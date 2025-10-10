VIDEO ¬ Un taxista agrede a conductor de Uber en Playa del Carmen; lo suspenden

Un taxista se hizo viral por acosar y agredir a un conductor de aplicación y a sus pasajeros extranjeros en Playa del Carmen, Quintana Roo; ya fue suspendido.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– El video de un taxista, ahora suspendido por su propio sindicato, que busca intimidar a un conductor de aplicación, ahora en Playa del Carmen, Quintana Roo, se ha hecho viral, en un nuevo caso del acoso que se da en estas regiones turísticas, sobre todo en la Riviera Maya y la zona de la Península de Yucatán, donde los taxistas han incluso agredido físicamente a la competencia para evitar su entrada en el mercado, fuertemente controlado por ellos.

"Ciérrame la puerta", le pide en el breve video del conductor de app. El taxista, que abrió la puerta del copiloto, le responde: "Hay un sitio de taxis aquí, compadre, autorizado y tú vienes…", entonces es interrumpido por el pasajero, un extranjero de nombre Gary, que le dice: "Go away" ("Vete de aquí", en español).

"No me toques", le dice el taxista. El pasajero intenta cerrar la puerta, pero el taxista lo impide. Mientras tanto, otro taxista le hace señas obscenas frente al vidrio del conductor. En el video se nota que varios taxis han rodeado el automóvil.

#Entérate Maltratando al turismo y dañando gravemente la imagen de Quintana Roo, así festejan los taxistas de la Riviera Maya, los 51 años de estado libre Un grupo de taxistas en Playa del Carmen, fueron denunciados luego de detener ilegalmente a un chófer de plataforma Uber… pic.twitter.com/DGFSM7ZdGY — Alberto Aguilar (@Albert6_Aguilar) October 8, 2025

El extranjero insiste, ya con gritos: "Get out the fucking way", ("Quítate del maldito camino", en español). El conductor le pide al otro pasajero, que intentaba calmar los ánimos: "Ayúdame, llama al 911". Mientras tanto, el taxista insiste: "Reportate, compa".

Entonces, el pasajero, ya subido al asiento del copiloto, logra cerrar la puerta y el auto de aplicación logra avanzar, mientras los otros taxis lo rodean, incluso uno por delante que va lento para evitar que avance rápidamente. "Sorry", se disculpa el conductor de la app, "son una maldita mafia". No te preocupes, responde el pasajero extranjero, añadiendo un fuerte insulto en inglés.

La viralidad del video y la indignación en redes provocaron que el mismo miércoles el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo se pronunciara al respecto.

La dependencia reafirmó su compromiso de "actuar con cero tolerancia frente a conductas que vulneren la seguridad y el respeto en el transporte público", en referencia al incidente registrado en el centro de Playa del Carmen. La agresión del taxista se dio entre la calle 4 y las avenidas 10 y 15.

📢 Comunicado Oficial 📢 Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo pic.twitter.com/iGmMSeENHd — imoveqroo (@imoveqroo) October 8, 2025

"En atención a estos hechos, el Instituto ha dispuesto la suspensión definitiva del operador responsable, prohibiéndole conducir bajo cualquier modalidad de transporte público en la entidad. Asimismo, el Sindicato de Taxistas ‘Lázaro Cárdenas del Río’ confirmó que el operador será suspendido de manera indefinida de sus labores", destacó la dependencia en un comunicado.

"Este Instituto actúa con firmeza y autoridad, garantizando que no se tolerarán abusos, faltas de respeto ni actos de violencia en el transporte público. Se aplicarán todas las sanciones contempladas por la ley para erradicar conductas que atenten contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía", destacó.

El Gobierno de Quintana Roo puso a disposición de la ciudadanía el número de WhatsApp 983 185 3403 para recibir quejas o denuncias sobre actos de violencia, negligencia o mal servicio. Para registrar una denuncia, se recomienda incluir: número económico, ruta, sindicato, placas, fotografía o video, así como hora y lugar de los hechos.