Trump pide expulsar a España de la OTAN por no elevar gasto en defensa a 5% del PIB

A finales de junio, los mandatarios de la OTAN firmaron su compromiso de incrementar el gasto en defensa hasta el cinco por ciento del PIB en la próxima década, dentro de un acuerdo que redefinía su proyección de inversión militar, impulsados por la presión del Presidente estadounidense y pese a la oposición de España, país encabezado por Pedro Sánchez.

España terminó adhiriéndose a la declaración, aunque sostuvo que contaba con margen para cumplir el objetivo, insistiendo en que no asumía el cinco por ciento de manera estricta, sino que pretendía atender las exigencias militares de la Alianza sin ajustarse a una cifra concreta de gasto.

Algunos socios expresaron también sus dificultades para alcanzar la meta, pero las autoridades españolas fueron las que lideraron el rechazo.

Tanto la OTAN como varios de sus integrantes enfatizaron que no existen excepciones al compromiso de inversión de los 32 aliados, y el propio Secretario general de la organización, Mark Rutte, advirtió a España que deberá aumentar su presupuesto en defensa para alinearse con los estándares de la Alianza. Mientras tanto, el Presidente de Estados Unidos llegó a amenazar a España con sanciones comerciales por su resistencia a incrementar el gasto militar.

-Con información de Europa Press.