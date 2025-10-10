Congreso de Perú aprueba juicio de destitución contra Dina Boluarte por inseguridad

Congresistas de siete de las 12 bancadas en el Congreso entregaron las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, para que puedan ser debatidas y votadas en la noche

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Congreso de Perú aprobó este jueves iniciar el proceso político para destituir a la Presidenta Dina Boluarte, sumida en constantes crisis políticas desde que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo del poder en 2022.

Las principales fuerzas política del país sudamericano aprobaron en el Poder Legislativo cuatro mociones para que la Jefa de Estado sea sometida un juicio político de destitución debido al fracaso de su estrategia de seguridad y escándalos de corrupción.

Congresistas de siete de las 12 bancadas en el Congreso entregaron las mociones de vacancia, que fueron debatidas y votadas esta noche. Una de las solicitudes justifica el juicio político por la "permanente incapacidad moral" de la mandataria para ejercer el cargo, el cual ocupa desde diciembre de 2022.

Asimismo, se solicitó ante el Ministerio Público un impedimento de salida del país para Bouluarte.

Hemos pedido al Ministerio Público el impedimento de salida del país para Dina Boluarte!#DinaAsesina #Vacancia pic.twitter.com/BSmmMeOYX1 — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) October 10, 2025

"Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, en mi condición de Congresista de la República y defensor acérrimo de los Derechos Humanos, solicitarle a su despacho que realice las coordinaciones que correspondan para efectos de requerir el impedimento de salida del país de la señora Dina Ercilla Boluarte Zegarra, en su condición de Presidenta de la República del Perú", dice la solicitud presentada por el Congresista Guillermo Bermejo Rojas.

En las últimas semanas se han desatado protestas en Lima ante el aumento de los homicidios por parte del crimen organizado y una ola de extorsiones, una situación que manifestantes atribuyen a Boluarte.

Dina Boluarte asumió el Gobierno luego de que Pedro Castillo, que era Presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver la institución.

Boluarte ocupaba la Vicepresidencia y fue elegida en la misma lista con su antecesor, por lo que el Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.

Pese a protestas en su contra y una gran impopularidad, Dina Boluarte ha permanecido desde entonces en el cargo.