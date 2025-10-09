#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

Blanca Juárez

09/10/2025 - 4:22 pm

Artículos relacionados

Alessandra Rojo de la Vega le dijo a las mujeres que apoyan a Palestina cómo ser activistas de verdad.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Alcaldesa en la Cuauhtémoc, criticó a las mujeres activistas mexicanas que formaron parte de la Flotilla Global Sumud. Esa iniciativa buscó llevar ayuda humanitaria a Gaza y visibilizar el genocidio contra el pueblo palestino. En su cuenta de Twitter les indicó cómo ser una “activista de verdad”.

La funcionaria del PRI, PAN y PRD escribió: “Mientras algunas mexicanas viajan a Gaza para “luchar por la paz”, aquí en México 3 mil 427 mujeres fueron asesinadas en 2024 (829 tipificadas como feminicidio). Tenemos más de 120 mil personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas donde las madres buscan restos que nunca se investigan a fondo.

“La máxima impunidad, investigaciones incompletas, pocas sentencias y autoridades rebasadas. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Sinaloa las familias siguen buscando y exigiendo justicia. Si quieres ser activista de verdad: no viajes a la foto internacional sin primero exigir que el Estado investigue, juzgue y repare a las víctimas en tu propio país”.

Mucho qué decir al respecto, ¿por dónde comenzamos? ¿Por sus vínculos con la organización Nueva Derecha, la cual quiere “recristianizar Occidente”?, ¿O por su afinidad política con la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid?, ¿quizá por su llegada a la Alcaldía de la mano del PRIAN, los partidos cuyos gobiernos desaparecieron a miles de personas y que sobre ellos pesa la violación sexual a mujeres de Atenco en 2006?, ¿o por el feminismo en el que dice militar?

Mejor vamos analizando su tuit. Ella dice: “mientras algunas mexicanas viajan a Gaza para ‘luchar por la paz’”. Vemos que le pone unas comillas irónicas para desacreditar su acción y poner en duda la legitimidad de ese activismo. Además, vemos que el reclamo de esta feminista es sólo a las mujeres. Luego, intenta hacer parecer que estas mujeres, por hacer algo por Gaza, no se preocupan por lo que pasa en México.

Y al decir que antes deberían reclamar por las víctimas de su país, quizá Rojo de la Vega supone, ignora o quiera mentir sobre las luchas y las exigencias que han enarbolado las activistas. Por ejemplo, Sol González Eguía, es psicóloga especializada en acompañamiento de víctimas. Laura Velez Ruiz Gaitán es ingeniera biomédica y ha trabajo en Médicos sin Fronteras y en la Organización Mundial de la Salud. Miriam Moreno Sánchez es activista por la justicia climática y social. Y Arlín Gabriela Medrano Guzmán es estudiante de licenciatura en la UNAM y conductora.

Señala también: “Si quieres ser activista de verdad”, o sea, ¿ella da las certificaciones del activismo? Si necesitan una, vayan a la escuela Alessandra Rojo de la Vega, las clases son los martes.

Ahora veamos qué le faltó a la publicación de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Además de empatía, contexto histórico, perspectiva de derechos humanos y exactitud. Ella nunca condena la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, mucho menos menciona el genocidio. Por supuesto que no se solidariza con Palestina y, aunque ella es feminista, no habla de las mujeres y niñas palestinas.

Más bien, al reclamarle a estas mujeres por haber ido a Gaza, se pone del lado del sionismo. ¿Esto es casual, involuntario?

La verdad es que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo nos ayuda a aprender de teorías y prácticas feministas. También a saber que no hay uno, sino varios feminismos. Como el feminismo descolonial, comunitario, el feminismo negro, el ecofeminismo, feminismo indígena y otros más.

En la escuelita feminista, ella imparte la clase de feminismo blanco o liberal… ¿o quizá neoliberal? En su curso no se necesita profundizar, sólo hay que decir que todas las mujeres tenemos derechos y ya pasaste la materia. Te enseña a usar el feminismo como un accesorio para ganar algunos votos si quieres un cargo público. Pero si luego quieres el apoyo de sectores conservadores te lo quitas y ya está.

El feminismo que militan personas como Rojo de la Vega es sólo para unas cuantas mujeres, las privilegiadas. En cambio, los feminismos negros o descoloniales, por ejemplo, nos muestran que la opresión de género no es ni la única ni la máxima. Nos enseñan que el racismo y el clasismo son incluso las principales opresiones para una buena parte de la población. Y que muchas veces esas otras opresiones provienen de mujeres privilegiadas.

La feminista afroestadounidense bell hooks, en su libro El feminismo es para todo el mundo, nos advierte que una parte del feminismo se fue vaciando de contenido político. Nos dice que “se impuso la idea de que no importaba la tendencia política de una mujer, ya fuera conservadora o liberal: ella también podía incorporar el feminismo en su estilo de vida”. Porque para ellas el feminismo es eso: un estilo de vida.

La funcionaria priista Alessandra Rojo de la Vega Piccolo cree que su mirada va más allá de la alcaldía Cuahtémoc porque se acordó de las mujeres en Ciudad Juárez. Pero otras mujeres, como las de la Flotilla, nos recuerdan que el genocidio contra Palestina es causado por mismo sistema económico y político global que ha provocado los feminicidios y desapariciones de miles de hombres y mujeres en México.

Pero siempre hay gente así, que su corazón, su indignación y sus luchas son tan pequeñitas que hasta les sobra espacio en un tuit. Sin embargo, su oportunismo viaja más lejos que la Flotilla Global Sumud.

Blanca Juárez

Blanca Juárez

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
1

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
2

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La alcaldesa criticó a activistas de la flotilla.
4

#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

La Prepa 3 de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso; después se descartó algún riesgo.
5

La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
6

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
7

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
8

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
9

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
10

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
11

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

12

Comunidad indígena de Puebla se organiza contra empresas que buscan saquear sus pozos

El lenguaje matemático es exacto, mientras que la lengua es metafórica, vaga, sugerente: capaz de decirlo todo pero sin precisión.
13

El lenguaje matemático y la realidad

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
14

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.
15

“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Brugada anunció que la Línea 1 abrirá todas sus estaciones en noviembre.
1

Clara Brugada prevé reapertura total de la Línea 1 del Metro a mediados de noviembre

La alcaldesa criticó a activistas de la flotilla.
2

#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
4

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La Prepa 3 de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso; después se descartó algún riesgo.
5

La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
6

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

La depresión tropical "Diecisiete-E" frente a Guerrero y la tormenta tropical "Priscilla" frente a Baja California Sur (BCS) provocarán lluvias en el Pacífico.
7

La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.
8

“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

El titular de la SCHP, Edgar Amador, dio a conocer que los ingresos del Gobierno federal registraron un crecimiento real de 9.1 por ciento en lo que va de 2025.
9

Los ingresos del Gobierno federal han subido 9.1% en lo que va de 2025, presume SHCP

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar acuerdo de paz entre Hamás e Israel
10

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
11

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
12

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo