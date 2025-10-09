Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Durante una reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, y Hacienda y Crédito Público, el Diputado morenista Julio César Moreno Rivera informó que se hizo una revisión a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, con el objetivo de retirar el transitorio en materia de retroactividad y respetar la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- En un movimiento que tiene como objetivo enmendar la plana al Senado de la República, la Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada por las y los senadores.

El anuncio de esta decisión fue realizado el Diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, quien enfatizó que esta corrección busca alinearse con la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y evitar violaciones al Artículo 14 de la Constitución, que prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de persona alguna.

Durante una reunión conjunta de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, celebrada ayer por la noche, Moreno Rivera informó que se aprobó "poner a consideración un dictamen" que suprime por completo el artículo transitorio agregado por las y los senadores, y así retomar la reforma planteada desde un inicio por la mandataria federal.

El transitorio en cuestión, impulsado de última hora por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, establecía que la reforma se aplicaría incluso a los juicios de amparo en trámite al momento de su entrada en vigor, lo que generó alertas entre expertos legales y legisladores de la oposición por su potencial inconstitucionalidad.

Al respecto, el Diputado calificó dicho transitorio como "una ocurrencia muy ocurrente", por lo que tocó a la Cámara corregirle la plana al Senado. "En el Senado alguien tuvo la ocurrencia de ponerle una redacción donde se contrapone con nuestra Constitución federal", lo cual deja en entredicho el espíritu original de la iniciativa de Sheinbaum, "donde se debe de respetar la retroactividad de la Ley", comentó.

"Somos una Cámara revisora y, como tal, tenemos que modificar ese tipo de anexiones o ese tipo de redacciones que, para esta Cámara, van en contra de la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en contra de la Constitución", declaró Moreno en entrevista con medios de comunicación tras la sesión.

El legislador precisó que el dictamen restablece el "espíritu original" de la iniciativa presidencial, enviada al Congreso para modernizar el procedimiento de amparo en materia fiscal y administrativa, sin afectar procesos judiciales ya iniciados. "Los amparos en curso seguirán su trámite normal", agregó.

Finalmente, Moreno adelantó que la fecha para la discusión del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados se decidirá el próximo lunes 14 de octubre en la sesión que llevarán a cabo las Comisiones Unidas de Justicia, y Hacienda y Crédito Público.

Sheinbaum defiende la Ley de Amparo

Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la propuesta original de la reforma a la Ley de Amparo y reiteró su inconformidad con la modificación que hizo el Senado, sin embargo, aseguró que esto es muestra de que tiene autonomía.

"Yo soy muy respetuosa del Congreso. Hay la idea de que la Presidenta decide todo, que soy autoritaria, y que lo que pienso yo y lo que decido yo ocurre en todos lados. Y en este caso, es una muestra, no de que el Senador Adán Augusto [López Hernández] esté en contra de la Presidenta, ni mucho menos, sino una decisión que toman en el Senado, que, desde su perspectiva, fortalecía la Ley", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo recordó que "no quedó muy bien la redacción" del dictamen, por lo que pidió quitar el transitorio o hacer uno nuevo para garantizar que "no hay retroactividad ahí donde no puede haber retroactividad, y que la Ley no pueda tener problemas a la hora de aplicarse y que sea sujeta a subjetividades de los jueces". "Tiene que quedar muy claro en la Ley", insistió.

"Entonces así fue: el Senado en las Comisiones toma una decisión de que se incluya un transitorio. A la hora de que se aprueba, cuando yo veo el transitorio, digo: ‘No está claro’. ¿Qué demuestra eso? ¿Que están en contra de la Presidenta? No. Que tienen autonomía", afirmó desde Palacio Nacional.

"Públicamente digo: ‘Oigan, se me hace que ese transitorio no es claro’. Les hacemos una propuesta desde aquí públicamente para que quede más claro, para que lo retome la Cámara de Diputados si así lo considera y vamos a ver cómo lo considera la Cámara de Diputados", agregó Sheinbaum.

No obstante, repitió que se trata de "decisiones que se toman en el Senado". "Están en comunicación, sí, con el Gobierno de México, pero tienen autonomía los senadores para proponer fortalecer o no una Ley. Y a veces están totalmente de acuerdo y ellos consideraron que ese transitorio era muy relevante", añadió.

"De acuerdo con lo que me han comentado los abogados, es relevante en el sentido de que, de acuerdo con decisiones que ha tomado la Corte, hay partes de la Ley que siguen los nuevos procedimientos o hay partes de los juicios que van a seguir los nuevos procedimientos y otros que tienen que quedarse con los procedimientos anteriores, y eso debe quedar claro en la Ley", sostuvo la mandataria mexicana.

"El sentido que tenía este transitorio, dicho por los propios senadores, es que hay una parte, de acuerdo con jurisprudencias de la propia Corte y la Corte, digamos los ministros de la Corte de antes, que establecen que en ciertos procedimientos ya se siguen las nuevas leyes y en otros deben seguir las anteriores", expuso.