Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 11:10 am

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.

Artículos relacionados

Durante una reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, y Hacienda y Crédito Público, el Diputado morenista Julio César Moreno Rivera informó que se hizo una revisión a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, con el objetivo de retirar el transitorio en materia de retroactividad y respetar la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- En un movimiento que tiene como objetivo enmendar la plana al Senado de la República, la Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada por las y los senadores.

El anuncio de esta decisión fue realizado el Diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, quien enfatizó que esta corrección busca alinearse con la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y evitar violaciones al Artículo 14 de la Constitución, que prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de persona alguna.

Durante una reunión conjunta de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, celebrada ayer por la noche, Moreno Rivera informó que se aprobó "poner a consideración un dictamen" que suprime por completo el artículo transitorio agregado por las y los senadores, y así retomar la reforma planteada desde un inicio por la mandataria federal.

El transitorio en cuestión, impulsado de última hora por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, establecía que la reforma se aplicaría incluso a los juicios de amparo en trámite al momento de su entrada en vigor, lo que generó alertas entre expertos legales y legisladores de la oposición por su potencial inconstitucionalidad.

Al respecto, el Diputado calificó dicho transitorio como "una ocurrencia muy ocurrente", por lo que tocó a la Cámara corregirle la plana al Senado. "En el Senado alguien tuvo la ocurrencia de ponerle una redacción donde se contrapone con nuestra Constitución federal", lo cual deja en entredicho el espíritu original de la iniciativa de Sheinbaum, "donde se debe de respetar la retroactividad de la Ley", comentó.

"Somos una Cámara revisora y, como tal, tenemos que modificar ese tipo de anexiones o ese tipo de redacciones que, para esta Cámara, van en contra de la propuesta original de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en contra de la Constitución", declaró Moreno en entrevista con medios de comunicación tras la sesión.

El legislador precisó que el dictamen restablece el "espíritu original" de la iniciativa presidencial, enviada al Congreso para modernizar el procedimiento de amparo en materia fiscal y administrativa, sin afectar procesos judiciales ya iniciados. "Los amparos en curso seguirán su trámite normal", agregó.

Finalmente, Moreno adelantó que la fecha para la discusión del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados se decidirá el próximo lunes 14 de octubre en la sesión que llevarán a cabo las Comisiones Unidas de Justicia, y Hacienda y Crédito Público.

Sheinbaum defiende la Ley de Amparo

Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la propuesta original de la reforma a la Ley de Amparo y reiteró su inconformidad con la modificación que hizo el Senado, sin embargo, aseguró que esto es muestra de que tiene autonomía.

"Yo soy muy respetuosa del Congreso. Hay la idea de que la Presidenta decide todo, que soy autoritaria, y que lo que pienso yo y lo que decido yo ocurre en todos lados. Y en este caso, es una muestra, no de que el Senador Adán Augusto [López Hernández] esté en contra de la Presidenta, ni mucho menos, sino una decisión que toman en el Senado, que, desde su perspectiva, fortalecía la Ley", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo recordó que "no quedó muy bien la redacción" del dictamen, por lo que pidió quitar el transitorio o hacer uno nuevo para garantizar que "no hay retroactividad ahí donde no puede haber retroactividad, y que la Ley no pueda tener problemas a la hora de aplicarse y que sea sujeta a subjetividades de los jueces". "Tiene que quedar muy claro en la Ley", insistió.

"Entonces así fue: el Senado en las Comisiones toma una decisión de que se incluya un transitorio. A la hora de que se aprueba, cuando yo veo el transitorio, digo: ‘No está claro’. ¿Qué demuestra eso? ¿Que están en contra de la Presidenta? No. Que tienen autonomía", afirmó desde Palacio Nacional.

"Públicamente digo: ‘Oigan, se me hace que ese transitorio no es claro’. Les hacemos una propuesta desde aquí públicamente para que quede más claro, para que lo retome la Cámara de Diputados si así lo considera y vamos a ver cómo lo considera la Cámara de Diputados", agregó Sheinbaum.

No obstante, repitió que se trata de "decisiones que se toman en el Senado". "Están en comunicación, sí, con el Gobierno de México, pero tienen autonomía los senadores para proponer fortalecer o no una Ley. Y a veces están totalmente de acuerdo y ellos consideraron que ese transitorio era muy relevante", añadió.

"De acuerdo con lo que me han comentado los abogados, es relevante en el sentido de que, de acuerdo con decisiones que ha tomado la Corte, hay partes de la Ley que siguen los nuevos procedimientos o hay partes de los juicios que van a seguir los nuevos procedimientos y otros que tienen que quedarse con los procedimientos anteriores, y eso debe quedar claro en la Ley", sostuvo la mandataria mexicana.

"El sentido que tenía este transitorio, dicho por los propios senadores, es que hay una parte, de acuerdo con jurisprudencias de la propia Corte y la Corte, digamos los ministros de la Corte de antes, que establecen que en ciertos procedimientos ya se siguen las nuevas leyes y en otros deben seguir las anteriores", expuso.

"Entonces ese era el objetivo del transitorio, no castigar a un empresario o ser autoritario. Lo que pasa es que la redacción, desde nuestro punto de vista, no es clara y debe quedar completamente clara para que no haya subjetividades, pero no tiene que ver con el autoritarismo de un Senador u otro, sino con una consideración jurídica que debía quedar en la Ley. Al no quedar claro, pues es mejor que se redacte nuevamente", concluyó la Jefa del Poder Ejecutivo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
2

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
3

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
4

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
5

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
6

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
7

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

8

El nuevo régimen

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
9

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
10

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

11

La pax americana en época de Trump

La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) otorgó el Nobel de Literatura 2025 al autor húngaro László Krasznahorkai por "su obra convincente y visionaria".
12

László Krasznahorkai es premiado con el Nobel de Literatura por "su obra visionaria"

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
13

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

14

Vapeo: delito por instrumento

15

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump anuncia viaje a Egipto para firmar acuerdo de paz entre Hamás e Israel
1

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
2

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
3

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
4

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

La inflación general en México repuntó en septiembre y alcanzó una tasa anual de 3.76%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
5

La inflación anual se acelera a 3.76% en septiembre, pero sigue en rango del Banxico

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
6

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum

La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) otorgó el Nobel de Literatura 2025 al autor húngaro László Krasznahorkai por "su obra convincente y visionaria".
7

László Krasznahorkai es premiado con el Nobel de Literatura por "su obra visionaria"

MezcalFest
8

¿Cuándo se realizará el MezcalFest edición otoño y qué actividades tendrá?

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
9

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
10

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
11

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
12

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada