proyecto: