PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

Bari Weiss, una periodista transfóbica que niega el genocidio en Gaza, fue nombrada jefa de redacción de la cadena CBS News, propiedad de la familia Ellison, la cual, a su vez, muy cercana a Trump.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- CBS News quedó en manos de Bari Weiss, periodista estadounidense que promueve la transfobia y niega rotundamente el genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. Su nombramiento ha evidenciado como los medios estadounidenses tradicionales se están alineando al movimiento de la ultraderecha en la Unión Americana que encabeza el Presidente Donald Trump.

El lunes 6 de octubre, Bari Weiss fue nombrada jefa de redacción de la cadena CBS News, propiedad de la familia Ellison – muy cercana a Trump–, como una especie de premio a una trayectoria llena de intolerancia, ya que desde el sitio de prensa que ella fundó, The Free Press, se ha dedicado a negar la hambruna en la Franja de Gaza.

Weiss Estudió la universidad en Columbia, en donde, encabezó “una campaña de desprestigio racista contra profesores árabes que se atrevieron a criticar a Israel”, como refirió el periodista de The Nation, Jack Mirkinson, quien también recordó el paso de la periodista en The New York Times, en donde, dijo, mediante un perfil que aparentaba una libertad “cansada del extremismo y la censura de la izquierda”, se dedicaba a difundir “bilis derechista”.

Nacida el 25 de marzo de 1984, en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, la periodista se desempeñó de 2013 a 2016 en The Wall Street Journal, mismo que dejó tras la llegada, por primera vez, de Donald Trump al Gobierno de la Unión Americana. En 2017, se integró al The New York Times, mismo que abandonó en 2020, argumentado que sus compañeros la acusaron de practicar "Wrongthink" y que ellos intimidaron ante las políticas que en ese entonces promovía Twitter.

Aunque Bari llegó a mencionar que en el 2020, voto en favor de Joe Biden, más adelante aceptó que el Presidente Trump promulgó “muchas políticas con las que estaba de acuerdo”, hecho que a pocos sorprendió dada la línea editorial de The Free Press, un sitio con el que intenta combatir la “ideología progresista”, el cual tiene alrededor de un millón y medio de suscriptores, de los cuales alrededor 175 mil son suscriptores de pago

De hecho, tras su salida de The New York Times, Weiss fundó The Free Press, con los que logró generar “unos 20 millones de dólares en ingresos anuales”, consignó The Wall Street Journal en un reportaje de la periodista Alexandra Bruell, quien recordó que su colega también cuenta con un podcast llamado Honestly with Bari Weiss, al que han asistido personalidades como Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos y Amy Coney Barrett, Jueza de la Corte Suprema, entre otros.

Pero el nombramiento de Weiss como jefa de redacción en CBS News, no es el único benefició que la periodista ha obtenido de los Ellison, también lo fue la compra The Free Press por parte de Paramount Skydance, propiedad de la familia Ellison. La compra, según varios medios internacionales, ascendió a, aproximadamente, 150 millones de dólares, el cual seguirá encabezado Bari, por lo que "mantendrá su propia marca y operaciones independientes", refiere The New Yorker.

Pero esta “marca y operaciones independientes" están llenas de la intolerancia que distingue a la ultraderecha. Por ejemplo, con el propósito de negar la hambruna que vive la población palestina de la Franja de Gaza, The Free Press publicó un reportaje firmado por Olivia Reingold, en el que planteó la posibilidad de que los niños que han muerto de hambre hayan presentado con anterioridad problemas de salud, lo que los haya llevado al deceso.

En este sentido, incluso, se atrevió a considerar como sospechosas los fallecimientos de menores que se han presentado en Gaza. La nota no fue bien recibida y fue blanco de duras críticas, por lo que el sitio de noticias defendió el artículo mediante un editorial sin firma, alegando un trabajo profesional y que responde al periodismo “de verdad”.

En otra ocasión, The Free Press emitió un podcast en el que defendieron la postura antitrans de J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter. En esta misma línea, una clínica de género en Missouri fue objeto de una campaña de desprestigio por parte del sitio noticioso que pertenecía a Weiss.

Tras la designación de Weiss como jefa de redacción en CBS News, el periodista Jack Mirkinson refirió como desde The Financial Times se señaló que “Weiss se ha ganado a Ellison en parte adoptando una postura proisraelí”, y este tipo de periodismo al que ahora pertenece CBS News.