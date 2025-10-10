La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de magistrada Mosri

Sheinbaum Pardo aseguró que pronto presentará perfiles de personas honestas para que ocupen las vacantes disponibles en el TFJA.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum prometió este viernes revisar gastos y proponer perfiles de personas honestas para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), después de conocer los viajes y gastos excesivos de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien incluyó en sus gastos un café por 800 pesos.

"Hay muchas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa, en noviembre si mal no recuerdo cambia también el presidente, y vamos a enviar ya pronto a nuestra propuesta al Senado del República, de personas pues honestas, con trayectoria, que puedan atender esta situación", respondió la Presidenta al ser cuestionada por esta redacción.

El pasado 22 de septiembre, la Unidad de Datos de SinEmbargo dio a conocer cómo la Magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, de la Sala Superior del TFJA, ha tenido el beneficio de que el presupuesto público le pague el servicio telefónico y hasta ahora 57 viajes oficiales, con viáticos incluidos; seis de ellos internacionales, a países como Argentina, Marruecos y Bolivia. Todo esto con un costo al erario de al menos 1.2 millones de pesos, de 2012 a la fecha.

En general, de 2022 a 2025 magistradas y magistrados de la Sala Superior del TFJA y de la Junta de Gobierno gastaron sólo por el concepto de gastos de representación y viáticos 804 mil pesos. Esto incluye desde café en Starbucks y estancias en hoteles Hilton, hasta cuentas de restaurante de casi 8 mil pesos, como la que registró la Magistrada Hortensia García en junio de 2024.

En ese sentido, la Presidenta habló de ocupar las vacantes en la Sala Superior y en las Salas regionales con perfiles probos. A la par, descartó presentar una reforma de mayor calado en este Tribunal.

"Hasta el momento no estamos pensado enviar una Reforma profunda hasta no terminar digamos la parte de, bueno, obviamente que cierre todo lo que tiene que ver con el Poder judicial, la reforma que se aprobó el año pasado. Este año que fueron elecciones, todavía falta que se aprueben las leyes, que entren en operación, algunos temas de fiscalías que estemos revisando, del propio sistema penal acusatorio, y en todo caso ya después estaremos a los otros tribunales, el agrario y el administrativo, pero pues por lo pronto, enviar los perfiles de personas honestas", dijo.

Los viajes de Mosri Gutiérrez

De los 57 viajes en el registro de Zulema Mosri, el más costoso es el que hizo a Buenos Aires en mayo de 2018, para participar en representación del Tribunal en la Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ, por sus siglas en inglés).

La “comisión” se extendió por cinco días, y el costo del vuelo fue de 90 mil 639 pesos, más viáticos por 130 mil 210 pesos. No se ubicaron en el portal del TFJA las facturas donde se detallen los gastos de viáticos de ese viaje.

De los recorridos internacionales sólo se encontró la factura de la comisión a Marruecos, también para el encuentro internacional de juezas. El documento muestra que en esa ocasión se hospedó cinco días en el hotel Novotel Marrakech Hivernage, con un pago de 17 mil 234 pesos por medio de la agencia de viajes de Sonora Turismo Palo Verde.

En la revisión de datos también destaca que de los 57 vuelos, 12 tuvieron como destino Sonora, su estado natal. Es la entidad a la que realizó más viajes. En la lista después aparece Baja California, con siete vuelos.