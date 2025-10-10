Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Ricardo Salgado Perrilliat, propuesto como Comisionado Nacional Antimonopolio tiene una larga trayectoria en los gobiernos del PRIAN —y un breve paso por el de Andrés Manuel López Obrador— y con vínculos personales.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Senado a un alto funcionario de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Ricardo Salgado Perrilliat, como comisionado por seis años de la flamante Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), el organismo adscrito a la Secretaría de Economía que sustituye a la desaparecida Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofeco).

Salgado Perrilliat fue rechazado en 2023 por Morena y sus aliados en el Senado como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), impulsado por la oposición de PRI y PAN, pero ahora esa misma cámara definirá, por mayoría absoluta, si lo ratifica como comisionado de la CNA, que presidirá Andrea Marván Saltiel.

Actual titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que preside Guillermo Vals Esponda, Salgado Perrilliat tiene una larga trayectoria en los gobiernos del PRIAN —y un breve paso por el de Andrés Manuel López Obrador— y con vínculos personales con personajes de la “sociedad civil” asociada a esos partidos.

Fue director de Asuntos Jurídicos del Instituto Federal de Información Pública (IFAI), entre 2003 y 2008, cuando lo presidieron María Marván Laborde —tía de Marván Saltiel— y el panista Alonso Lujambio Irazábal, quien luego se lo llevó como abogado general de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Regresó al IFAI cuando lo presidió Jacqueline Peschard, nombrada también a propuesta de Calderón, para hacerse cargo del área jurídica y continuó con Gerardo Laveaga —el cuarto presidente del organismo— para luego ingresar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como titular del área investigadora, entre 2014 y 2017, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En mayo de 2017, fue nombrado secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), impulsado por Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana de ese organismo, y postulado por María Marván como presidenta de Transparencia Mexicana, organismo al que pertenece también… Peschard.

Al concluir este cargo, en 2022, Salgado Perrilliat ingresó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como titular del órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, y en noviembre de 2023, seis meses después de que Morena en el Senado lo rechazó como comisionado del INAI, regresó al Ifetel como secretario técnico y, desde febrero de este año, es el jurídico del TFJA.

En el gobierno de Vicente Fox fue coordinador general en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), cuando el titular era el panista Carlos Arce Macías, y con Calderón, ademas de haber estado en la SEP con Lujambio, fue comisionado de la Cofeco, organismo desaparecido y que sustituye la Comisión Nacional Antimonopolio.

“Esta nueva instancia se crea como una verdadera autoridad antimonopolios que no se enfoca en el desarrollo de los mercados como un fin en sí mismo, sino como un medio para contribuir al desarrollo de México y al bienestar de las y los mexicanos”, expone la Presidenta Claudia Sheimbaum en el documento que propone a los cinco comisionados, entre ellos Salgado Perrilliat.

Sobre él, la Presidenta de México plantea que “por un periodo de seis años, que fenecerá en 2031, se propone al licenciado en derecho Ricardo Salgado Perrilliat” y enseguida detalla su trayectoria en el servicio público.

Además de Salgado Perrilliat y de Marván Saltiel, Sheinbaum propuso al Senado para su ratificación como comisionadas de la Comisión Nacional Antimonopolio a Aydee Soledad Aragón Martínez, por un periodo de siete años; a Oscar Alejandro Gómez Romero, por cinco años, y a Ana María Reséndiz Mora, por cuatro años.