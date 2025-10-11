El juguete: la unión entre nostalgia y era digital para divertir y entretener

Redacción/SinEmbargo

11/10/2025 - 6:34 am

Juguetes

¿Crees que los videojuegos ya hayan desplazado a otros juguetes como las figuras de acción? Los nuevos juguetes deben unir tradición y tecnología para perdurar en el gusto.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Los tiempos cambian y con ellos los juguetes y aunque las canicas, el yoyo y otros juguetes siempre serán especiales y tradicionales, los juguetes se van adaptando a la realidad y a las características de las niñas y niños y, por qué no, hasta adultos.

El sector de juguetes conjuga la tradición y tecnología para conquistar a consumidores de todas las edades. Hoy, la industria no sólo compite por el entretenimiento de niños y jóvenes, sino también por el interés de adultos que buscan revivir recuerdos o apostar por experiencias digitales.

Conexión y comodidad

De acuerdo con datos de Data Ventures, de Walmart, los peluches lideran la categoría con un crecimiento superior al 58 por ciento, lo que demuestra que, lejos de ser simples recuerdos de infancia, se consolidan como obsequios significativos y artículos emocionales en un mercado que valora la conexión y la comodidad.

Los videojuegos, por su parte, se posicionan como la categoría más dinámica con un avance de más del 25 por ciento, creciendo a un ritmo diez veces mayor que los juguetes tradicionales. Aunque el gasto promedio asciende a 2 mil 800 pesos frente a los 400 pesos de los clásicos, confirman su papel como productos aspiracionales y de alto valor.

La tecnología gana terreno, pero las muñecas y figuras de acción mantienen su relevancia gracias a la combinación de nostalgia y novedad, de aquí que las colaboraciones con franquicias icónicas y tendencias actuales garantizan que se mantengan como un básico en el carrito de compras.

¿Dónde comprar?

El canal físico continúa siendo el favorito y concentra cerca del 90 por ciento de las adquisiciones, al formar parte de la experiencia emocional que los clientes buscan al descubrir su juguete favorito. En este contexto, la categoría de juguetes se consolida como un terreno fértil para marcas y fabricantes que buscan equilibrar tradición, innovación y cercanía emocional. Con esto en mente Walmart Supercenter inauguró la 12ª edición de Juguetilandia.

La edición 2025 cuenta con más de 20 mil artículos y 150 marcas, destacando exclusivas como Marvel, Barbie, Bratz y Pokémon, además de líneas propias de Walmart, como Brittany, Adventure Force, Baby Boutique, Kidz Time y My Life As.

Llévate un kit

Walmart Supercenter dejó 5 kits de juguetes para los lectores de Mundano, para llevarte uno debes responder las siguientes preguntas:

1. ¿Con cuantos artículos y marcas cuenta la edición 2025 de Juguetilandia?
2. ¿Cuáles juguetes mantienen su relevancia gracias a la combinación de nostalgia y novedad?
3. ¿Cuál era tu juguete favorito?

Debes enviar las respuestas junto a tu nombre completo al mail [email protected] con el asunto "Kit Juguetes", los primeros 5 con las respuestas correctas se llevarán un kit. Es importante vivir en la Ciudad de México o área metropolitana ya que en caso de ganar deberás acudir tu kit, no tenemos envíos.

