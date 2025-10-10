La Casa Blanca lamenta que Comité Noruego priorizará la "política antes que la paz"

La Casa Blanca sostuvo que le Comité que selecciona a los premios Nobel "ha demostrado que ha situado la política antes que la paz", al premiar a Maria Corina Machado y no a Trump.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Casa Blanca criticó este viernes la decisión del Comité Noruego de premiar con el Nobel de la Paz a la líder de la oposición de Venezuela, Maria Corina Machado, en lugar de al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante meses ha sostenido que merecía el galardón por su supuesta labor para terminar con los conflictos mundiales.

"Nunca existirá otra persona como él, que es capaz de mover montañas por pura voluntad", expresó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung y aseguró que el Presidente "continuará negociando acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas".

Asimismo, sostuvo que el Comité "ha demostrado que ha situado la política antes que la paz" al ignorar la labor de Trump, un Presidente con "el corazón de un humanitario".

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Por contra, el Comité ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y señaló que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.

"Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel", explicó el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, en rueda de prensa en Oslo, tras el anuncio del galardón a Machado.

Este viernes, el Comité Noruego reconoció con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela. El jurado elogió a Machado por ser la "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela" y "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, destacó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

This year’s Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado has led the struggle for democracy in the face of ever-expanding authoritarianism in Venezuela. Ms Machado studied engineering and finance, and had a short career in business. In 1992 she established the Atenea… pic.twitter.com/OtFF6NPuGl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025