Letitia James, Fiscal de NY, es acusada de fraude por el Departamento de Justicia

Los Ángeles, 9 de octubre (LaOpinión).- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude este jueves en Alexandria, Virginia, mientras el Departamento de Justicia del Presidente de Estados Unidos Donald Trump continúa presentando cargos contra sus oponentes políticos.

James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca con vencimiento en 2023 que obtuvo para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

El gran jurado presentó dos cargos contra la Fiscal demócrata: fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

James fue acusada el jueves en el Distrito Este de Virginia después de que el Presidente exigiera públicamente que se acusara a la Sra. James.

La Fiscal General Letitia James declaró en un comunicado que los cargos en su contra eran “infundados”.

This is nothing more than a continuation of the president’s desperate weaponization of our justice system. I am not fearful — I am fearless. We will fight these baseless charges aggressively, and my office will continue to fiercely protect New Yorkers and their rights. pic.twitter.com/X9U0EsHuGM — NY AG James (@NewYorkStateAG) October 9, 2025

“Las propias declaraciones públicas del Presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio”, afirmó.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en redes sociales que la acusación contra Letitia James “no es nada menos que el uso del Departamento de Justicia como arma para castigar a quienes responsabilizan a los poderosos”. Elogió a James por su “lucha incansable por la justicia”.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado de prensa: “Así es la tiranía. El Presidente Trump está usando al Departamento de Justicia como su perro de presa personal, atacando a la fiscal general Tish James por el delito de procesarlo por fraude, y ganando”.

Esto no es justicia. Es venganza. Y debería horrorizar a todo estadounidense que crea que nadie está por encima de la Ley.

La relación de James con Trump ha sido conflictiva durante años, ya que James, durante su campaña, prometió investigar a Trump y finalmente ganó un caso civil de fraude contra él, sus hijos adultos y su empresa inmobiliaria, la Organización Trump.

New Yorkers know @NewYorkStateAG James for her integrity, her independence, and her relentless fight for justice. What we're seeing today is nothing less than the weaponization of the Justice Department to punish those who hold the powerful accountable. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 9, 2025

Un Juez los declaró responsables de fraude por inflar el valor de sus propiedades y ordenó a Trump pagar 355 millones de dólares en multas.

Trump ha apelado y el pago de la multa está suspendido. James ha pedido que se restablezca la multa.

