VIDEOS ¬ Un nuevo terremoto de magnitud 7.4, azota a Filipinas y deja seis muertos

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS).- Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sur de Filipinas, con el epicentro ubicado en aguas al este de Mindanao, un suceso que dejó al menos seis muertos, según confirmaron las autoridades, que emitieron además alertas por tsunami, ya retiradas.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) señaló en su página web que epicentro se situó 43 kilómetros al este de Manay, con el hipocentro ubicado a unos 23 kilómetros de profundidad, tras lo que ha registrado decenas de réplicas, incluidas varias por encima de magnitud cinco en la escala abierta de Richter.

El organismo afirmó además en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "las comunidades costeras que puedan verse afectadas deben evacuar inmediatamente" tras emitir una alerta de tsunami a raíz del terremoto. "Se espera un peligroso tsunami en las playas", dijo, con olas calculadas de "un metro de altura o más" en varias zonas del sur del país asiático.

Posteriormente, emitió un segundo comunicado para cancelar la alerta y especificar que "los efectos debidos a la alerta de tsunami han pasado en su mayoría y, por ello, se cancelan todos los avisos", que afectaban a las comunidades de Dávao Oriental, las islas Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Leyte, Leyte Sur y Samar Oriental.

La Guardia Costera de Mindanao había emitido además un comunicado advirtiendo contra los movimientos en el mar después de la alerta por tsunami por parte de Phivolcs, antes de confirmar que el transporte de barcos en esta zona queda "suspendido hasta nuevo aviso" como medida de precaución.

"Además, se recomienda a todos los residentes y turistas que se alejen de las zonas cercanas a la costa y que eviten llevar a cabo actividades relacionadas con el mar para evitar incidentes marítimos y por la seguridad de todos", indicó en el texto, publicado en su cuenta en Facebook.

Por su parte, el director de la Oficina de Defensa Civil de Dávao Oriental, Ednar Dayanghirang, señaló que una persona ha muerto en la localidad de Calapagan a causa del derrumbe de un edificio residencial, según recogió el diario filipino Inquirer.

Además, tres mineros murieron al derrumbarse un túnel cuando trabajaban en las zona monañera del oeste de Manay, explicó Kent Simeon, de los servicios de búsqueda y rescate de la localidad de Pantukan.

"Algunos túneles se han derrumbado, aunque otros mineros lograron salir con vida. En la localidad de Mati, la ciudad más grande situada cerca del epicentro, se han registrado otros dos fallecidos: un hombre de edad avanzada y una mujer de 54 años que se vio sepultada por un muro", dijo. A ellos se suma un sexto deceso en la ciudad de Davao, confirmaron las autoridades locales en un comunicado.

El sismo ha tenido lugar cerca de una semana después de otro terremoto que dejó cerca de 75 muertos en Filipinas. El terremoto, registrado el 29 de septiembre, dejó también cientos de heridos y provocó numerosas evacuaciones en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes.

Filipinas se encuentra en el denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que se sitúa sobre varias placas tectónicas que están en permanente fricción provocando que esta zona sea, por tanto, uno de los lugares con mayor intensidad sísmica y volcánica del planeta.