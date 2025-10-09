FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 2:41 pm

Artículos relacionados

Tras anunciarse el acuerdo de paz entre Hamás e Israel, palestinos salieron a las calles para celebrar; no obstante, hay dudas sobre si el pacto será duradero, pues la derecha israelí más radical no está conforme con la decisión.

Washington/Gaza/Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– Los palestinos de Gaza acogieron con satisfacción el anuncio de un acuerdo entre Hamás e Israel, pero muchos tienen preguntas sobre lo que significará para ellos, para sus seres queridos y para sus comunidades devastadas.

Una investigación independiente calcula que fueron 100 mil palestinos asesinados por Israel. Otros, como la misma autoridad palestina, calculan entre 65 mil y 75 mil.

El jefe de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica, Jalil al Haya, dijo este jueves que el grupo ha recibido “garantías” de Estados Unidos (EU) y del resto de países mediadores sobre que la “guerra” en la Franja de Gaza ha “terminado por completo”. En un discurso televisado, confirmó que Hamás “ha recibido garantías oficiales de los mediadores y del Gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo”, según el diario Filastín, vinculado al grupo.

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
Habitantes de la franja celebran tras el acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y Hamás. Foto: Captura de pantalla

"Seguiremos trabajando para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital”, sostuvo.

La situación no había cambiado de ninguna manera material el jueves (los alimentos, el agua y los medicamentos seguían siendo escasos y sus paisajes urbanos estaban arruinados), pero había motivos para la esperanza. “Todavía no entendemos nada”, declaró Awni Sami Abu Hasera, de 36 años, al enviado de The New York Times. Ha estado viviendo en una tienda de campaña destartalada en Deir al Balah, en el centro de Gaza, desde que huyó de la ciudad de Gaza, donde una ofensiva terrestre israelí destruyó su casa y su otrora próspero negocio de mariscos el mes pasado.

“Todavía estamos despertando”, dijo. “Todavía no veo un alto al fuego”.

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
Habitantes de la franja celebran tras el acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y Hamás. Foto: Captura de pantalla

Muchos palestinos le dijeron al diario que el acuerdo había generado una mezcla de alivio, alegría, incredulidad y miedo. Compartieron que ansiaban desesperadamente el fin de la guerra tras la ofensiva israelí contra Hamás, que destruyó gran parte del territorio y mató a decenas de miles de personas. Pero muchos agregaron que tenían miedo de creer cualquier anuncio, diciendo que habían experimentado falsas esperanzas y decepciones antes.

“También era difícil imaginar qué significaría el acuerdo para sus familias. Para Abu Hasera, incluso si cesaran los combates, quedarse en el enclave en ruinas no parecía una opción, dijo. ‘En cuanto abran las fronteras, me llevaré a mi familia y me iré a cualquier parte, da igual. No puedo describirles lo que significa realmente la vida en una tienda de campaña y la vida en el desplazamiento’”, detalla el Times.

Naciones Unidas se dijo “lista para actuar” con un plan para aumentar significativamente la cantidad de alimentos y otra ayuda humanitaria que fluye hacia Gaza tan pronto como entre en vigor el cese del fuego, según el principal funcionario humanitario de la ONU. El funcionario, Tom Fletcher, afirmó que la ONU cuenta con un plan detallado para intensificar la entrega de ayuda durante los primeros 60 días del alto al fuego. Cerca de 170 mil toneladas métricas de alimentos, medicamentos y otros suministros de ayuda están preparados y listos para ser transportados al enclave. Añadió que las Naciones Unidas se proponen enviar cientos de camiones a Gaza cada día para proporcionar alimentos a los 2.1 millones de personas que viven en el enclave.

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
Habitantes de la franja celebran tras el acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y Hamás. Foto: Captura de pantalla

En un despacho desde Egipto, The Wall Street Journal dice que el Gobierno de Israel se disponía a votar el jueves sobre un acuerdo negociado por la Administración Trump que liberaría a los rehenes restantes retenidos por Hamás y establecería un cese del fuego en Gaza, un avance diplomático después de meses de conversaciones fallidas. El acuerdo de rehenes, que Trump anunció desde la Casa Blanca el miércoles, promete cerrar una herida importante abierta por los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y dar impulso al esfuerzo para poner fin a una guerra de dos años que ha dejado decenas de miles de habitantes de Gaza muertos y el enclave en ruinas.

La Administración espera que el acuerdo sea el primer paso hacia una solución a largo plazo que incluya conversaciones sobre el desarme de Hamás y la formación de un Gobierno interino para supervisar Gaza. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha enfrentado resistencia para poner fin a la guerra por parte de miembros de extrema derecha de su Gobierno de coalición, dio la bienvenida al acuerdo para traer de regreso a casa a los rehenes israelíes, que se espera que su Gobierno apruebe.

De hecho, Itamar Ben-Gvir, Ministro israelí de línea dura, aseguró que los miembros de su partido no votarán a favor de un acuerdo de alto al fuego con Hamás. Ben-Gvir, quien supervisa la policía como Ministro de Seguridad Nacional, emitió la declaración poco después de que una reunión del Gabinete de Seguridad, presidida por el Primer Ministro Netanyahu, concluyera el debate sobre el acuerdo propuesto y antes de que el Gabinete en pleno votara sobre su aceptación. El Gabinete aún podría aprobar el acuerdo sin Ben-Gvir ni su partido.

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
Habitantes de la franja celebran tras el acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y Hamás. Foto: Captura de pantalla

La votación prevista para el jueves por la noche se refiere únicamente a la primera fase de un plan para poner fin a la guerra, que incluye un intercambio de rehenes por prisioneros y una retirada parcial de Israel de la Franja de Gaza. Ben-Gvir advirtió que, si no se desmantela el régimen de Hamás, su partido disolverá el Gobierno.

Y mientras funcionarios israelíes se reunían para debatir la propuesta de alto al fuego, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, informó de un grave ataque el jueves por la noche contra un edificio residencial en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza. Los equipos de rescate seguían trabajando en el lugar, donde se creía que más de 40 personas estaban atrapadas bajo los escombros. “Hasta el momento, se ha recuperado a dos mujeres”, declaró, señalando que las operaciones continúan “en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas”.

El doctor Ahmed al-Farra, jefe de la sala de pediatría del Hospital Nasser de la ciudad sureña de Khan Younis, indicó que no se habían registrado nuevos pacientes el jueves por la mañana como consecuencia de los ataques israelíes. Sin embargo, añadió que, pase lo que pase, prevé que los hospitales de Gaza, gravemente saturados, seguirán desbordados. Otro doctor identificado por la prensa occidental como al-Farra dijo que la experiencia de ceses del fuego anteriores en Gaza, que finalmente dieron paso a nuevos combates, lo habían dejado cauteloso.

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
Habitantes de la franja celebran tras el acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y Hamás. Foto: Captura de pantalla

“Esperamos que esto sea cierto y que la guerra realmente haya cesado”, afirmó.

Mohammed Fares, de 25 años, tenía preocupaciones similares, según The New York Times. Dijo que sentía una mezcla de alegría y miedo. El trato parecía demasiado bueno para ser real, añadió. “Estoy muy feliz y estoy pensando en regresar a la ciudad de Gaza, pero también me preocupa que haya otra entrega de la guerra", mencionó Fares, quien huyó de la ciudad a la relativa seguridad de Deir al Balah al principio de la guerra.

–Con información de agencias

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
2

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
3

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
4

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
5

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
6

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
7

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.
8

“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

La depresión tropical "Diecisiete-E" frente a Guerrero y la tormenta tropical "Priscilla" frente a Baja California Sur (BCS) provocarán lluvias en el Pacífico.
9

La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
10

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
11

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum

12

El nuevo régimen

13

La pax americana en época de Trump

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
14

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

El lenguaje matemático es exacto, mientras que la lengua es metafórica, vaga, sugerente: capaz de decirlo todo pero sin precisión.
15

El lenguaje matemático y la realidad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
1

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La Prepa 3 de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso; después se descartó algún riesgo.
2

La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
3

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

La depresión tropical "Diecisiete-E" frente a Guerrero y la tormenta tropical "Priscilla" frente a Baja California Sur (BCS) provocarán lluvias en el Pacífico.
4

La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.
5

“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

El titular de la SCHP, Edgar Amador, dio a conocer que los ingresos del Gobierno federal registraron un crecimiento real de 9.1 por ciento en lo que va de 2025.
6

Los ingresos del Gobierno federal han subido 9.1% en lo que va de 2025, presume SHCP

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar acuerdo de paz entre Hamás e Israel
7

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
8

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
9

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
10

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

La inflación general en México repuntó en septiembre y alcanzó una tasa anual de 3.76%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
11

La inflación anual se acelera a 3.76% en septiembre, pero sigue en rango del Banxico

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
12

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum