VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 7 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Dos personas fallecieron a causa de la tormenta Raymond durante la madrugada de este viernes. Las lluvias generaron afectaciones en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El paso de la tormenta tropical Raymond generó afectaciones en el territorio nacional durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, principalmente, en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, de acuerdo con el reporte proporcionado Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hasta este momento se tiene registro de dos personas fallecidas a causa de las lluvias. Una de ellas murió por el deslizamiento de una ladera en el poblado de Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro, mientras que la otra víctima falleció en el municipio de Papantla, Veracruz.

Durante la conferencia matutina de la presidenta, la titular de la CNPC informó sobre las acciones de coordinación que se realizan junto a autoridades federales, estatales y municipales ante las recientes lluvias.

“Hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias”, informó Sheinbaum.

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, una de las zonas más afectadas fue el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, donde se registraron precipitaciones que alcanzaron los 151 milímetros (mm). En redes sociales circulan distintos videos que dan cuenta de las fuertes inundaciones en dicha entidad, donde los vehículos se ven completamente rebasados por el nivel del agua.

This evening, severe flooding and rising water levels have been reported in Zihuatanejo, Guerrero, Mexico due to Tropical Storm "Raymond."

Las cámaras del Hotel Holiday Inn Resort Ixtapa también captaron los efectos de la tormenta Raymond en la zona costera del municipio de Zihuatanejo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero informó que la Policía Estatal reforzó sus patrullajes en distintas colonias, a fin de atender a la población por los efectos que ha dejado a su paso la tormenta tropical Raymond.

No obstante, usuarios de X compartieron videos en los que se observa el colapso de las vialidades como consecuencia de las fuertes lluvias.

En este sentido, la CNPC detalló los daños provocados por las fuertes precipitaciones en el estado de Veracruz, donde 61 personas fueron evacuadas y otras seis fueron rescatadas:

38 municipios afectados.

312 viviendas afectadas.

39 colonias/comunidades afectadas.

18 corrientes desbordadas.

35 localidades inundadas.

Dos vías alternas.

18 derrumbes.

Cuatro vías de comunicación afectadas.

15 deslizamientos/deslaves.

Dos puentes afectados.

En el municipio de Zihuatanejo, en la Región Costa Grande, la Policía Estatal sigue sin bajar la guardia y refuerza sus patrullajes en distintas colonias, a fin de atender a la población por los efectos que ha dejado a su paso la Tormenta Tropical Raymond.

Mientras que en el estado de Querétaro, donde se registró el fallecimiento de un menor de edad, la CNPC informó lo siguiente en torno a los daños:

Cinco municipios con afectaciones.

Cuatro colonias afectadas.

Un desbordamiento: Río Jalpan.

Seis deslaves/derrumbes carreteros.

Un deslave de cerro.

Cuatro anegamientos viales.

Dos vehículos afectados.

Viviendas afectadas por el ingreso de agua.

Árboles caídos.

Esto enfrenta Poza Rica por el desbordamiento del río Cazones. La vida era ya difícil con la violencia y si a eso le agregamos zonas inundadas, se vienen días complicados para todos.

En cuanto al caso de San Luis Potosí, la titular de la CNPC comunicó que hubo las siguientes afectaciones:

11 municipios con efectos.

Dos colonias afectadas.

Un derrumbe de cerro.

Dos arroyos con escurrimientos.

Dos desbordamientos: río Axtla y río Moctexuma.

Viviendas con ingreso de agua.

Anegamientos viales.

Derrumbes carreteros.

Evacuación preventiva de viviendas (sin cuantificar).

Cuatro albergues habilitados.

Una persona con crisis nerviosa al no poder evacuar su vivienda.

El norte de Veracruz está devastado, las fuertes lluvias desbordaron el río Pantepec que pasa por Poza Rica, Tuxpan y Alamo. Hay gente atrapada, casas destrozadas y en el caso de Poza Rica están incomunicados.

Y en el estado de Puebla, se registró lo siguiente:

26 municipios con afectaciones.

77 deslizamientos/ derrumbes/deslaves carreteros.

Una escuela afectada por inundación.

Cinco desbordamientos de ríos.

25 personas evacuadas de manera preventiva en el municipio de Nauzontla.

Encharcamientos en vialidades.

Un Hospital del IMSS Huachinango con anegaciones en planta baja, y filtraciones en el segundo nivel afectando el área de urgencias y farmacia.

El Gobierno del Estado, a través de PC Veracruz, mantiene operativo de auxilio ante el desbordamiento del río Cazones e inundaciones en Poza Rica y Álamo. Se habilitaron refugios y se realizan recorridos de evaluación.

En respuesta, la Coordinadora Nacional de Protección Civil se trasladó al municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, a fin de encabezar las acciones de apoyo para la población afectada por el río Pantepec, mientras que en los otros estados se llevan a cabo recorridos de evaluación y monitoreo de los niveles de los ríos, presas y arroyos, así como otras zonas de riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en sus diferentes fases de prevención y auxilio, con un despliegue de más de seis mil elementos, debido a la presencia de los fenómenos meteorológicos "Priscilla" y "Raymond", que afectan simultáneamente los litorales del Pacífico y el Golfo de México.

El dispositivo abarca cuatro regiones navales y 14 puntos estratégicos en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, donde las fuerzas navales realizan tareas de vigilancia, evacuación, rescate y limpieza en zonas costeras.