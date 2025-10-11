Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 8:00 pm

Sólo el dos por ciento de los nombramientos hechos por Donald Trump han sido asignados para funcionarios negros (o afrodescendientes). Entre ellos, destacan el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, y el asesor general del Departamento de Defensa, Earl G. Matthews.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Funcionarios negros (o afrodescendientes) en puestos de alto perfil son despedidos de una Administración mayoritariamente blanca. Se han desterrado todos los programas de diversidad, equidad e inclusión en el Gobierno federal. Y si bien no existen estadísticas sobre despidos por raza, un análisis de las personas que el Presidente está nombrando para ocupar esos y otros puestos muestra una marcada tendencia a entregar el mando a los blancos.

Esta “democracia” no es la Sudáfrica del Apartheid, el sistema de segregación racial y de separación de grupos étnicos impuesto por gobiernos de minoría blanca en Sudáfrica entre 1948 y 1992. Esta “democracia” es Estados Unidos y no el que toleraba la esclavitud sino el de ahora, el de Donald Trump.

De los 98 nombramientos confirmados por el Senado al Presidente estadounidense para los roles de liderazgo más importantes de la Administración en sus primeros 200 días, que terminan el 7 de agosto, sólo dos, o el dos por ciento (Scott Turner, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, y Earl G. Matthews, el asesor general del Departamento de Defensa) son negros, dice hoy The New York Times citando estadísticas compiladas para Brookings Institution por Kathryn Dunn Tenpas, investigadora principal del Centro Miller de la Universidad de Virginia.

El Presidente Donald Trump en una mesa redonda realizada en la Casa Blanca, rodeado por los integrantes de su gabinete, entre ellos, la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; la Fiscal General, Pam Bondi; y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Foto: X, @WhiteHouse

Las estadísticas registran los nombramientos en los 15 departamentos del gabinete en la línea de sucesión presidencial: Tesoro, Defensa, Justicia, Seguridad Nacional, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Energía, Salud y Servicios Humanos, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Asuntos de Veteranos. “Trump parecía estar muy orgulloso de tener a ‘Negros pro Trump’ en todos sus mítines y tras el podio, pero no en las reuniones de gabinete”, dijo al diario Dedrick Asante-Muhammad, Presidente del Centro Conjunto de Estudios Políticos y Económicos, un centro de estudios que analiza la representación negra en el liderazgo gubernamental, entre otros indicadores. La escasez de personas negras en los puestos más altos, afirmó, resultaría en “cambios políticos radicales y sustanciales” para los afroamericanos.

Las periodistas Elisabeth Bumiller y Erica L. Green dicen que el último despido notorio de un líder negro fue el general Charles Q. Brown Jr., segundo Jefe del Estado Mayor Conjunto y el oficial militar de mayor rango del país. “Tradicionalmente, los Jefes del Estado Mayor Conjunto permanecen en sus cargos ante cambios de administración, independientemente del partido del Presidente, y en 2020 Trump nominó al general Brown, piloto de combate, como Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, había declarado previamente que el General Brown debería ser despedido debido a un enfoque progresista en los programas de DEI en el ejército y cuestionó si fue ascendido por su raza. El General Brown fue reemplazado por un general de la Fuerza Aérea poco conocido, Dan Caine”, explican en su texto de The New York Times.

El Presidente ha despedido a otros funcionarios negros de altos cargos en agencias gubernamentales y juntas independientes que normalmente sirven a múltiples administraciones, agrega. Cuenta el caso de Robert E. Primus, el primer Presidente negro de la junta directiva del organismo regulador federal responsable de aprobar las fusiones ferroviarias.

El diario cuenta la historia de Primus. Empieza en el día en que este directivo pensó que algo andaba mal con su teléfono del trabajo. Al no poder desbloquearlo, lo cambió a su teléfono personal. Así se enteró que Trump lo había despedido por correo electrónico, con efecto inmediato.

“No lo vi venir, en absoluto”, dijo Primus, demócrata y negro. En enero, la administración Trump nombró a un republicano en su lugar como presidente de la Junta de Transporte Terrestre

Él escuchó a un portavoz de la Casa Blanca decir que lo despedían porque su agenda no alineaba con la del Presidente. Primus es veterano miembro del personal del Congreso y excabildero en asuntos de transporte y seguridad nacional. Recordó que Trump, durante la campaña de 2024, dijo que los inmigrantes estaban acaparando “empleos de personas negras”.

The New York Times detalla que otros despedidos son Carla Hayden, la primera afroamericana y la primera mujer en ser bibliotecaria del Congreso; Gwynne A. Wilcox, la primera mujer negra en servir como miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales; y Alvin Brown, el único miembro negro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en el momento de su destitución.

Willie L. Phillips, la primera persona negra en presidir la Comisión Federal Reguladora de Energía, renunció a su cargo en abril a petición de la Casa Blanca. Trump ha intentado despedir recientemente a Lisa Cook, la primera mujer negra en formar parte de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, pero ella ha interpuesto una demanda para impedirlo. La semana pasada, la Corte Suprema denegó a Trump su destitución inmediata y afirmó que revisaría sus esfuerzos para destituirla en la audiencia oral de enero.

Las periodistas del Times cuentan que durante el primer Gobierno de Trump, hubo menos despidos de trabajadores negros de alto perfil. Sin embargo, sólo un funcionario negro, Ben Carson, el Secretario de Vivienda, estuvo entre los 70 candidatos confirmados por el Senado para los principales departamentos gubernamentales en los primeros 200 días.

“En el mismo período de 200 días para presidentes anteriores, según Brookings, los funcionarios negros representaron el 21 por ciento de los nominados confirmados por el Senado bajo el Presidente Joseph R. Biden Jr., el 13 por ciento bajo el Presidente Barack Obama y el 8 por ciento bajo el Presidente George W. Bush”, detallan.

En el mismo diario, Lucas Broadwater, periodista que cubre la Casa Blanca, detalla cómo Trump ha dejado claro cuál considera la principal amenaza contra Estados Unidos: lo que él llama el “enemigo interno”. Y su definición de ese enemigo se está ampliando, sobre todo a medida que busca desplegar fuerzas militares en las calles de las ciudades estadounidenses.

Trump reunió a su fiscal general y a otros altos funcionarios en una mesa redonda en la Casa Blanca, donde intentó alertar sobre Antifa, el movimiento antifascista de izquierda, aunque no se define con precisión. Durante el evento, periodistas conservadores relataron historias de horror sobre encuentros violentos con manifestantes de izquierda, algunos durante el primer mandato de Trump.

Trump declaró que el Gobernador J.B. Pritzker de Illinois y el Alcalde Brandon Johnson de Chicago, ambos demócratas, deberían ser encarcelados, intensificando así su campaña de represalias contra quienes considera sus adversarios políticos.

Y ahora se sabe que, además, en su agenda de exclusión están los negros o afrodescendientes.

