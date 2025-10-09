Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo de aumentar el impuesto al refresco y otras bebidas azucaradas en 2026 busca disminuir el consumo de dichos productos. Asimismo, descartó que las empresas vayan a recurrir a la informalidad ante la medida.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el impuesto que se planea imponer a las bebidas azucaradas en 2026, al señalar que la medida tiene como objetivo reducir el consumo de dichos productos y mejorar la salud de las y los mexicanos. A la vez, descartó que el impuesto vaya a representar un daño a las empresas, a pesar de que algunos integrantes del sector empresarial han expresado su preocupación sobre el tema.

"El objetivo, y entiendo su preocupación, desde nuestra perspectiva, es que se consuma menos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud", señaló la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que se mantienen conversaciones entre la Secretaría de Salud y empresarios de la industria refresquera con el propósito de promover el consumo de bebidas más saludables. En ese sentido, y a pregunta expresa, indicó tajantemente que se mantendrá el impuesto en cuestión.