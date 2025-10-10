Letitia James, Fiscal de NY, es acusada de fraude por el Departamento de Justicia

La Opinión

09/10/2025 - 8:32 pm

Fiscal de NY denuncia que cargos en su contra son infundados

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump se sale con la suya y libra sentencia de 500 millones de dólares por fraude

NY podría confiscar bienes de Donald Trump si no paga multa por juicio de fraude

Tribunal de EU confirma multa de 83.3 mdd contra Trump por difamar a E. Jean Carroll

La Fiscal General Letitia James declaró en un comunicado que los cargos en su contra eran “infundados”.

Los Ángeles, 9 de octubre (LaOpinión).- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude este jueves en Alexandria, Virginia, mientras el Departamento de Justicia del Presidente de Estados Unidos Donald Trump continúa presentando cargos contra sus oponentes políticos.

James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca con vencimiento en 2023 que obtuvo para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

El gran jurado presentó dos cargos contra la Fiscal demócrata: fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

James fue acusada el jueves en el Distrito Este de Virginia después de que el Presidente exigiera públicamente que se acusara a la Sra. James.

La Fiscal General Letitia James declaró en un comunicado que los cargos en su contra eran “infundados”.

“Las propias declaraciones públicas del Presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio”, afirmó.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en redes sociales que la acusación contra Letitia James “no es nada menos que el uso del Departamento de Justicia como arma para castigar a quienes responsabilizan a los poderosos”. Elogió a James por su “lucha incansable por la justicia”.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado de prensa: “Así es la tiranía. El Presidente Trump está usando al Departamento de Justicia como su perro de presa personal, atacando a la fiscal general Tish James por el delito de procesarlo por fraude, y ganando”.

Esto no es justicia. Es venganza. Y debería horrorizar a todo estadounidense que crea que nadie está por encima de la Ley.

La relación de James con Trump ha sido conflictiva durante años, ya que James, durante su campaña, prometió investigar a Trump y finalmente ganó un caso civil de fraude contra él, sus hijos adultos y su empresa inmobiliaria, la Organización Trump.

Un Juez los declaró responsables de fraude por inflar el valor de sus propiedades y ordenó a Trump pagar 355 millones de dólares en multas.

Trump ha apelado y el pago de la multa está suspendido. James ha pedido que se restablezca la multa.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
2

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Norma Angélica “N” permanecer en prisión por homicidios de colaboradores de Brugada.
3

Juez vincula a proceso a Norma Angélica “N”, implicada en homicidio de Xime y José

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
4

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La empresa financiera Citi informó que ha tomado la decisión de rechazar la propuesta de Grupo México para hacerse hasta del 100 por ciento de Banamex.
5

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
6

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Adriana Montiel anunció que durante octubre y los primeros días de noviembre se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a mujeres de 60 a 64 años.
7

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber cuándo recibirás tu tarjeta del apoyo?

La alcaldesa criticó a activistas de la flotilla.
8

#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
9

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Israel firmó acuerdo para la Franja de Gaza.
10

Israel da un paso clave para el alto al fuego: aprueba el acuerdo de paz con Hamás

Tras anunciarse el acuerdo de paz entre Hamás e Israel para Gaza, palestinos salieron a las calles a celebrar; no obstante, hay dudas por la duración del pacto.
11

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

Trump es un Presidente de los EU que para celebrar su cumpleaños, y a mayor gloria de él mismo, organiza un desfile militar como hacían los romanos.
12

Trump: el poder del perro

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
13

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

14

Comunidad indígena de Puebla se organiza contra empresas que buscan saquear sus pozos

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
15

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fiscal de NY denuncia que cargos en su contra son infundados
1

Letitia James, Fiscal de NY, es acusada de fraude por el Departamento de Justicia

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
2

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Adriana Montiel anunció que durante octubre y los primeros días de noviembre se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a mujeres de 60 a 64 años.
3

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber cuándo recibirás tu tarjeta del apoyo?

Israel firmó acuerdo para la Franja de Gaza.
4

Israel da un paso clave para el alto al fuego: aprueba el acuerdo de paz con Hamás

Norma Angélica “N” permanecer en prisión por homicidios de colaboradores de Brugada.
5

Juez vincula a proceso a Norma Angélica “N”, implicada en homicidio de Xime y José

El ciclista mexicano Isaac del Toro está intratable, el de Ensenada Baja California, México, se sobrepuso en la final del Gran Piemonte en Italia.
6

Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar el Gran Piemonte en Italia

Brugada anunció que la Línea 1 abrirá todas sus estaciones en noviembre.
7

Clara Brugada prevé reapertura total de la Línea 1 del Metro a mediados de noviembre

La alcaldesa criticó a activistas de la flotilla.
8

#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
9

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
10

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La Prepa 3 de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso; después se descartó algún riesgo.
11

La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

Tras anunciarse el acuerdo de paz entre Hamás e Israel para Gaza, palestinos salieron a las calles a celebrar; no obstante, hay dudas por la duración del pacto.
12

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?