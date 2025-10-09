FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

Tras anunciarse el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, palestinos salieron a las calles para celebrar; no obstante, hay dudas sobre si el pacto será duradero, pues la derecha israelí más radical no está conforme con la decisión.

Washington/Gaza/Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– Los palestinos de Gaza acogieron con satisfacción el anuncio de un acuerdo entre Hamás e Israel, pero muchos tienen preguntas sobre lo que significará para ellos, para sus seres queridos y para sus comunidades devastadas.

Una investigación independiente calcula que fueron 100 mil palestinos asesinados por Israel. Otros, como la misma autoridad palestina, calculan entre 65 mil y 75 mil.

El jefe de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica, Jalil al Haya, dijo este jueves que el grupo ha recibido “garantías” de Estados Unidos (EU) y del resto de países mediadores sobre que la “guerra” en la Franja de Gaza ha “terminado por completo”. En un discurso televisado, confirmó que Hamás “ha recibido garantías oficiales de los mediadores y del Gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo”, según el diario Filastín, vinculado al grupo.

An overwhelming joy fills the streets of Gaza following the announcement of the ceasefire. pic.twitter.com/aRqQ49Ivjs — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 8, 2025

"Seguiremos trabajando para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital”, sostuvo.

La situación no había cambiado de ninguna manera material el jueves (los alimentos, el agua y los medicamentos seguían siendo escasos y sus paisajes urbanos estaban arruinados), pero había motivos para la esperanza. “Todavía no entendemos nada”, declaró Awni Sami Abu Hasera, de 36 años, al enviado de The New York Times. Ha estado viviendo en una tienda de campaña destartalada en Deir al Balah, en el centro de Gaza, desde que huyó de la ciudad de Gaza, donde una ofensiva terrestre israelí destruyó su casa y su otrora próspero negocio de mariscos el mes pasado.

“Todavía estamos despertando”, dijo. “Todavía no veo un alto al fuego”.

Children in Gaza celebrate the ceasefire pic.twitter.com/626dubFyU1 — WearThePeace (@WearThePeaceCo) October 9, 2025

Muchos palestinos le dijeron al diario que el acuerdo había generado una mezcla de alivio, alegría, incredulidad y miedo. Compartieron que ansiaban desesperadamente el fin de la guerra tras la ofensiva israelí contra Hamás, que destruyó gran parte del territorio y mató a decenas de miles de personas. Pero muchos agregaron que tenían miedo de creer cualquier anuncio, diciendo que habían experimentado falsas esperanzas y decepciones antes.

“También era difícil imaginar qué significaría el acuerdo para sus familias. Para Abu Hasera, incluso si cesaran los combates, quedarse en el enclave en ruinas no parecía una opción, dijo. ‘En cuanto abran las fronteras, me llevaré a mi familia y me iré a cualquier parte, da igual. No puedo describirles lo que significa realmente la vida en una tienda de campaña y la vida en el desplazamiento’”, detalla el Times.

Naciones Unidas se dijo “lista para actuar” con un plan para aumentar significativamente la cantidad de alimentos y otra ayuda humanitaria que fluye hacia Gaza tan pronto como entre en vigor el cese del fuego, según el principal funcionario humanitario de la ONU. El funcionario, Tom Fletcher, afirmó que la ONU cuenta con un plan detallado para intensificar la entrega de ayuda durante los primeros 60 días del alto al fuego. Cerca de 170 mil toneladas métricas de alimentos, medicamentos y otros suministros de ayuda están preparados y listos para ser transportados al enclave. Añadió que las Naciones Unidas se proponen enviar cientos de camiones a Gaza cada día para proporcionar alimentos a los 2.1 millones de personas que viven en el enclave.

The Eid takbeers rise in the refugee camp in Gaza City, celebrating the agreement on a ceasefire. People appear as if they are in shock from the overwhelming joy.❤️‍🩹 pic.twitter.com/YNZo1RnC57 — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 9, 2025

En un despacho desde Egipto, The Wall Street Journal dice que el Gobierno de Israel se disponía a votar el jueves sobre un acuerdo negociado por la Administración Trump que liberaría a los rehenes restantes retenidos por Hamás y establecería un cese del fuego en Gaza, un avance diplomático después de meses de conversaciones fallidas. El acuerdo de rehenes, que Trump anunció desde la Casa Blanca el miércoles, promete cerrar una herida importante abierta por los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y dar impulso al esfuerzo para poner fin a una guerra de dos años que ha dejado decenas de miles de habitantes de Gaza muertos y el enclave en ruinas.

La Administración espera que el acuerdo sea el primer paso hacia una solución a largo plazo que incluya conversaciones sobre el desarme de Hamás y la formación de un Gobierno interino para supervisar Gaza. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha enfrentado resistencia para poner fin a la guerra por parte de miembros de extrema derecha de su Gobierno de coalición, dio la bienvenida al acuerdo para traer de regreso a casa a los rehenes israelíes, que se espera que su Gobierno apruebe.

De hecho, Itamar Ben-Gvir, Ministro israelí de línea dura, aseguró que los miembros de su partido no votarán a favor de un acuerdo de alto al fuego con Hamás. Ben-Gvir, quien supervisa la policía como Ministro de Seguridad Nacional, emitió la declaración poco después de que una reunión del Gabinete de Seguridad, presidida por el Primer Ministro Netanyahu, concluyera el debate sobre el acuerdo propuesto y antes de que el Gabinete en pleno votara sobre su aceptación. El Gabinete aún podría aprobar el acuerdo sin Ben-Gvir ni su partido.

“Inside Al-Aqsa Martyrs Hospital, the screams and joy of children raised with the announcement of a ceasefire and the end of the war in Gaza after two years of pain... A moment in which tears of fear were mixed with tears of joy, and everyone is waiting to return to the north of… pic.twitter.com/DaDt069n0P — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 9, 2025

La votación prevista para el jueves por la noche se refiere únicamente a la primera fase de un plan para poner fin a la guerra, que incluye un intercambio de rehenes por prisioneros y una retirada parcial de Israel de la Franja de Gaza. Ben-Gvir advirtió que, si no se desmantela el régimen de Hamás, su partido disolverá el Gobierno.

Y mientras funcionarios israelíes se reunían para debatir la propuesta de alto al fuego, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, informó de un grave ataque el jueves por la noche contra un edificio residencial en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza. Los equipos de rescate seguían trabajando en el lugar, donde se creía que más de 40 personas estaban atrapadas bajo los escombros. “Hasta el momento, se ha recuperado a dos mujeres”, declaró, señalando que las operaciones continúan “en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas”.

El doctor Ahmed al-Farra, jefe de la sala de pediatría del Hospital Nasser de la ciudad sureña de Khan Younis, indicó que no se habían registrado nuevos pacientes el jueves por la mañana como consecuencia de los ataques israelíes. Sin embargo, añadió que, pase lo que pase, prevé que los hospitales de Gaza, gravemente saturados, seguirán desbordados. Otro doctor identificado por la prensa occidental como al-Farra dijo que la experiencia de ceses del fuego anteriores en Gaza, que finalmente dieron paso a nuevos combates, lo habían dejado cauteloso.

Palestinian paramedics and civil defence in Gaza along with ordinary people express their happiness folllwinh announcement of the ceasefire deal pic.twitter.com/uiDa6B70Sz — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 9, 2025

“Esperamos que esto sea cierto y que la guerra realmente haya cesado”, afirmó.

Mohammed Fares, de 25 años, tenía preocupaciones similares, según The New York Times. Dijo que sentía una mezcla de alegría y miedo. El trato parecía demasiado bueno para ser real, añadió. “Estoy muy feliz y estoy pensando en regresar a la ciudad de Gaza, pero también me preocupa que haya otra entrega de la guerra", mencionó Fares, quien huyó de la ciudad a la relativa seguridad de Deir al Balah al principio de la guerra.

