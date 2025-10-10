Aeroméxico y Delta impugnan la orden para poner fin a su alianza ante tribunal de EU

El Gobierno de EU decidió poner fin a la inmunidad antimonopolio que permite a Aeroméxico y Delta elegir sus rutas de vuelo y definir el precio de los boletos de vuelos que tienen en común,

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Aeroméxico y Delta Air Lines presentaron una impugnación contra la decisión del Gobierno de Estados Unidos (EU) que ordena poner fin a la alianza entre ambas aerolíneas a partir del 1 de enero del 2026.

Ambas empresas presentaron un recurso legal el pasado mes de septiembre ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en contra la orden del Departamento de Transporte de EU (DOT, por sus siglas en inglés), mismo que se hizo público este viernes.

La Administración de Donald Trump decidió revocar la inmunidad antimonopolio que permitía la alianza entre las dos aerolíneas, argumentando que dicho acuerdo genera efectos anticompetitivos en el mercado aéreo bilateral.

Por lo anterior, el DOT ordenó a Aeroméxico y Delta disolver su empresa conjunta, con lo que ya no podrán ponerse de acuerdo para definir las rutas en las que operará cada una entre México y Estados Unidos, además de no poder decidir el precio para los vuelos que tienen en común.

La aerolínea mexicana expresó su descontento con tal decisión, argumentando que "la postura del DOT pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México".

Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no es comprensible la decisión de la Administración de Trump para poner fin a la alianza, y subrayó que "creemos que son otros intereses los que están detrás de esta resolución relacionada con Delta y Aeroméxico".

EU arremete contra aviación mexicana por enviar vuelos de carga al AIFA

La decisión de EU para poner fin a la alianza entre Aeroméxico y Delta forma parte de una serie de acciones anunciadas por la Administración de Trump luego de que el Gobierno mexicano ordenó enviar todos los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Secretario de Transportes estadounidense, Sean P. Duffy, acusó a México de no cumplir con el acuerdo bilateral en materia de aviación desde el 2022 "cuando rescindió abruptamente las franjas horarias y luego obligó a los transportistas de carga de Estados Unidos a reubicar las operaciones".

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum afirmó que el gobierno estadounidense no tiene ninguna justificación para no validad la alianza Aeroméxico-Delta a partir del próximo año, pues, aseguró, ninguna aerolínea presentó quejas por el cambio.