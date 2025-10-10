Sheinbaum prepara sistema para rastrear combustibles y enfrentar "huachicol fiscal"

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 9:07 pm

La trazabilidad de combustibles quedará completa este octubre, para determinar los alcances del "huachicol fiscal".

Sheinbaum indicó que este mes quedará lista la base de datos unificada de todas las dependencias y autoridades; así confirmarán alcance de "huachicol fiscal".

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este jueves que en este mes de octubre el Gobierno federal podrá realizar la trazabilidad de combustibles en el país en tiempo real: es decir, se podrá saber dónde están y de dónde vienen todos los combustibles producidos e importados a México, para enfrentar el robo y contrabando conocido como "huachicol fiscal".

"Eso se cierra en octubre, vamos a tener toda esa información, no de una vez, sino en tiempo real, que nos permita garantizar esa información. Antes no existía la trazabilidad porque no estaba establecido en las leyes. El cambio constitucional y las nuevas leyes de Energía y Pemex nos permite tener esa información", señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más de lo que se importa y se produce, viene del contrabando o no contabilidad. Ahí podremos responder de qué tamaño es el contrabando", añadió desde Palacio Nacional.

Los daños al erario por el hauchicol fiscal se confirmarán con la trazabilidad de combustibles, dijo Sheinbaum.
Los daños al erario por el huachicol fiscal se confirmarán con la trazabilidad de combustibles, dijo Sheinbaum. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

El Gobierno mexicano trabaja en unificar la base de datos que, de distintas formas y con distinta o a veces la misma información, compilaban hasta ahora de forma independiente las secretarías de Energía, Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana; la Agencia de Transformación Digital; la Fiscalía General de la República; Petróleos Mexicanos (Pemex); y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Tenemos un grupo de trabajo donde está Sener, Hacienda, Pemex, Aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía participa a veces, y la Agencia de Transformación Digital, para poder consolidar, tener una sola base de datos, compatible, que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan", explicó la mandataria.

"La obligatoriedad de la información de los importadores es cada determinado tiempo, no es diario, el SAT tiene su base… Entonces estamos juntando todas las bases de datos para tener una sola fuente de información en el Gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y se produce", añadió Sheinbaum.

La información de la producción proviene de Pemex, que es la única que produce combustibles en México, ¿Quiénes son los que importan? Pemex una parte y otra parte la importan privados, es lo se permitió a partir de 2015, detalló Sheinbaum. "¿Quién tiene esa información? La tiene Pemex, Aduanas y el SAT, por el IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios] que pagan al importar combustibles. De igual manera, Sener. ¿Quién tiene información de los privados? Aduanas, SAT, Secretaría de Energía", dijo.

No hay datos oficiales de daños por "huachicol fiscal": CSP

La unificación también considerará las unidades y valores, ya que las distintas bases de datos están "en pesos, en volumen, pero no había la trazabilidad de la que hablo", señaló Sheinbaum. "Es decir, que sepamos de lo que se importó el litro de gasolina ayer en dónde se está vendiendo, quién la transportó, dónde se almacenó. De ese almacén a qué gasolinera fue", completó la Presidenta.

Y es que la semana pasada, Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, dijo tras comparecer en la Cámara de Diputados que el daño al erario por el contrabando de combustibles, es decir el "huachicol fiscal", era de unos 600 mil millones de pesos.

Este mismo jueves en la conferencia de Sheinbaum, el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, confirmó que hay un monto total de 16 mil millones de pesos que están en las denuncias ante la FGR relacionados con el "huachicol fiscal". Sobre esta estimación, la Presidenta dijo que "lo cierto es que hasta no tener completa la base de datos no podemos saber si hay venta de combustible que no está contabilizada".

"Se ha controlado muchísimo en todas las aduanas, a partir del encuentro de este buque en Tamaulipas se siguieron protocolos mucho mayores de la entrada de buques y de la revisión de los pedimentos de combustible, y de la revisión con laboratorios de qué trae cada buque. Eso ha disminuido mucho", concluyó la mandataria.

Hace unas semanas, un Juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas –incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto con su hermano Fernando, hoy en día prófugo, encabezaban la trama– por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con combustible ilegal que evade impuestos, clasificado como "huachicol fiscal", en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

En septiembre, Sheinbaum Pardo señaló que la investigación sobre "huachicol fiscal", en la que están involucrados empresarios y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), tomará tiempo, pero afirmó que habrá "cero impunidad" en este caso.

El mismo titular de la Semar, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, habló sobre el caso de la red de corrupción relacionada con el "huachicol" fiscal que alcanzó a varios mandos de la institución, y afirmó que, aunque fue "muy duro" reconocerlo, hubiera sido imperdonable callarlo. Además, indicó que "los actos reprobables" de algunos no definen a la institución.

