Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

Claudia Sheinbaum reiteró que la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo fue un golpe de Estado y se pronunció por un juicio justo par el exmandatario.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre la destitución de Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.

“Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado, que destituyó al Presidente Castillo, y pues creo que por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y tenga un juicio justo”, señaló la mandataria hoy.

#MañaneraDelPueblo. Recuerda @Claudiashein el apoyo al presidente peruano destituido por un golpe de Estado, @PedroCastilloTe, y pidió su liberación y un juicio justo para el, a raíz de la destitución por unanimidad de @DinaErciliia. pic.twitter.com/tZuYcdm2vj — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 10, 2025

Durante la mañanera de hoy, la mandataria también fue cuestionada sobre el Premio Nobel otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado, Sheinbaum reiteró la posición de su Gobierno de respeto a la soberanía de cada Nación:

“Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y me quedaría hasta ahí el comentario”, dijo.

Por otra parte, también le preguntaron respecto a las declaraciones de la Embajadora de Israel en México, quien negó que el Embajador mexicano y los connacionales que viajaron en la flotilla humanitaria hayan sido maltratados, y aseguró que no existe genocidio en Gaza.

Sobre estos temas, la mandataria nacional indicó que el Canciller mantiene comunicación con los participantes mexicanos para precisar los hechos, pero destacó que lo importante ahora es el acuerdo de paz.

“Ya el Canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la flotilla, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan. Yo creo que lo importante es rescatar este acuerdo de paz, que parece que se ha llegado, lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza y el Gobierno de Israel, esta negociación que encabezó el Gobierno de Estados Unidos, y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos”, dijo.