Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber cuándo recibirás tu tarjeta del apoyo?

La Secretaria del Bienestar anunció que las mujeres que se registraron durante el mes de agosto podrán recibir su tarjeta del Banco del Bienestar próximamente.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que las mujeres que se registraron en el programa Pensión Mujeres Bienestar podrán recibir su Tarjeta del Bienestar en los próximos días. Aquí te contamos lo que debes saber para que recojas con éxito tu tarjeta.

¿Dónde y cuándo recoger tu Tarjeta del Bienestar?

Ariadna Montiel indicó en un video publicado en su cuenta de X, que las mujeres de 60 a 64 años que se registraron para solicitar el apoyo el pasado mes de agosto recibirán un mensaje de texto (SMS) al número de celular que proporcionaron al momento de su inscripción, en el que se les indicará la fecha, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta.

Las solicitantes podrán consultar cuándo y a qué módulo deberán acudir a recoger su plástico en el buscador habilitado en el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar.

Podrás ubicar tu módulo en la página gob.mx/bienestar.

💜#PensionMujeresBienestar💜 Si ya te registraste durante agosto, en el mes de octubre se entrega la #TarjetaBienestar. Aquí te informo💜#EsTiempoDeMujeres#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/kW78HeGDfv — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 8, 2025

¿Qué documentos necesitas presentar para recoger tu tarjeta?

Para poder recibir tu Tarjeta del Bienestar es muy importante que presentes los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia).

Talón morado (comprobante del tramite que se te dio el día de tu registro).

Además, los funcionarios encargados de realizar el trámite te tomarán una fotografía.

Recuerda que debes poner mucha atención y asegurarte de que el sobre que se te entregará esté cerrado.

¿Cuándo será el primer pago para nuevas beneficiarias?

La Secretaria de Bienestar reveló que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el primer pago del apoyo de tres mil pesos en su tarjeta bancaria durante el mes de noviembre, correspondiente al último bimestre de este año 2025.

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein presenté los avances en el registro a la #PensiónMujeresBienestar: casi 2 millones de mujeres de 60, 61 y 62 años se registraron, y se suman al millón que ya recibe esta pensión. La entrega de las #TarjetasBienestar se… pic.twitter.com/GjH3ctnOKS — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 8, 2025

Cabe mencionar que las beneficiarias de dicho programa podrán disponer de sus recursos realizando retiros de efectivo sin comisión en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

La tarjeta que se entrega a las beneficiarias de dicha pensión también es aceptada como forma de pago en prácticamente todos los comercios que cuentan con sistema de pagos electrónicos, e incluso es válida para realizar compras en línea.

Ariadna Montiel recordó que dos millones de mujeres realizaron el trámite de inscripción el pasado mes de agosto. Con esta acción, las beneficiarias de entre 60 y 64 años recibirán su tarjeta para disponer de manera directa y segura del apoyo económico que otorga este programa.