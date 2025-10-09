Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

La Presidenta Sheinbaum ya había evitado opinar sobre la polémica por un vuelo privado del Senador Fernández Noroña y ahora añadió que no debatirá con él, pues todos son libres de opinar y dejará que la gente evalúe a cada uno.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó de nuevo esta mañana tocar el tema y entrar en debate con el Senador Gerardo Fernández Noroña por la polémica de su viaje en avión privado al norte del país, y añadió en esta ocasión que todos son libres de opinar y que dejará que la gente evalúe a cada quien.

"No voy a entrar en debate con él", respondió Sheinbaum este jueves ante el cuestionamiento de la prensa en su conferencia matutina. "Que cada quien es libre de opinar, que a cada quien nos evalúe la gente", sentenció, cerrando el asunto.

El miércoles, también desde Palacio Nacional, la mandataria evitó tocar el tema del viaje que realizó Fernández Noroña en avión privado a Coahuila, por lo que se limitó a decir que le corresponde al propio legislador ofrecer las explicaciones pertinentes. "¿Presidenta, sobre el vuelo de Noroña?", le preguntaron durante su conferencia de prensa matutina. “Cada quien que responda por sus…”, contestó

La pregunta se lanzó tras la publicación de un reportaje de Reforma que reveló que el Senador morenista rentó un avión ejecutivo para trasladarse el fin de semana a Torreón, Francisco I. Madero, Ciudad Acuña y Piedras Negras, en una gira de “asambleas informativas”.

Según el medio de circulación nacional, el servicio de la aeronave Socata TBM850 tendría un costo estimado de 14 mil dólares por seis horas de vuelo y "una pernocta, equivalente a una hora", es decir, unos 280 mil pesos, con una tarifa aproximada de dos mil dólares por hora, lo que se traduciría en cerca de 36 mil pesos.

De acuerdo con Reforma, Fernández Noroña, quien percibe un salario mensual bruto de 131 mil pesos como Senador, fue presuntamente captado bajando del avión junto a los esposos morenistas Shamir Fernández y Pily de Aguinaga, suplente de la Senadora Cecilia Guadiana.

Cuestionado por su reciente viaje, el legislador aseguró que se trató de un “taxi aéreo” y, con tono desafiante hacia los medios, declaró: “Me lo pagó [Ricardo] Salinas Pliego. Me apoya. En este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte”.

Explicó que realizó una gira por cuatro municipios coahuilenses y que el uso del avión fue necesario: "Tenía poco tiempo para hacer la gira de Coahuila. Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña. En dos días, por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez".

Agregó que la Presidenta Claudia Sheinbaum había autorizado vuelos no comerciales cuando se considerara necesario y justificó su decisión. Pero, al ser interrogado sobre la transparencia de los gastos, respondió: “Yo voy a seguir recorriendo el país cuando sea. No tengo que transparentar nada”. Por ello, hoy la mandataria evitó entrar en debate.

Ante los señalamientos sobre los principios de austeridad de la Cuarta Transformación (4T), Noroña insistió en que no había incurrido en irregularidades: “No hay ninguna situación incorrecta. Es un avión bastante pequeño, de cuatro plazas solamente… Ustedes dicen que es un exceso, yo tengo otra opinión”.

No es la primera vez que Fernández Noroña es cuestionado por ostentar lujos que contrastan con la austeridad de la 4T. En agosto se dio a conocer que compró una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sin registro catastral ni pago de impuestos.

También generó críticas por viajar en clase ejecutiva a Estrasburgo y tuvo un incidente en septiembre de 2023 en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Además, se reportó que recibió alrededor de 500 mil pesos en donativos a través de su canal de YouTube, pese a que la Ley prohíbe aportaciones en efectivo a servidores públicos.