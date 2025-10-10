ENTREVISTA ¬ No debemos dejarnos seducir por la violencia: Gabriela Damián Miravete

Obed Rosas

10/10/2025 - 10:53 am

La escritora Gabriela Damián Miravete habló con SinEmbargo sobre Soñarán en el jardín, una cautivadora colección de doce cuentos de Gabriela Damián Miravete. “Este libro invita a los lectores a explorar un mundo donde la imaginación y la memoria desafían las limitaciones del presente”, sostiene la reseña.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– “Me interesa observar el afecto, el acompañamiento y la compasión, y creo que sin duda tenemos mucho trabajo  desde la Literatura,  no dejarnos seducir por la espectacularidad de la violencia y de lo que puede generar en términos de públicos lectores o comunidades lectoras, sino ver que también puede ser una manera de entender el mundo a través de lo literario, una manera de establecer una ruta hacia un mundo distinto, eso me interesa mucho”, comentó en entrevista la escritora Gabriela Damián Miravete.

Damián Miravete publica Soñarán en el jardín (Alfaguara), una colección de 12 cuentos en los que sus protagonistas transitan entre historias de fantasía, que en algunos casos se adentran en la ciencia ficción, y que en otros enfrentan una violencia latente, que es afrontada con una narrativa que empodera a las distintas voces que recorren los relatos.

Como señala la editorial: “sus historias son ventanas a un futuro donde la rebeldía y la comunidad prosperan, ofreciendo esperanza a aquellos marginados por la sociedad actual. Las narradoras de estas historias son mujeres autónomas que crean máquinas y conjuros de libertad, enfrentando los desolados paisajes de la catástrofe con inteligencia y habilidad”.

“Siento que la Literatura ha sido un poco cínica y como que dice ‘ a mí me importa observar el dolor o las causas de la tragedia, o las causas de la violencia o las causas de la maldad’, y ha dejado de lado otras preguntas que quizás son más modestas y que finalmente construyen, pero que finalmente construyen la vida, la vitalidad, la fortaleza, reconstruir, reparar todo eso, quizá no ocupa los titulares de los periódicos, pero es lo que nos mantiene aquí y ahora existiendo y anhelando un mundo mejor”, comentó Damián Miravete.

Otro de los temas que cruza su narrativa son las desigualdades, “las jerarquías que siguen siendo las castas” así como las opresiones: “Es algo que está presente en muchos cuentos y viene, sí, una cuestión racista con el hecho de que hay un personaje que es mulata y que viene de una herencia negra en Veracruz y que eso habla de una historia de violencia, de sometimiento, pero también están las monjas virreinales, que a pesar de que están dentro de un entorno que favorecía incluso a las mujeres indígenas que ingresaban a esos conventos, que llevaban su propia lengua y su propia cultura, y que tenían una buena dote, o sea, una buena posición económica todavía, dentro del convento, hay estas jerarquías también y llega el colonialismo ahí a irrumpir como en esa posible armonía”.

Gabriela Damián sostuvo que es importante que cuando se hable o se hagan historias que abordan la violencia contra las mujeres, verlo de forma compleja. “No es únicamente el machismo o la misoginia, sino que están operando un montón de otros organismos que también oprime a otros grupos sociales o que provocan que se viva en determinadas condiciones de precariedad y de descuido, y de violencia, que también va abonando a esa violencia más específica y, en ese sentido, otros movimientos de mujeres entienden muy bien la importancia de eso, de combatir estos mecanismos opresivos desde una unión de las personas que están oprimidas y que pareciera que no comparten las mismas violencias, que no sufren las mismas violencias”.

Por ejemplo, ahondó, “los hombres campesinos que también son tremendamente violentados y que en unión con las mujeres campesinas combaten, o más bien las mujeres campesinas permitiendo que los hombres y ellas luchen codo a codo y luchen por otras cosas que no sean esa violencia, la violencia contra las mujeres, se van desestructurando cuestiones que van desatando esos nudos, se van deshaciendo esas violencias con un poco de esperanza. Sabemos que combatiendo esas causas primigenias de las violencias, se van a ir eliminando estas específicas”.

“Desde luego que la violencia machista o la violencia feminicida es muy particular y también ofrece mucha resistencia, pero entendiendo que todo forma parte de unas condiciones sistémicas que finalmente van afectando a todos los sectores de la sociedad y a todas las personas, a las infancias, a las comunidades indígenas, a los hombres pobres también, entonces, sí me interesa mucho cómo trenzar esas complejidades, creo que para eso es la Literatura, porque vemos luego las cifras o tenemos la información y no vemos cómo están en juego y creo que la literatura es ese gran terreno en el que podemos observar realmente cómo afecta la violencia y cómo va permeando a estos diferentes cuerpos y a estas diferentes vidas”, puntualizó.

 

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

