Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

Marc Benioff, CEO de Salesforce, señaló que México se está consolidando como un centro estratégico para la innovación impulsada por la IA.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, anunció este miércoles que la empresa Salesforce en México, líder mundial en gestión de relaciones con clientes (CRM) e Inteligencia Artificial (IA), realizará una inversión de mil millones de dólares en el país.

"Esta inversión no sólo creará puestos de trabajo y desarrollará competencias en IA en México, sino que también posicionará a nuestro país como un centro de consultoría clave para los mercados de toda América Latina en materia de agentes de IA y mucho más", afirmó el Secretario.

De acuerdo con la compañía, los recursos se destinarán a abrir una nueva oficina en la Ciudad de México, fortalecer su presencia en la región mediante un Global Delivery Center (GDC), y contratar talento especializado en IA. Además, la inversión busca desarrollar habilidades tecnológicas en el país, y expandir su ecosistema de socios y distribuidores.

"La inversión se utilizará para poner en marcha una nueva oficina de vanguardia, prestar apoyo a los clientes regionales a través de un Global Delivery Center (GDC) y contratar al mejor talento humano. Además, tiene como objetivo hacer crecer el ecosistema mediante la inversión en el desarrollo de la fuerza laboral y la formación en inteligencia artificial", indicó la empresa en un comunicado.

Muy relevante la inversión de mil millones de dólares que ha anunciado Salesforce en México, será clave para la expansión de la Inteligencia Artificial y la innovación en nuestro país . 👏👏👏 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 9, 2025

“El compromiso de Salesforce de ampliar su inversión en México destaca la fortaleza de nuestra economía y el talento excepcional con el que contamos”, afirmó Marcelo Ebrard.

Por su parte, Marc Benioff, CEO de Salesforce, señaló que México se está consolidando como un centro estratégico para la innovación impulsada por IA.

La empresa inauguró su nueva oficina de cinco pisos en Polanco, ubicada en el edificio Miyana II, con capacidad para albergar a hasta dos mil empleados. Este espacio funcionará como centro de innovación y sede del GDC, desde donde se ofrecerán servicios de consultoría multilingüe a clientes de toda América en inglés, español y portugués.

Salesforce pondrá en marcha una nueva oficina en Ciudad de México y un centro de consultoría para apoyar la transformación de negocios a través de la IA. 🔗 Comunicado completo: https://t.co/RHtu3ahBvb — Economía México (@SE_mx) October 8, 2025

Salesforce remarcó que desde su llegada al país en 2006, ha trabajado con empresas líderes como Xcaret, Grupo Bafar y FEMSA, consolidándose como un aliado estratégico del sector privado y público.

Con esta expansión, la compañía afirmó qu busca acelerar el desarrollo de las llamadas “empresas agénticas”, donde personas y agentes de inteligencia artificial colaboran para transformar industrias y aumentar la productividad y eficiencia.