Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) busca nuevos proyectos que contribuyan a impulsar la innovación tecnológica del país.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció desde abril pasado la apertura de la Convocatoria al Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025, que busca a los mejores proyectos para otorgarles un premio de 250 mil pesos. ¡No te quedes fuera! Aquí te proporcionamos los detalles para registrar tu proyecto.

¿Quiénes pueden participar?

El premio está dirigido a mexicanos inventores o diseñadores, tanto independientes como aquellos que formen parte centro de investigación o simplemente tengan una idea creativa y capaz de aportar a la innovación tecnológica, no a las instituciones o entidades que sean titulares de los desarrollos (personas morales).

La Secretaría de Economía destacó que una persona inventora nunca perderá ese “crédito” o “título” respecto de la invención, aunque deje de laborar en la institución o ceda los derechos su desarrollo (derecho moral).

Hay 13 categorías distintas para participar y el primer lugar de cada una de ellas, se llevará hasta 250 mil pesos. Cabe subrayar que si se trata de un equipo, el premio se entregará a la persona representante designada.

Además, los participantes podrán tener asesoría para registro de marca, capacitación en valuación de tecnología, y acompañamiento para impulsar la transferencia de su tecnología al sector productivo.

¡Es momento de transformar el futuro! 🚀 Inscríbete al #PremioIMPI2025 y comparte tu innovación con el mundo. Son 13 categorías y un premio de $250,000 MXN cada una. ¡Tienes hasta el 30 de octubre para registrarte!https://t.co/EhNOpOyUkd#InnovemosPorMéxico pic.twitter.com/4kxQalbh95 — Economía México (@SE_mx) October 8, 2025

¿Cuáles son las categorías en las que puedes participar?

La Convocatoria contempla 13 diferentes categorías en las que puedes participar:

Patente.

Registro de modelo de utilidad.

Registro de diseño industrial.

Invenciones asociadas al ámbito musical.

Invenciones en materia de agua y sostenibilidad hídrica.

Invenciones en materia ambiental.

Invenciones en materia aeroespacial y electromovilidad.

Invenciones en materia de semiconductores.

Invenciones dirigidas a la salud.

Jóvenes innovadores.

Mujeres inventoras.

Idea creativa o innovadora original que puesta en práctica brinde una solución innovadora.

Trabajo o proyecto de investigación que aporte soluciones de alto impacto.

¿Hasta cuándo te puedes registrar?

La convocatoria al Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 tiene cierre de registro hasta el 30 de octubre a las 23:59 horas de la Ciudad de México.

Los proyectos deben contar con un título vigente otorgado entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de octubre de 2025, o una solicitud con examen de forma satisfactorio en el mismo periodo.

¿Cómo inscribirse?

Para poder participar es necesario ser de nacionalidad mexicana y contar con un Número de Expediente IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Si tu proyecto no ha sido registrado, puedes solicitar una cita virtual para recibir asesoría sobre cómo cumplir con los requerimientos para una solicitud: https://citas.impi.gob.mx/Citas/generacion

Para las categorías de "Idea creativa o innovadora original" o "Trabajo o proyecto de investigación" no necesitas un expediente previo, pero sí documentar detalladamente la propuesta.

También requieres una Carta de Aprobación de Representante en caso de participar en equipo y puede ser un escrito libre.

El registro se realiza a través de la plataforma de registro en https://premioinnovacionmexicana.impi.gob.mx/ y comienza tu registro siguiendo los siguientes pasos: