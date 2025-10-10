Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber cuándo recibirás tu tarjeta del apoyo?

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 7:36 pm

Adriana Montiel anunció que durante octubre y los primeros días de noviembre se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a mujeres de 60 a 64 años.

La Secretaria del Bienestar anunció que las mujeres que se registraron durante el mes de agosto podrán recibir su tarjeta del Banco del Bienestar próximamente. 

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que las mujeres que se registraron en el programa Pensión Mujeres Bienestar podrán recibir su Tarjeta del Bienestar en los próximos días.  Aquí te contamos lo que debes saber para que recojas con éxito tu tarjeta.

¿Dónde y cuándo recoger tu Tarjeta del Bienestar?

Ariadna Montiel indicó en un video publicado en su cuenta de X, que las mujeres de 60 a 64 años que se registraron para solicitar el apoyo el pasado mes de agosto recibirán un mensaje de texto (SMS) al número de celular que proporcionaron al momento de su inscripción, en el que se les indicará la fecha, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta.

Las solicitantes podrán consultar cuándo y a qué módulo deberán acudir a recoger su plástico en el buscador habilitado en el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar.

Podrás ubicar tu módulo en la página gob.mx/bienestar.

¿Qué documentos necesitas presentar para recoger tu tarjeta?

Para poder recibir tu Tarjeta del Bienestar es muy importante que presentes los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia).
  • Talón morado (comprobante del tramite que se te dio el día de tu registro).

Además, los funcionarios encargados de realizar el trámite te tomarán una fotografía.

Recuerda que debes poner mucha atención y asegurarte de que el sobre que se te entregará esté cerrado.

¿Cuándo será el primer pago para nuevas beneficiarias?

La Secretaria de Bienestar reveló que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el primer pago del apoyo de tres mil pesos en su tarjeta bancaria durante el mes de noviembre, correspondiente al último bimestre de este año 2025.

Cabe mencionar que las beneficiarias de dicho programa podrán disponer de sus recursos realizando retiros de efectivo sin comisión en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

La tarjeta que se entrega a las beneficiarias de dicha pensión también es aceptada como forma de pago en prácticamente todos los comercios que cuentan con sistema de pagos electrónicos, e incluso es válida para realizar compras en línea.

Ariadna Montiel recordó que dos millones de mujeres realizaron el trámite de inscripción el pasado mes de agosto. Con esta acción, las beneficiarias de entre 60 y 64 años recibirán su tarjeta para disponer de manera directa y segura del apoyo económico que otorga este programa.

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

