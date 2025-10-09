Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar el Gran Piemonte en Italia

Este triunfo representa la decimoquinta victoria de la temporada para Isaac del Toro, de 21 años, quien se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del pelotón internacional.

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 9 de octubre (AsMéxico).- El ciclista mexicano Isaac del Toro está intratable, el de Ensenada Baja California, México, se sobrepuso a una desventaja de 40 segundos en la subida final y se fue en solitario a 17.6 kilómetros (Km) del final para llevarse la edición 109 de Gran Piemonte en Italia, una de las carreras clásicas para los pedalistas profesionales, el juvenil de 21 años del equipo (UAE Team Emirtates) está cumpliendo con un 2025 de alto nivel al llevarse en solitario el recorrido de 179 km realizada entre Dogliani y Acqui Terme.

Toro dominador

Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos, dejando atrás al suizo Marc Hirschi (Tudor) por 40 segundos y al neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), que finalizó tercero a 44 segundos. El mexicano atacó en el tramo final de la carrera y demostró su fortaleza en solitario, sin que nadie pudiera seguir su paso.

Del Toro takes #GranPiemonte! 🐂🥇 With another incredible display in Italy, @ISAACDELTOROx1 becomes the first Mexican to win @GranPiemonte 🇲🇽 Isaac made up a 40-second deficit on the final climb and went solo with 17.6km to ride. He could not be stopped! Incredible, Isaac! 🔥… pic.twitter.com/mISE82efOp — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 9, 2025

Este triunfo representa la decimoquinta victoria de la temporada para el “Torito” de 21 años, quien se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del pelotón internacional. Gracias a este nuevo éxito, Del Toro se ubica como el segundo ciclista con más victorias en la temporada, sólo detrás de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, quien acumula 19.

Con cada pedalada, Del Toro reafirma su potencial y su ambición en el calendario profesional, consolidándose como una pieza clave en el poderoso UAE Team Emirates. Su rendimiento no sólo enriquece el ciclismo latinoamericano, sino que también lo posiciona como una figura a seguir de cerca en las grandes vueltas y clásicas del futuro.

Hoy, llamó la atención que el mexicano recuperó 40 segundos que tenía de desventaja en la subida final y se fue en solitario a 17.6 km del final, para triunfar en la histórica competencia italiana.

¡Victoria de Isaac del Toro! El corredor mexicano del (UAE Emirates), tras una gran exhibición en solitario, gana el Gran Piemonte 2025. "Grande Torito". 🤩🥇🐂💪👏 📹 Eurosport pic.twitter.com/S8YsYkfqRr — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 9, 2025

