“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 12:47 pm

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.

La detención de “El Llanero” se logró tras labores de inteligencia para proteger la producción agrícola en Michoacán; se le vincula con extorsiones y fabricación de explosivos artesanales.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, en Michoacán, por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente, así como por supuestamente entrenar a integrantes de una célula delictiva y fabricar explosivos artesanales.

"Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaba en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones", informaron las autoridades federales este jueves en un comunicado.

La captura se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en un operativo interinstitucional que reunió a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y del Gobierno estatal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de su cuenta oficial en X: "Detuvieron en Michoacán a Jhon Mario ‘N’, alias ‘Llanero’, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento y entrenamiento de integrantes de una célula delictiva".

Durante la aprehensión, se le aseguró un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, múltiples cartuchos útiles, envoltorios con sustancia granulosa con características de metanfetamina y un vehículo. Se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que la captura de “El Llanero” representa un avance importante en el reforzamiento de la seguridad en el Valle de Apatzingán, donde se han detenido más de 200 presuntos criminales en los últimos meses.

