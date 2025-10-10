VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

Ante la polémica, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas anunció que cesó al docente mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fue duramente criticado en redes luego de que se hiciera viral un video en el que se lo ve insultando y amenazando a uno de sus estudiantes en el aula de clases. La institución educativa suspendió ayer al docente e investiga el caso.

El incidente ocurrió en la Facultad de Derecho Campus III ubicado en San Cristóbal de las Casas. La escena fue grabada por uno de los estudiantes y muestra al docente, identificado como Daniel Guillén Díaz, perdiendo la paciencia frente su grupo y arremetiendo contra un estudiante, con frases como “¡Te tengo en la mira!” y “¡Tú te burlas, estúpido!”.

El incidente encendió indignación en redes sociales, donde internautas exigieron que haya sanciones contundentes contra el profesor.

"Te tengo en la mira" le dice Docente de la @comunica_unach a Alumno. Lo llama "estúpido" y ordena callar a los compañeros que defienden al #Estudiante. El incidente en la #FacultadDeDerecho en #SanCristóbalDeLasCasas. Los protocolos de #DefensaUniversitaria deben activarse.… pic.twitter.com/8SbsYoey7b — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) October 8, 2025

Ante la polémica que se generó, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas anunció que cesó al docente mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“La Universidad rechaza categóricamente actos que atenten contra la dignidad y los derechos de su comunidad estudiantil, y reitera su compromiso de mantener un clima de respeto e inclusión en todos los campus y sedes con las que cuenta a lo largo del estado”, señaló la institución.

La medida fue dictada por la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios como una acción precautoria. Asimismo, la institución señaló que se brindará acompañamiento psicológico y asesoría a los alumnos presentes durante la clase, ya que algunos manifestaron sentirse intimidados por el comportamiento del profesor.