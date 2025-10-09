Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 9:56 am

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex

A través de un comunicado, la empresa financiera Citi informó que ha tomado la decisión de rechazar la propuesta de Grupo México para hacerse con hasta el 100 por ciento de Banamex.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Citi ha tomado la decisión de rechazar la propuesta de Grupo México para adquirir hasta el 100 por ciento de Banamex, por lo que la empresa financiera continuará con su plan inicial para continuar la desinversión del banco.

A través de un comunicado, Citi informó que, luego de realizar una evaluación cuidadosa de la oferta presentada por Grupo México, "incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación", se le comunicó al conglomerado presidido por Germán Larrea el rechazo de ésta.

"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", señaló la empresa.

Comunicado Citi 9oct25

