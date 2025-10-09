Clara Brugada prevé reapertura total de la Línea 1 del Metro a mediados de noviembre

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 4:54 pm

Brugada anunció que la Línea 1 abrirá todas sus estaciones en noviembre.

El servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sigue apoyando únicamente a los usuarios que deban trasladarse de Observatorio a Chapultepec, el tramo que permanece en remodelación.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó este jueves que a mediados de noviembre podrían reabrir las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio que faltan para concluir la remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

"La estimación que tenemos, y a eso queremos llegar es que a mediados de noviembre, es que se inauguré la Línea 1 del Metro. A finales de octubre es todo lo que falte de obras, de los sistemas, de todo lo que nos falte, lo que se requiera en la estación de Observatorio", explicó Brugada al hacer un recorrido por la línea.

La flota de trenes tras concluir la remodelación, la flota será de 34, de los cuales 29 son nuevos, lo que permitirá una reducción en el tiempo de viaje entre terminales y un intervalo de 2.5 minutos entre cada estación.

El exdirector del Metro, Guillermo Calderón, quien está a cargo del proyecto de remodelación, informó que 150 mil pasajeros se van a incorporar en las tres estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

"La obra civil estará concluida a finales de este mes. Pero viene un conjunto de seis pruebas que se tienen que llevar a cabo y se debe cumplir con la certificación de toda la línea”, detalló Clara Brugada.

La Línea 1 del Metro es la primera que se inauguró en Ciudad de México y en todo el país. Con 20 estaciones, recorre 18.83 kilómetros y traslada a 700 mil personas. Con la apertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, se sumarán 150 mil pasajeros adicionales.

El servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sigue apoyando únicamente a los usuarios que deban trasladarse de Observatorio a Chapultepec, el tramo que permanece en remodelación.

¿Qué estaciones ya están abiertas?

Con la reapertura, la mayor parte de las estaciones de la Línea rosa, salvo Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, ya pueden usarse. Estas son:

  • Pantitlán.
  • Zaragoza.
  • Gómez Farias.
  • Boulevard Puerto Aéreo.
  • Balbuena.
  • Moctezuma.
  • San Lázaro.
  • Candelaria.
  • Merced.
  • Pino Suárez.
  • Isabel La Católica.
  • Salto Del Agua.
  • Balderas.
  • Cuauhtémoc.
  • Insurgentes.
  • Sevilla.
  • Chapultepec.

