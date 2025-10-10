Trump pide expulsar a España de la OTAN por no elevar gasto en defensa a 5% del PIB

A finales de junio, los miembros de la OTAN firmaron su compromiso de incrementar el gasto en defensa hasta el cinco por ciento del PIB en la próxima década, presionados por Donald Trump.
Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debería expulsar a España ante su negativa de aumentar hasta el cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) sus gastos de defensa para 2035.
"Solicité que pagaran el cinco por ciento, no el dos por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. [...] Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", declaró el mandatario en el Despacho Oval.
Trump sostuvo que España no tiene excusa para no aumentar el gasto en defensa, según expresó una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.
