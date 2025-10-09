László Krasznahorkai es premiado con el Nobel de Literatura por "su obra visionaria"

El autor húngaro László Krasznahorkai, de 71 años, fue elegido como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Entre sus obras más destacadas se encuentran El último lobo, y Guerra y guerra.

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS).- La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025 al autor húngaro László Krasznahorkai por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", según anunció este jueves el secretario de la institución, Mats Malm.

"Incluso en su obra, la visión pesimista de la vida de Krasznahorkai se fusiona con su extraordinaria vitalidad lingüística", señaló el comité del Nobel.

Malm aseguró que habló con el autor, quien se encontraba en Frankfurt (Alemania), por teléfono para concretar los detalles y preparativos para la recogida del galardón en diciembre.

"Es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco [...] Tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado", continuó el comité.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Precisamente, el escritor húngaro, de 71 años, recordó el año pasado durante la recogida del Premio Formentor de las Letras 2024 en Marrakech (Marruecos), a Franz Kafka, cuya novela El castillo leyó a los 12 años para que le aceptara el círculo de amigos de su hermano seis años mayor que él, con lo cual, según cree, quedó sellado su destino.

Entonces, en una entrevista con Europa Press, Krasznahorkai recordó también que ha escrito una obra y dos fragmentos inspirados en España.

En concreto, hizo referencia a su libro El último lobo ambientado en Extremadura y a otros dos relatos inspirados en España, uno de los cuales transcurre en Barcelona y habla sobre iconos rusos. "España me maravilla y eso lo digo con toda la honestidad", recalcó.

László Krasznahorkai nació el día 5 de enero del año 1954 en Gyula (Hungría). Estudió Derecho, y Lengua y Literatura Húngaras, y, después de algunos años como editor, se convirtió en escritor. Abandonó la Hungría comunista en 1987, cuando viajó a Berlín Occidental para obtener una beca. A principios de la década de 1990, pasó largos periodos de tiempo en Mongolia y China, y más tarde en Japón, escenarios que trajeron cambios estéticos y estilísticos en su escritura. Mientras escribía la novela Guerra y guerra (1999), viajó por Europa y vivió en el piso de Allen Ginsberg en Nueva York. Ahora vive recluido en las colinas de Szentlászló.

The 2025 #NobelPrize laureate in literature László Krasznahorkai also looks to the East in adopting a more contemplative, finely calibrated tone. The result is a string of works inspired by the deep-seated impressions left by his journeys to China and Japan. About the search for… pic.twitter.com/TpXMQZdAR7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Su primera novela, Satantango (1985) traducida como Tango Satánico, lo llevó al centro de la vida literaria húngara y sigue siendo su obra más conocida. También destaca Melancolía de la resistencia (1989), ambas novelas llevadas al cine por su amigo, el director Béla Tarr.

Otras de sus obras traducidas al castellano son: Guerra y guerra; Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río; Ha llegado Isaías; Y Seiobo descendió a la Tierra; Relaciones misericordiosas y El último lobo.

Con todo, en marzo de 2004, el autor recibió del Gobierno húngaro el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país, por el conjunto de su obra; en mayo de 2015, el Man Booker Internacional; en abril de 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea; y en 2024 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras.

El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado en 117 ocasiones entre 1901 y 2023, y el último autor húngaro distinguido con este galardón fue Imre Kértész, que lo recogió en 2002.

En los últimos años, han recibido el premio Kang "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana"; Jon Fosse en 2023 por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible"; y Annie Ernaux en 2022 por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal".

La persona más vieja en recibir este galardón fue Doris Lessing, que fue premiada con 87 años. Por otro lado, el Nobel ha sido compartido entre dos personas hasta en cuatro ocasiones en toda su historia.