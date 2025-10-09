Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento de consumo. Es como si alguien propusiera castigar con prisión el uso de copas para vino. O de jeringas para medicamentos".

Jorge Javier Romero Vadillo

09/10/2025 - 12:01 am

Manifestantes pro vapeo protestaron afuera de la Cámara de Diputados para exigir que no se prohíba el uso de estos objetos. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

El domingo pasado, por motivos que no vienen al caso, fui al Museo Tamayo. No por voluntad propia —nadie elige ir a “iterar” en domingo—, sino porque a mi cómplice de expedición por Chapultepec le interesaba ver una instalación de Óscar Murillo titulada Espíritus en el Pantano. El título ya prometía.

En el centro de una gran sala blanca, Murillo colocó telas negras —viejas, arrugadas, colgantes, cenicientas— acompañadas de pilas de crayones del mismo color, con la consigna de que el público participara “borrando” lo previamente dibujado. No es metáfora: la obra invita literalmente al gesto de tachar. O, como dice la cédula de sala, a “contribuir con gestos de borrado”, en “una oda tanto al borrado como a la creación, a la vista y a la ceguera, así como al consumo y la pureza”. Vaya abrumadora acumulación de contrarios.

En fin. Frente al gesto espiritual del borrado, decidimos participar con el nuestro. Como ambos hemos trabajado en temas de política de drogas, y como los crayones negros estaban ahí para usarse, escribimos, con energía y entusiasmo, una consigna clara, alta, inequívoca: ¡Vivan las drogas! Con mi estatura y un poco de ayuda de las telas apiladas, logré treparme y escribirlo lo más alto posible. Un modesto acto participativo en medio del pantano conceptual.

Recorrimos el resto del museo. Y al regresar, ya casi de salida, pasamos nuevamente por la instalación. Para nuestra sorpresa, alguien ya había ejercido su derecho al borrado espiritual: nuestra frase había sido tachada. Y no sólo eso: sobre ella, con trazo más firme, alguien escribió ¡Dios no ha muerto!

No exagero si digo que la sala estaba cubierta de obscenidades, frases amorosas, dibujos libidinosos, nombres de parejas y groserías con y sin ingenio. Pero ninguna de esas intervenciones mereció la censura fervorosa de otro visitante. Solo nuestra frase sobre las drogas provocó la reacción inmediata. El “¡Vivan las drogas!” resultó más perturbador que los dibujos fálicos. Como si celebrar el uso de sustancias fuera más ofensivo que celebrar al pene.

No haré aquí ninguna correlación espuria. La anécdota no prueba nada. Pero es un buen reflejo de algo que sí es estructural: el rechazo profundo, automático, visceral, casi religioso, que buena parte de la sociedad mexicana experimenta frente a las drogas. Un rechazo que no requiere argumentos ni evidencia, porque está incrustado en lo más hondo del mapa mental compartido. Se considera natural. Y todo lo que lo cuestione, incluso con crayón, se vive como herejía.

Por eso no sorprende que nadie haya levantado la voz cuando se metió en la Constitución una prohibición a los llamados vapeadores. Ni extraña que ahora, con la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, el Congreso se prepare para criminalizar no sólo su venta, sino también su posesión y compra. Lo repito para que no se pierda en la bruma conceptual: quieren poner en la ley que portar un dispositivo para vaporizar cualquier sustancia sea delito, incluso si la sustancia es legal.

Así quedará la cosa: puedes traer cinco gramos de cannabis en la bolsa —eso sigue tolerado—, pero si también traes un vaporizador para consumirla, ya te pueden detener. Bienvenidos a la lógica penal del nuevo régimen.

La iniciativa es clara en su despropósito. No distingue si el vaporizador contiene tabaco, mariguana, CBD o nada. No distingue si el aparato es para consumo recreativo o terapéutico. No exige que exista afectación a terceros. No incorpora ninguna lógica de salud pública. Lo prohíbe todo. Y propone cárcel.

Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento de consumo. Es como si alguien propusiera castigar con prisión el uso de copas para vino. O de jeringas para medicamentos. Pero en este país ya no se legisla con argumentos. Se legisla con epifanías.

Y hay que decirlo con todas sus letras: esta cruzada contra los vapeadores es puramente ideológica. No se basa en evidencia. No responde a un problema de salud identificado. No busca reducir daños. Es una muestra de fuerza simbólica: la del Estado que castiga el placer en nombre de la pureza. Un gesto de borrado moral, al estilo Murillo, pero con Código Penal en la mano.

Gran Bretaña, por ejemplo, lleva años promoviendo los vapeadores como alternativa al cigarro, con control de calidad, regulación estricta y supervisión médica. Aquí, en cambio, se opta por el prohibicionismo carcelario. No hay espacio para el matiz. Ni siquiera para la regulación. Se decide que todo vapeador es una amenaza. Y se lanza el aparato represivo del Estado contra el objeto.

Lo más grave no es que se prohíba. Es que se normaliza la idea de que eso es gobernar. Que criminalizar el dispositivo de consumo es una política aceptable. Que escribir delitos en la ley es equivalente a enfrentar un problema social. No importa si el resultado es absurdo o dañino. Importa que parezca firme.

Volviendo a la instalación del Tamayo, el episodio fue revelador. El museo ofrece crayones para borrar. Pero hay cosas que no deben escribirse. El arte se presenta como espacio abierto, pero con zonas sagradas. La ley se anuncia como instrumento racional, pero opera como dogma. La Constitución se reforma para ajustarse a impulsos punitivos. Y la política de drogas se redacta con la misma cera negra con la que alguien censuró nuestro “¡Vivan las drogas!”.

Hay un hilo que conecta todo eso: la intolerancia al disenso. La incapacidad institucional para imaginar soluciones fuera del castigo. Y la facilidad con la que se convierten los prejuicios en política pública.

Si algo se está iterando en México, no es el arte participativo. Es la regresión autoritaria con lenguaje progresista. Se criminaliza lo que incomoda, se borra lo que suena raro, se legisla lo que no se entiende. Y todo se presenta como un acto de cuidado, de moral pública, de salud. Una oda al borrado, al consumo y a la pureza.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Tren de la seguridad

"La disminución nacional en los homicidios dolosos, destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en su...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
2

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
3

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
4

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
5

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
6

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
7

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
8

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

9

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
10

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

11

La pax americana en época de Trump

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
12

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

13

El nuevo régimen

14

Vapeo: delito por instrumento

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
15

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
1

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
2

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
3

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
4

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

5

CLOSE UP ¬ Los brazos ultraderechos de Netanyahu: ¿quiénes son Ben-Gvir y Smotrich?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que el homicidio de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como "Micky Hair", fue un ataque directo.
6

#PuntosyComas ¬ García Harfuch impulsa la lucha contra el crimen con inteligencia

Fraude robo de vehículos
7

¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

8

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial: presenta Plan México

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
9

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
10

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
11

De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
12

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN