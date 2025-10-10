Juez vincula a proceso a Norma Angélica “N”, implicada en homicidio de Xime y José

De acuerdo con la FGJ-CdMx, Norma Angélica “N” formaba parte del grupo delictivo que habría planeado y ejecutado el atentado contra los exfuncionarios.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de control vinculó a proceso a Norma Angélica “N” por el delito de asociación delictuosa, presuntamente relacionada con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, asesinados el pasado 20 de mayo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) la mujer habría participado en el doble homicidio al proporcionar información a los perpetradores y dar seguimiento a las víctimas antes del ataque ocurrido en Calzada de Tlalpan.

Durante la continuación de audiencia celebrada en los juzgados de la colonia Doctores, el Juez determinó mantener a Norma Angélica "N" bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Asimismo, el Juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Se trata del segundo proceso judicial en contra de Norma Angélica “N”.

El primero fue por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, luego de haber sido detenida junto con 13 personas más en la Alcaldía Xochimilco el pasado 20 de agosto.

La orden de aprehensión por asociación delictuosa le fue cumplimentada el 4 de octubre, cuando ya se encontraba recluida en Santa Martha Acatitla.

El pasado 20 de mayo, Ximena y José fueron asesinados sobre Calzada de Tlalpan. El crimen tuvo lugar mientras en Palacio Nacional se presentaba el informe de seguridad.

Ximena Guzmán Cuevas tenía 42 años. Socióloga de formación, funcionaria con una carrera institucional sólida, atleta y defensora de los huertos urbanos, ocupaba desde septiembre de 2023 el cargo de secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. También fue secretaria particular en la Alcaldía Iztapalapa, donde su trabajo se centraba en la atención directa al público.

Por su parte, José Muñoz Vega era un técnico legislativo con formación en Ciencia Política y Administración Pública. Muñoz acompañó a Clara Brugada desde su primera Administración en Iztapalapa, como coordinador de asesores, lo que fortaleció su vínculo con los proyectos sociales impulsados desde la Alcaldía más poblada del país. Su perfil era valorado por su conocimiento técnico, capacidad de análisis político y por su trabajo meticuloso en procesos legislativos.