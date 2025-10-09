Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

09/10/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Sol González Eguía y Ernesto Ledesma, dos de los mexicanos integrantes de la Global Sumud Flotilla, denunciaron en entrevistas con SinEmbargo cómo fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas por el Ejército israelí tras ser secuestrados en aguas internacionales.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La psicóloga Sol González Eguía y el periodista Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, dos de los seis mexicanos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, conformada por 40 barcos que buscaba abrir un corredor hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria, relataron los momentos de terror que vivieron junto con decenas de activistas internacionales tras ser interceptados y detenidos por el Ejército israelí en aguas internacionales.

En entrevistas con SinEmbargo Al Aire, los dos integrantes de la flotilla, que arribaron este miércoles a México, detallaron cómo fue su detención, la tortura física y psicológica que sufrieron por parte de las autoridades israelís y las dificultades que tuvieron que enfrentar para poder regresar a salvo al país.

“Fueron muchas etapas en este proceso. El día anterior hubo una especie de prueba, el Ejército israelí rodeó dos de las embarcaciones líderes de la flotilla, intervinieron todas las comunicaciones y pensamos que ese día nos iban a interceptar. Sin embargo, se retiraron. Fue como un primer aviso de que estaban valuando la situación”, narró Sol González Eguía a Blanca Juárez y Romina Gándara en "A las Dos".

González Eguía viajaba en el velero Adara, una de las embarcaciones pequeñas que integraban la flotilla. “Íbamos en veleros y barcos pequeños y ellos (los militares israelíes) iban en embarcaciones militares. Nuestros veleros no generaban ningún tipo de amenaza, además de que eran embarcaciones con fallas mecánicas. Éramos embarcaciones pequeñas enfrentando a grandes buques de Israel”.

Por su parte, Ernesto Ledesma detalló a "Los Periodistas" que se dieron cuenta de la presencia de los buques israelís debido al ruido que generan los motores, además de que señaló que estas embarcaciones viajaban con las luces apagadas para no ser vistas.

"Por el sonido de los motores que es distinto al de la flotilla. Nuestra embarcaciones eran mucho mas precarias y en los radares se empezaba a percibir la aparición de buques que venían con la luz completamente apagada, ellos tienen una luz infrarroja que usan en las noches entonces es difícil verlos pero sí los oyes. Esa así que nos empezamos a dar cuenta de que nos estaban rodeando".

El periodista narró que en el momento que ocurrió el asalto a las embarcaciones de la flotilla, los buques comenzaron a disparar chorros de agua, la cual contenía un químico que provocaba una reacción alérgica en la piel.

"Cuando es el asalto a las embarcaciones, hay una forma que tienen de asaltar. Llegan con una manguera potente como la de los bomberos, son cañones de agua, y empiezan a aventarle agua a las embarcaciones. Esa agua tenía un químico que provocaba comezón a las compañeras y compañeros que les cayó".

En tanto, la activista González Eguía recordó que en todo momento los elementos israelís actuaron con violencia y hostigamiento. “Se nos pidió bajar la velocidad y un grupo de militares subió a la embarcación. Rompieron las cámaras, el internet, destruyeron todas las comunicaciones y ahí empezó el aislamiento”.

Durante la detención, dijo ella, fueron obligados a destruir sus propios teléfonos celulares y computadoras para proteger a sus familiares y contactos. “Ellos buscan en nuestras redes sociales, quiénes son nuestros familiares. Era un tema también de cuidado de nuestro entorno”.

Ernesto Ledesma ahondó en esta situación y dijo que la mayoría de los activistas y personas que viajaban en las embarcaciones arrojaron sus celulares y computadoras al mar para evitar que las autoridades israelís pudieran intervenirlos.

"La orden que tuvo el Ejército israelí fue no agredirnos, sino someternos quitarnos aparatos electrónicos. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar, teníamos celulares que aventamos al océano para que el Ejército no se metiera a nuestros materiales privados. Ellos llegan y a todos nos meten al interior de las embarcaciones y hacen toda la revisión".

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla llegaron este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

La entrega y la tortura

Tras ser detenidos y traslados a Israel ambos testigos coinciden en que la violencia se recrudeció cuando fueron entregados a la policía israelí. Ahí comenzó la tortura, señalan.

"Nos llevan al puerto y nos entregan a la policía de Itamar Ben-Gvir, Ministro de Seguridad, que es de los más siniestros que tiene Israel, y ahí es donde empieza la tortura a los integrantes de la flotilla. Ahí empezaron los golpes, la tortura, los golpes a compañeras, eso incluye a señoras de la tercera edad que formaban parte de la flotilla", contó Ernesto Ledesma.

Ledesma ahondó en esta situación y recalcó que todas las personas que fueron detenidas, sin excepción, sufrieron tortura por parte de la policía israelí.

"Una cosa es el maltrato y otra la tortura. Lo que nosotros sufrimos fue tortura. En algunos casos, incluyéndome, fueron golpes muy fuertes por la espalda, siempre el ataque es por la espalda, es presionarte con una llave que te meten el brazo por atrás te jalan los hombros de tal manera que casi los oyes tronar, dislocarse. El dolor no es soportable y te tumba, es cuando te caen con las rodillas en la parte baja de la espalda. Son momentos duros como nos avientan al piso".

Por su parte, Sol González mencionó que los detenidos eran obligados a permanecer callados, de rodillas y con las manos amarradas. "Ahí fue donde se dieron las torturas físicas, nos acomodaron en el piso, hubo intento de dislocar hombros, obligaban a la gente a estar de rodillas, si te movías te gritaban y golpeaban. Te quitaban tus cosas, las rompían, las tiraban a la basura, te quitaban la ropa para revisarte, fue un proceso muy largo, de muchas horas. A algunos en el puerto les amarraron las manos".

Erenesto Ledesma relató que uno de los momentos mas impactantes que vivió durante su arresto fue cuando Itamar Ben-Gvir, Ministro de Seguridad de Israel llegó al lugar y los acusó de terrorismo.

"El momento que me parece que también fue fuerte es cuando aparece Ben-Gvir, algo que no esperábamos. Cuando vemos que aparece con cámaras, se para en frente de nosotros y lo primero que empieza a decirnos en inglés es que nosotros, los de la flotilla, éramos asesinos de niños. Eso enardece a todos los activistas y empiezan a gritar fuerte y estruendosamente ‘Free Palestine’. Ese es el segundo momento que me pareció surrealista, ver a un tipo encolerizado empezar a gritarnos en hebreo, furioso se puso de que la gente gritaba ‘Free Palestine’ y se fue. A los 10 minutos viene la siguiente tortura que lllegaron los policías a golpearnos por la espalda a jalarnos las muñecas hacia abajo. Nos amarran con los cintillos y la muñecas en la espalda y las aprietan tan fuerte que la manos se iban poniendo moradas".

Tanto González Eguía como Ledesma coincidieron en que el Gobierno de Israel ejerció una tortura psicológica sistemática en contra de los detenidos, con el propósito de quebrarlos y hacerles perder las esperanzas de regresar a casa.

“Nos apuntaban en la frente con las armas, nos insultaban, no nos dejaban dormir. Dormíamos una hora nada más. Estuvimos 48 horas sin comer, 36 sin agua. El agua que nos daban era del baño. En mi celda éramos 15 personas y no salimos en cinco días”, mencionó Sol González.

El periodista Ernesto Ledesma, director del medio Rompeviento TV, aseguró que su detención, así como la de los cerca de 500 tripulantes de la flotilla que se dirigía a Gaza, fue una emboscada del ejército de Israel. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Por su parte, Ernesto Ledesma indicó que la privación del sueño y la prohibición de alimento y agua fueron parte del castigo.

"Los dos primeros días completos sin alimento. Solo agua y es de la llave. Los baños no tienen desagüe. Era una situación bastante desagradable. Hubo días que a la hora de dormir a la hora encendían las luces que aunque estés dormido no puedes no despertarte. Eran 10 horas que no podíamos dormir".

Pese a las trabas por parte del Gobierno de Israel, Sol González y Ernesto Ledesma destacaron la actuación del Embajador Mauricio Escanero quien en todo momento estuvo al pendiente de su situación quien —a pesar del maltrato— logró intervenir.

"Podría decirles que a nuestro Embajador fuimos testigo de cómo lo maltrataban, lo corrían, le gritaban. Fue muy fuerte porque no solo fue a nuestro embajador, fue a varios embajadores. No había diplomacia. La lógica era asustar para que tal vez no volvieran mas, los tenían esperando de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para poder entrar a vernos. Era un intento masivo de desgastarnos".

Finalmente, ambos coincidieron en que el actuar de las fuerzas israelís descubre el verdadero rostro de Israel ante el mundo. “Nos querían quebrar, pero lo único que lograron fue hacernos más conscientes de la barbarie. Lo que vimos fue un intento deliberado por deshumanizar”, menciona Ledesma.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Tren de la seguridad

"La disminución nacional en los homicidios dolosos, destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en su...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
2

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
3

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
4

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
5

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
6

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
7

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
8

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

9

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
10

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

Fraude robo de vehículos
11

¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

12

CLOSE UP ¬ Los brazos ultraderechos de Netanyahu: ¿quiénes son Ben-Gvir y Smotrich?

El lenguaje matemático es exacto, mientras que la lengua es metafórica, vaga, sugerente: capaz de decirlo todo pero sin precisión.
13

El lenguaje matemático y la realidad

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
14

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
15

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
1

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
2

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
3

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
4

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

5

CLOSE UP ¬ Los brazos ultraderechos de Netanyahu: ¿quiénes son Ben-Gvir y Smotrich?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que el homicidio de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como "Micky Hair", fue un ataque directo.
6

#PuntosyComas ¬ García Harfuch impulsa la lucha contra el crimen con inteligencia

Fraude robo de vehículos
7

¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

8

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial: presenta Plan México

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
9

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
10

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
11

De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
12

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN