La inflación anual se acelera a 3.76% en septiembre, pero sigue en rango del Banxico

El Inegi reportó que el INPC aumentó 0.23 por ciento respecto al mes anterior; el índice de precios subyacente creció 0.33 por ciento mensual y 4.28 por ciento anual.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La inflación general en México repuntó en septiembre y alcanzó una tasa anual de 3.76 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque el indicador mostró una aceleración respecto al mes previo, permanece dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que establece un nivel de entre dos y cuatro por ciento.

En el noveno mes de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.23 por ciento, que influyó en la ligera aceleración de la inflación.

“En septiembre de 2025, el INPC presentó un nivel de 141.197: aumentó 0.23 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.76 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.05 por ciento y la anual, de 4.58 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

En septiembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 141.197 y representó un aumento de 0.23% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.76%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.28%… pic.twitter.com/jwc6HBPV3y — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 9, 2025

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, compartió los resultados correspondientes a septiembre, destacando que la inflación anual se ubicó dentro del rango establecido por el Banxico.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad, avanzó 0.33 por ciento mensual y 4.28 por ciento anual.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.34 por ciento y los de servicios, 0.32 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.10 por ciento. Dentro de éste, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.14 por ciento, y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, 0.06 por ciento”, precisó el Inegi.

Entre los productos que más influyeron en la inflación están vivienda propia, primaria, loncherías y universidades. Por el contrario, bajaron los precios del huevo, aguacate, papa, servicios profesionales y transporte aéreo.

Buenos días. Hoy publicamos los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC. En septiembre 2025, la #inflación general anual fue de 3.76%. Por componente, la inflación anual fue: 🔷 4.28% Subyacente 🔷 2.02% No Subyacente (1/2) pic.twitter.com/go120RfFO5 — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) October 9, 2025

Las entidades con mayores aumentos fueron Sonora (0.44 por ciento), Ciudad de México (0.40 por ciento) y Tamaulipas (0.40 por ciento). A nivel local, Huatabampo, Sonora, encabezó la lista con una variación mensual de 0.58 por ciento, mientras que Tapachula, Chiapas, presentó la mayor disminución, con 0.41 por ciento.

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) arrojó un aumento mensual de 0.27 por ciento y anual de 3.74 por ciento.

Este indicador da seguimiento a los precios de 170 bienes y servicios esenciales para los hogares, según la metodología del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) y el Inegi.