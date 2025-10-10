La SSC detiene a "El Gordo", líder de grupo criminal que opera al norte de la CdMx

De acuerdo con las autoridades, "El Gordo" y dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y robo en distintas modalidades entres los años 2004 y 2022.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) detuvo el día de hoy a Felipe "N", alias "El Gordo", quien presuntamente lidera una banda criminal dedicada a la compra, venta, y distribución de droga en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

"Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para identificar y detener a generadores de violencia, tras la ejecución de dos órdenes de cateo en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, compañeros de las SSC detuvieron a Felipe "N", líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la zona norte de la ciudad", confirmó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho en su cuenta de X.

La detención se dio en el marco de un operativo de cateo a inmuebles ubicados en estas demarcaciones en los que también fueron detenidos otros tres supuestos colaboradores de "El Gordo". Los detenidos fueron identificados como Pablo "N" de 38 años, Daniel "N" y Stephanie "N", señalados por la SSC como los operadores más cercanos al líder criminal.

Los cuatro presuntos criminales fueron capturados "en posesión de más de 500 dosis de presunta droga, dos armas de fuego, cartuchos útiles y una báscula", señaló el funcionario capitalino.

En un comunicado la dependencia detalló que también se aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 500 gramos de la misma sustancia a granel, 150 dosis de cocaína, 1.5 kilogramos de la misma sustancia en piedra, 159 dosis de mariguana, 100 cartuchos útiles, dos armas de fuego, una báscula gramera y un teléfono celular.

Los detenidos fueron ubicados en tres inmuebles que se encuentran en la colonia Popular Rastro, Alcaldía Venustiano Carranza; otro en la colonia Bondojito y el tercero en la colonia Guadalupe Insurgentes, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Se presume que los tres inmuebles señalados eran utilizados para el almacenamiento y embalaje de aparente droga.

Los inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policiaco, en tanto los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones de este grupo criminal.

El operativo se llevó a cabo con la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.