La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de magistrada Mosri

Sugeyry Romina Gándara

10/10/2025 - 9:56 am

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Una denuncia exhibe a Magistrada calderonista y a un tribunal que la reforma olvidó

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Sheinbaum Pardo aseguró que pronto presentará perfiles de personas honestas para que ocupen las vacantes disponibles en el TFJA.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum prometió este viernes revisar gastos y proponer perfiles de personas honestas para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), después de conocer los viajes y gastos excesivos de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien incluyó en sus gastos un café por 800 pesos.

"Hay muchas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa, en noviembre si mal no recuerdo cambia también el presidente, y vamos a enviar ya pronto a nuestra propuesta al Senado del República, de personas pues honestas, con trayectoria, que puedan atender esta situación", respondió la Presidenta al ser cuestionada por esta redacción.

El pasado 22 de septiembre, la Unidad de Datos de SinEmbargo dio a conocer cómo la Magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, de la Sala Superior del TFJA, ha tenido el beneficio de que el presupuesto público le pague el servicio telefónico y hasta ahora 57 viajes oficiales, con viáticos incluidos; seis de ellos internacionales, a países como Argentina, Marruecos y Bolivia. Todo esto con un costo al erario de al menos 1.2 millones de pesos, de 2012 a la fecha.

En general, de 2022 a 2025 magistradas y magistrados de la Sala Superior del TFJA y de la Junta de Gobierno gastaron sólo por el concepto de gastos de representación y viáticos 804 mil pesos. Esto incluye desde café en Starbucks y estancias en hoteles Hilton, hasta cuentas de restaurante de casi 8 mil pesos, como la que registró la Magistrada Hortensia García en junio de 2024.

En ese sentido, la Presidenta habló de ocupar las vacantes en la Sala Superior y en las Salas regionales con perfiles probos. A la par, descartó presentar una reforma de mayor calado en este Tribunal.

"Hasta el momento no estamos pensado enviar una Reforma profunda hasta no terminar digamos la parte de, bueno, obviamente que cierre todo lo que tiene que ver con el Poder judicial, la reforma que se aprobó el año pasado. Este año que fueron elecciones, todavía falta que se aprueben las leyes, que entren en operación, algunos temas de fiscalías que estemos revisando, del propio sistema penal acusatorio, y en todo caso ya después estaremos a los otros tribunales, el agrario y el administrativo, pero pues por lo pronto, enviar los perfiles de personas honestas", dijo.

Los viajes de Mosri Gutiérrez

De los 57 viajes en el registro de Zulema Mosri, el más costoso es el que hizo a Buenos Aires en mayo de 2018, para participar en representación del Tribunal en la Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ, por sus siglas en inglés).

La “comisión” se extendió por cinco días, y el costo del vuelo fue de 90 mil 639 pesos, más viáticos por 130 mil 210 pesos. No se ubicaron en el portal del TFJA las facturas donde se detallen los gastos de viáticos de ese viaje.

De los recorridos internacionales sólo se encontró la factura de la comisión a Marruecos, también para el encuentro internacional de juezas. El documento muestra que en esa ocasión se hospedó cinco días en el hotel Novotel Marrakech Hivernage, con un pago de 17 mil 234 pesos por medio de la agencia de viajes de Sonora Turismo Palo Verde.

En la revisión de datos también destaca que de los 57 vuelos, 12 tuvieron como destino Sonora, su estado natal. Es la entidad a la que realizó más viajes. En la lista después aparece Baja California, con siete vuelos.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

2

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
3

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de magistrada Mosri

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
4

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

5

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

CI Banco dejará de existir
6

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
7

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
8

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
9

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
10

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
11

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

¿Qué hacer en la CdMx?
12

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

El Presidente Trump ha emprendido una campaña de persecusión contra migrantes.
13

El tipo más perverso y cruel del mundo

En Sumud iba Greta Thunberg, una niña que desde muy joven ha tomado acción no sólo por las mejores causas, sino por la resolución de los problemas urgentes.
14

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el desfile militar por el 46º aniversario de la fundación del Ejército de dicho país.
15

Nicaragua: la dictadura cruel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
1

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
2

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de magistrada Mosri

CI Banco dejará de existir
3

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Un nuevo terremoto de magnitud 7.4 en el sur de Filipinas deja seis muertos.
4

VIDEOS ¬ Un nuevo terremoto de magnitud 7.4, azota a Filipinas y deja seis muertos

¿Qué hacer en la CdMx?
5

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
6

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
7

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

8

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

El Presidente Donald Trump expresó su deseo de ganar el nobel de la Paz.
9

El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada

Trump pide expulsar a España de la OTAN
10

Trump pide expulsar a España de la OTAN por no elevar gasto en defensa a 5% del PIB

11

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

El taxista buscaba evitar el viaje de aplicación, intimidando al conductor y a los pasajeros extranjeros.
12

VIDEO ¬ Un taxista agrede a conductor de Uber en Playa del Carmen; lo suspenden