El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 5:09 pm

En conferencia de prensa, la Fiscal de la CdMx, Bertha María Alcalde Luján, compartió avances sobre las indagatorias que se llevan a cabo por la explosión de una pipa en Iztapalapa. Al respecto, señaló que el percance se debió a que el chofer manejaba a exceso de velocidad.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, indicó que, como resultado de los peritajes que se han realizado sobre la explosión de una pipa que ocurrió en la Alcaldía Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, se determinó que el percance ocurrió a raíz de que el chofer del vehículo iba a exceso de velocidad.

En conferencia de prensa, Luján comentó que "el conductor perdió el control del vehículo, y determinó que ingresó a 44 kilómetros por hora, lo que superó el límite en la zona. Luego el vehículo giró a la derecha, y chocó provocando una fuga de gas y después se arrastró el semirremolque. Al encontrar en contacto, provocó una explosión".

La Fiscal aseguró que el tramo de la Calzada Ignacio Zaragoza en el que se registró la explosión se encontraba en condiciones adecuadas. "No había baches y objetos que alteraran al camión", afirmó.

Durante la presentación, Alcalde Luján también precisó que el vehículo y la pipa que transportaba tampoco presentaban ninguna falla antes del accidente, por lo que el exceso de velocidad al que iba el conductor y su falta de pericia tras el volante fueron los únicos dos factores determinantes para la volcadura y posterior explosión.

El avance de las investigaciones se da a un mes exacto del hecho que, hasta la fecha, ha dejado un total de 31 víctimas mortales, incluido el chofer de la pipa, mientras que nueve personas permanecen hospitalizadas.

