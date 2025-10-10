VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 7 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 12:00 pm

Estragos de la tormenta Raymond en Veracruz

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

"Priscilla" se degrada a tormenta tropical; la CNPC mantiene acciones de prevención

"Priscilla" se fortalece a huracán categoría 2; dejará potentes lluvias en 6 estados

Dos personas fallecieron a causa de la tormenta Raymond durante la madrugada de este viernes. Las lluvias generaron afectaciones en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El paso de la tormenta tropical Raymond generó afectaciones en el territorio nacional durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, principalmente, en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, de acuerdo con el reporte proporcionado Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hasta este momento se tiene registro de dos personas fallecidas a causa de las lluvias. Una de ellas murió por el deslizamiento de una ladera en el poblado de Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro, mientras que la otra víctima falleció en el municipio de Papantla, Veracruz.

“Hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias”, informó Sheinbaum.

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, una de las zonas más afectadas fue el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, donde se registraron precipitaciones que alcanzaron los 151 milímetros (mm). En redes sociales circulan distintos videos que dan cuenta de las fuertes inundaciones en dicha entidad, donde los vehículos se ven completamente rebasados por el nivel del agua.

Las cámaras del Hotel Holiday Inn Resort Ixtapa también captaron los efectos de la tormenta Raymond en la zona costera del municipio de Zihuatanejo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero informó que la Policía Estatal reforzó sus patrullajes en distintas colonias, a fin de atender a la población por los efectos que ha dejado a su paso la tormenta tropical Raymond.

No obstante, usuarios de X compartieron videos en los que se observa el colapso de las vialidades como consecuencia de las fuertes lluvias.

En este sentido, la CNPC detalló los daños provocados por las fuertes precipitaciones en el estado de Veracruz, donde 61 personas fueron evacuadas y otras seis fueron rescatadas:

  • 38 municipios afectados.
  • 312 viviendas afectadas.
  • 39 colonias/comunidades afectadas.
  • 18 corrientes desbordadas.
  • 35 localidades inundadas.
  • Dos vías alternas.
  • 18 derrumbes.
  • Cuatro vías de comunicación afectadas.
  • 15 deslizamientos/deslaves.
  • Dos puentes afectados.

Mientras que en el estado de Querétaro, donde se registró el fallecimiento de un menor de edad, la CNPC informó lo siguiente en torno a los daños:

  • Cinco municipios con afectaciones.
  • Cuatro colonias afectadas.
  • Un desbordamiento: Río Jalpan.
  • Seis deslaves/derrumbes carreteros.
  • Un deslave de cerro.
  • Cuatro anegamientos viales.
  • Dos vehículos afectados.
  • Viviendas afectadas por el ingreso de agua.
  • Árboles caídos.

En cuanto al caso de San Luis Potosí, la titular de la CNPC comunicó que hubo las siguientes afectaciones:

  • 11 municipios con efectos.
  • Dos colonias afectadas.
  • Un derrumbe de cerro.
  • Dos arroyos con escurrimientos.
  • Dos desbordamientos: río Axtla y río Moctexuma.
  • Viviendas con ingreso de agua.
  • Anegamientos viales.
  • Derrumbes carreteros.
  • Evacuación preventiva de viviendas (sin cuantificar).
  • Cuatro albergues habilitados.
  • Una persona con crisis nerviosa al no poder evacuar su vivienda.

Y en el estado de Puebla, se registró lo siguiente:

  • 26 municipios con afectaciones.
  • 77 deslizamientos/ derrumbes/deslaves carreteros.
  • Una escuela afectada por inundación.
  • Cinco desbordamientos de ríos.
  • 25 personas evacuadas de manera preventiva en el municipio de Nauzontla.
  • Encharcamientos en vialidades.
  • Un Hospital del IMSS Huachinango con anegaciones en planta baja, y filtraciones en el segundo nivel afectando el área de urgencias y farmacia.

En respuesta, la Coordinadora Nacional de Protección Civil se trasladó al municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, a fin de encabezar las acciones de apoyo para la población afectada por el río Pantepec, mientras que en los otros estados se llevan a cabo recorridos de evaluación y monitoreo de los niveles de los ríos, presas y arroyos, así como otras zonas de riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en sus diferentes fases de prevención y auxilio, con un despliegue de más de seis mil elementos, debido a la presencia de los fenómenos meteorológicos "Priscilla" y "Raymond", que afectan simultáneamente los litorales del Pacífico y el Golfo de México.

El dispositivo abarca cuatro regiones navales y 14 puntos estratégicos en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, donde las fuerzas navales realizan tareas de vigilancia, evacuación, rescate y limpieza en zonas costeras.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
2

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

3

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
4

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
5

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
6

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Estragos de la tormenta Raymond en Veracruz
7

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 7 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

CI Banco dejará de existir
8

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
9

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

10

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

Franja de Gaza
11

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Carlos Ferreyra
12

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
13

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

El Presidente Trump ha emprendido una campaña de persecusión contra migrantes.
14

El tipo más perverso y cruel del mundo

En Sumud iba Greta Thunberg, una niña que desde muy joven ha tomado acción no sólo por las mejores causas, sino por la resolución de los problemas urgentes.
15

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Franja de Gaza
1

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
2

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

Estragos de la tormenta Raymond en Veracruz
3

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 7 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
4

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
5

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

CI Banco dejará de existir
6

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Un nuevo terremoto de magnitud 7.4 en el sur de Filipinas deja seis muertos.
7

VIDEOS ¬ Un nuevo terremoto de magnitud 7.4, azota a Filipinas y deja seis muertos

¿Qué hacer en la CdMx?
8

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
9

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
10

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

11

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

El Presidente Donald Trump expresó su deseo de ganar el nobel de la Paz.
12

El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada