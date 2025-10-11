La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 10:30 pm

Desde que tomó protesta como la primera Gobernadora mujer de Chihuahua en 2021, María Eugenia Campos Galván ha encabezado en cuatro años una agenda de ultraderecha.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Bien dicen que el hecho de que una mujer llegue al poder no es garantía que su gobierno sea feminista. María Eugenia Campos es la primera Gobernadora en Chihuahua, pero desde que rindió protesta en el año 2012, ha encabezado en cuatro años una agenda provida y de ultraderecha.

Maru Campos es católica, cree en un único modelo de familia y es abiertamente antiaborto, posturas de ultraderecha que le vienen de familia. Su madre, la actual directora del DIF, estudió en una universidad pontificia de Roma.

Desde que fue Alcaldesa de Chihuahua, ha combinado su creencia religiosa con sus políticas públicas. Hasta enero de 2025, Chihuahua era una de las entidades donde no estaba permitida la interrupción legal de embarazo.

Ella misma llegó a sostener en octubre de 2023: “Todos lo saben, estoy a favor de la vida, estoy a favor de la familia, no he tenido empacho en decirlo en mis años de carrera política, de tener una tribuna en donde defiendo con mi voz a la vida y la familia”.

No obstante, este derecho tuvo que ser acatado por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en enero de este año lo despenalizó en esta entidad al eliminar los artículos del Código Penal del estado que regulaban el delito de aborto voluntario.

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua ha sido señalada por gastos excesivos en publicidad. Foto: Facebook.

No es ningún secreto la postura provida de la Gobernadora. Ella misma la ha defendido públicamente. Sin embargo su postura quedó entre la espalda y la pared, en septiembre de 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la despenalización del aborto en todo el país.

Su discurso tradicional a favor de la vida contrastaba con el nuevo marco legal que obligaba a los estados a garantizar el derecho a decidir. En aquel momento, al ser cuestionada por medios locales de Chihuahua, la Gobernadora panista intentó matizar su postura:

“Saben mi posición, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de la familia, obviamente estoy en contra de toda esta penalización que se le hace a las mujeres, esta estigmatización, pues estos castigos para las mujeres que luego por algún riesgo tienen que abortar", señaló.

"Yo puedo, quisiera entender ese dolor tan grande que pudieran tener las mujeres para llevarlas a cometer un aborto. A favor no estoy pero tampoco estoy a favor de que se penalice a los mujeres que realicen el aborto", sentenció el 7 de septiembre.

Sus declaraciones ocurrieron apenas un día después de que la Primera Sala de la SCJN resolviera que “es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”. Pese a ello, la Gobernadora mostró resistencia frente a la decisión del máximo tribunal ya que, al ser cuestionada sobre la aplicación del fallo en Chihuahua, respondió que primero debía revisar si la resolución tenía carácter obligatorio para los estados.

Al final la Corté prohibió la penalización del aborto.

Otro ejemplo es el matrimonio igualitario. Aunque ya no se necesita un amparo para matrimonios homosexuales, ese derecho aún no está explícito en la Constitución como lo ha mandado la Corte.

A esas medidas se sumó la reciente determinación del Congreso de Chihuahua que aprobó una iniciativa para "fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español a nivel escolar", la cual el Partido Acción Nacional (PAN) anunció como una supuesta prohibición para uso del llamado lenguaje inclusivo.

"No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no 'niñes'", anunció el Diputado panista Carlos Olson San Vicente, quien presentó la iniciativa.

"El Congreso de Chihuahua reformó el Artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español", explicó por su parte el Legislativo local. Sin embargo, la propuesta recién aprobada no define en ningún momento al lenguaje inclusivo.

Además, tampoco ahonda en cómo es qué su uso podría empobrecer o desvirtuar el lenguaje, ni tampoco implica sanciones o explícitamente prohíbe algo, ya que el cambio sólo añade a la Ley la siguiente leyenda: "La educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares, tendrá los siguientes fines: fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español".

No obstante, una de las mayores batalla que la primera Gobernadora mujer de Chihuahua fue en agosto de 2023, cuando impugnó la distribución de Libros de Texto Gratuito que mencionan diferentes tipos de familia, diversidad en las preferencias sexuales y otros temas progresistas. La Corte, no obstante, resolvió que debían ser entregados.

"Escuchando las voces de padres de familia y sectores de la sociedad, exigimos a la federación la revisión y relaboración de los Libros de Texto Gratuito. Esos libros deben responder a necesidades de conocimientos básicos y científicos de los niños, y no presentar contenidos cuestionables ni buscar adoctrinarlos erróneamente. Sin embargo, también como un estado de esta gran República, en donde la ley se respeta y se cumple, acatamos la resolución de la Corte", dijo para defender su medida.

Y, por si quedaba duda de su postura ideológica, culminó su largo mensaje así: “Aquí defendemos a la familia, aquí defendemos la vida, defendemos la democracia, defendemos la verdad, defendemos a Chihuahua y defendemos a México”.

La medida la hizo en acompañamiento a la Unión Nacional de Padres de Familia, un grupo de ultraderecha que lucha contra el concepto mismo de educación sexual en 1933 hasta el establecimiento de la educación sexual en los libros de texto gratuitos en la década de 1970.

La Unión también tiene una larga historia de campañas contra la anticoncepción, el aborto, los derechos LGBTQ+, el divorcio, la prohibición de la terapia de conversión y cualquier cosa que vaya en contra de la doctrina católica en su interpretación más estricta.

Una niña con los libros de texto gratuitos que reparte la SEP
Una niña con los libros de texto gratuitos que reparte la SEP para el ciclo escolar 2023-2024. Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro

Las autoridades chihuahuenses responsabilizaron de violar los procedimientos en la elaboración de libros a: la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; la Dirección General de Educación Superior; la Subsecretaría de Educación Básica y del Titular de la Dirección General de Materiales Educativos; a la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial; y a la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos.

En dicha determinación judicial se argumentó que se priorizó el interés superior de la infancia, por lo que mandató a la dependencia federal de Educación y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a “verificar que se hayan observado los procedimientos constitucionales y legales respectivos para la determinación de los programa y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos”.

Tras la determinación judicial, cientos de padres de familia y profesores marcharon para exigir la entrega de los nuevos libros de texto en las escuelas públicas, primero se dirigieron al exterior de las instalaciones de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y después a la Plaza Hidalgo, en donde exigieron a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván la distribución de los libros de texto gratuitos.

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

