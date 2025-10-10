Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que todavía hay varios procedimientos hacia adelante que se deben de seguir para cobrar los adeudos de Salina Pliego, los cuales están establecidos en el código financiero.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el magnate Ricardo Salinas Pliego sigue sin dar señales de querer pagar los adeudos millonarios que tiene con el Gobierno Federal, que ascienden a 74 mil millones de pesos. "Se ha dado la información, pero no se ha dado de parte del empresario o de alguno de sus representantes algo que diga sí, sí se va a pagar", aseguró la mandataria.

"Este empresario tiene nueve casos en la Corte, esos casos como mencionó aquí la Procuradora fiscal tienen un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos. Como lo mencionamos, si él decide pagar antes de que llegara la resolución de la Corte, puede tener los descuentos previstos por el código financiero, de multas y otras características dentro del marco legal. Tres de esos juicios ya tienen asignado al Ministro que va a realizar la ponencia, los otros todavía no tienen. Los otros casos que mencionó hace ya meses la Procuradora están en otros niveles, no han llegado a la Corte todavía, están en tribunales colegiados, en el Tribunal Administrativo. [Son proceso] que con la Ley de Amparo serían más cortos", destacó la mandataria ante una pregunta de SinEmbargo.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal explicó que todavía hay varios procedimientos hacia adelante que se deben de seguir para cobrar los adeudos de Salina Pliego, los cuales están establecidos en el código financiero y reiteró que se reunirá con acreedores del empresario.

A finales de septiembre, Salinas Pliego había solicitado a Sheinbum, a través de su cuenta de X, antes Twitter, negociar un "pago justo" de su deuda, a lo que la mandataria respondió que “la Ley no se negocia”.

De acuerdo con cálculos de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el conglomerado de empresas de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos. La mandataria dijo que el pago del adeudo no es algo que ocurrirá en un sólo día, y que hay una serie de pasos a seguir para ello.

"Una vez incluso que la Corte determine, ustedes pueden hacer una revisión del código financiero, que está revisando la Secretaría de Hacienda. Son varios pasos para cobrar las deudas de este empresario o de cualquier otro que tuviera con el SAT. Ya si gustan en otro momento podemos presentar aquí en la mañanera", añadió la Presidenta.

La Suprema Corte revisará amparos de Salinas Pliego

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de revisión de Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, de un amparo que interpuso la compañía contra un crédito fiscal de dos mil millones de pesos (mdp), relacionado con la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2010, apenas 14 días después de haber admitido un recurso en otro caso de la megadeuda del magnate.

"Primero: se admite el presente recurso de revisión", indicó la SCJN en sus listas de notificaciones. El amparo en revisión fue turnado entonces a la Ministra María Estela Ríos González. El acuerdo data del 5 de septiembre, pero la notificación se realizó apenas el miércoles.

Es por ello que a partir de ayer empezó a correr el plazo de seis meses como máximo para solventar el caso, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución establece que la Corte deberá "resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente". Es decir, el asunto tendrá que solucionarse a más tardar el 9 de abril de 2026.