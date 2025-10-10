Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

Turning Point USA no ha dado a conocer la información de los artistas invitados, pero aseguró que será un espectáculo de medio tiempo "totalmente americano", en un gesto considerado racista, ya que Puerto Rico, de donde es originario Bad Bunny, es también un territorio de EU.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La organización Turning Point USA, fundada por el activista de ultraderecha Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre, ha anunciado que organizará su propio show de medio tiempo durante el Super Bowl LX, para contrarrestar la selección oficial del evento: Bad Bunny.

"Gran anuncio. Es cierto, Turning Point USA está encantado de anunciar ‘The All American Halftime Show’. Próximamente se anunciarán los artistas y los detalles del evento, a realizarse el 8 de febrero de 2026"; señaló la organización conservadora en sus redes sociales.

Turning Point USA lo llamó en español el "Show de medio tiempo totalmente estadounidense", en un guiño considerado racista y en línea con las ideas pregonadas por Charlie Kirk, quien demonizaba a los migrantes. Además, las críticas no se hicieron esperar, ya que Benito Antonio Martínez Ocasio, quien lleva por nombre artístico el de Bad Bunny, es originario de Puerto Rico, un territorio no incorporado de los Estados Unidos (EU).

🚨 HUGE ANNOUNCEMENT 🚨 It’s true, Turning Point USA is thrilled to announce The All American Halftime Show. Performers and event details coming soon. 2.8.2026https://t.co/HBHGfXj6yU pic.twitter.com/HYUs6BqgVL — Turning Point USA (@TPUSA) October 9, 2025

Además, la organización fundada por Charlie Kirk indicó que celebrarán "a la fe, la familia y la libertad", tres pilares fundamentales del movimiento conservador en EU.

Trump y MAGA contra Bad Bunny

La elección de Bad Bunny como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, el evento más visto en territorio estadounidense en el año, causó resquemor entre el movimiento ultraconservador MAGA (por las siglas en inglés de Make America Great Again, “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”), liderado por Donald Trump.

Influencers y activistas expresaron en días recientes su rechazo por la decisión de que Bad Bunny, crítico de las políticas migratorias de Donald Trump, se presente en el medio tiempo del Súper Bowl y cante en español.

Una de las directrices fundamentales del movimiento MAGA es su clara agenda antimigrante, incluido todo lo relacionado con la herencia migrante, como el idioma, las costumbres y la cultura, algo que ven reflejado en el cantante puertorriqueño, uno de los más exitosos en el mundo.

El mismo Presidente Trump cuestionó esta semana y de forma abierta la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. “No sé quién es. No sé por qué lo escogieron para el Super Bowl. Es una locura”, dijo el mandatario estadounidense en entrevista con el programa "Greg Kelly Reports" de NewsMax, luego de ser cuestionado sobre la participación del cantante puertorriqueño en el evento deportivo.

También calificó la decisión como “absolutamente ridícula” y aseguró que no tiene idea de quién toma esas decisiones. Durante la misma entrevista, expresó su desacuerdo con la nueva regla de patada inicial implementada por la NFL.

Al preguntarle si sabía quién tomó la decisión, Trump respondió: “No tengo idea. No sé quién toma esas decisiones, pero claramente no están pensando en lo que representa el Super Bowl para los estadounidenses”.

Bad Bunny: tienen 4 meses para aprender español

La liga anunció a Bad Bunny como el protagonista del show medio tiempo en el Super Bowl 2026. La decisión fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, aunque también provocó rechazo en ciertos círculos conservadores. Lo cierto es que es uno de los artistas más escuchados del mundo, incluido en EU.

Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones públicas sobre los comentarios del Presidente. Tampoco se ha confirmado si Trump, quien suele asistir a eventos deportivos, acudirá al Super Bowl del próximo año.

Sin embargo, Bad Bunny sí habló sobre su show durante su participación como invitado especial en el programa de comedia Saturday Night Live. En su discurso de bienvenida, en español, Benito agradeció "a todos los latinos y las latinas que han trabajado para abrir puertas” a artistas como él, y su "aportación a este país" que "nunca nadie la podrá borrar".

Para cerrar, Bad Bunny sentenció en inglés: "Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender“ español, en referencia a febrero, cuando se llevará a cabo el evento deportivo más importante de EU.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.