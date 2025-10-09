Taruk: los nuevos autobuses eléctricos hechos en México que llegarán a Quintana Roo

El autobús eléctrico Taruk, de producción nacional, está probando su eficacia y operatividad en las calles de Chetumal; el objetivo es alcanzar la soberanía tecnológica en electromovilidad.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía, celebró el anuncio de la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, de que la entidad comenzó a realizar las primeras pruebas del autobús eléctrico Taruk, hecho en México.

Las pruebas de las nuevas unidades fueron hechas en la ciudad de Chetumal y tienen la intención de modernizar la red de transporte público con este innovador autotransporte totalmente eléctrico.

“Es muy relevante saber que Chetumal tendrá un sistema integral de vehículos eléctricos. Es un paso gigantesco, porque son autobuses mexicanos, hechos en México”, expresó el Secretario Ebrard.

El Taruk fue hecho por la empresas MegaFlux encargada del sistema de tracción eléctrico o tren motriz; y DINA, responsable del diseño y construcción del autobús. Además, el autobús contó con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt).

Este vehículo fue desarrollado a través de un proyecto público privado y tiene una capacidad para transportar hasta 60 pasajeros, de los cuales, 30 pueden ir sentados. Estos son producidos con un 70 por ciento de componentes mexicanos, los cuales se espera aumentar a 75 por ciento en el corto plazo.

Ebrard recordó que el desarrollo al impulso del transporte eléctrico nacional viene de 2021, tras una solicitud de la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"México debe seguir apostando por la innovación y por la producción local, si queremos garantizar el desarrollo y bienestar de la población", dijo Marcelo Ebrard, quien subrayó la importancia de que el sector público y el privado opten por este tipo de vehículos.

Además, destacó que este tipo de transporte impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación en el país, y ayuda a la creación de empleos para las y los mexicanos.