Trump anuncia viaje a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Luego de darse a conocer que Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz propuesto por Trump, el Presidente de Estados Unidos anunció que viajará a Egipto por concretar dicho convenio.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará próximamente a Egipto para la firma de un acuerdo de paz final entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel, luego de que ambas partes llegaran a un primer convenio para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, el republicano celebró que ambas partes firmaran ayer la primera parte de su propuesta de paz, con lo que dijo se dio por terminada "la guerra en Gaza".

"Como saben, anoche alcanzamos un momento clave en Medio Oriente, algo que la gente decía que nunca iba a pasar. Pusimos fin a la guerra en Gaza", declaró el mandatario estadounidense, quien se dijo confiado en que será "una paz duradera, ojalá una paz eterna para Medio Oriente".