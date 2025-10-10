Explosión en fábrica de Tennessee, EU, que abastece al ejército deja 19 desaparecidos

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 5:37 pm

La explosión destruyó la fábrica de explosivos en Tennessee, EU.

La explosión de la fábrica en una zona rural de Tennessee fue tan potente que destruyó las instalaciones y se pudo percibir a kilómetros de distancia. No se han revelado las causas.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Una explosión en una fábrica de explosivos que abastece a las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU) ha dejado al menos 19 personas desaparecidas en una zona rural del estado de Tennessee, en el sur del país.

La explosión destruyó la planta donde se fabrican estos explosivos, como dejan ver las imágenes de los helicópteros de las cadenas de televisión locales. Las autoridades no han informado del número preciso de muertes hasta ahora, pero el Sheriff del condado de Humphreys, Chris David, dijo que hay "varios fallecimientos", pero no reveló cuántos.

La explosión, indicó el Sheriff, ocurrió por la mañana, a las 7:45 horas (tiempo local), y la explosión fue tan poderosa que destruyó las instalaciones. "No hay nada que relatar, ha desaparecido", dijo. Por ahora, no se ha determinado la causa de la explosión, pero el incidente ya está "bajo control".

La fábrica donde ocurrió el incidente en Tennessee, vista en Google Maps previo a las explosiones.
La fábrica donde ocurrió el incidente en Tennessee, vista en Google Maps previo a las explosiones. Foto: Google Maps

En un principio, indicó la agencia Associated Press, los equipos de emergencia y rescate no pudieron acceder a la zona, ahora bajo control, debido a que las explosiones seguían ocurriendo. La fábrica está ubicada en una zona rural entre los condados de Hickman y Humphreys, unos 85 kilómetros al suroeste de Nashville, la principal ciudad de Tennessee.

De acuerdo con los diarios locales, familiares de empleados se han reunido en una puerta de la planta a la espera de saber si sus seres queridos sobrevivieron, luego de que la situación estuviera bajo control en la zona.

En los alrededores, personas que viven hasta a 20 kilómetros de distancia se sobresaltaron al escuchar la primera explosión. En algunos casos, hubo reportes de que varios hogares se cimbraron por la explosión.

Sin embargo, el Sherrif Davis indicó en su rueda de prensa que alcanzar el centro de las explosiones será un proceso lento, y podría tomarles varios días.

Las autoridades también indicaron que varias personas habían sido llevadas al hospital, sin detallar sus estados ni cuántos eran. Los familiares fueron reunidos para recibir una actualización de lo que había ocurrido.

El Congresista local Jody Barrett dijo en la misma rueda de prensa que muchos de los ciudadanos que representa trabajan en la fábrica  de explosivos, que entre otras cosas fabrican municiones. Es, dijo el republicano, un lugar de altos salarios en una zona rural, por lo que "son una parte importante" de la economía local del condado.

La fábrica era de la empresa Accurate Energetic Systems. En su página web, aseguran que se trata de una "pequeña empresa propiedad de mujeres" y se encuentra "a la vanguardia de la industria energética". "Nos dedicamos al desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de productos energéticos de alta calidad utilizados tanto en el sector militar como en el comercial", presumen.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

