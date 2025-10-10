Autoridades hallan cuerpo en cisterna durante demolición de Hospital en Tlatelolco

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 10:39 pm

El ISSSTE reportó que durante la demolición antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, halló restos óseos humanos.

El hallazgo fue confirmado por personal de Protección Civil de la Ciudad de México, quienes atendieron el llamado de los trabajadores de la obra y notificaron de inmediato a las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes. 

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reportó la tarde de este jueves que durante la demolición del antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, halló presuntos restos óseos humanos.

"El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informa que durante las obras de demolición del antiguo hospital doctor Gonzalo Castañeda ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, se identificaron presuntos restos óseos humanos", indicó el Instituto mediante una tarjeta informativa.

El ISSSTE reportó que durante la demolición antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, halló restos óseos humanos.
El Instituto notificó a las autoridades de la FGJ-CdMx del hallazgo para dar pie a las investigaciones correspondientes. Foto: ISSSTE

La dependencia destacó que actuó conforme a protocolo al dar aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), "que ya ha tomado conocimiento del hecho y realiza las diligencias pertinentes".

Después de esta notificación, servicios periciales de la Fiscalía acudieron al cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Norte, donde se ubica el Hospital y la Unidad Habitacional Tlatelolco, para iniciar el retiro de los restos e iniciar las pesquisas correspondientes.

Los peritos especializados en búsqueda e identificación de personas desaparecidas realizaron las primeras diligencias para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, se indicó que los restos óseos se encontraban en el fondo de una cisterna, en una zona de difícil acceso dentro del área en demolición por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevaron a cabo las maniobras de rescate del cuerpo.

El Instituto destacó que "los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil".

Mientras se desarrollaban los trabajos periciales y de recuperación, la obra continuó operando de manera parcial bajo supervisión de las autoridades, a fin de no obstaculizar las labores de investigación.

El ISSSTE comenzó el pasado 14 de agosto la demolición del antiguo hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” para edificar una nueva unidad médica, en beneficio de 100 mil 408 derechohabientes de Tlatelolco y la zona norte de la Ciudad de México.

