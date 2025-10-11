Morena expulsa a Bermúdez Requena por su vínculo con La Barredora, anuncia Alcalde

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió expulsar a Hernán Bermúdez Requena del partido debido a la investigación en su contra por sus presuntos vínculos con La Barredora.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció este viernes que fue expulsado del partido Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco que actualmente está preso tras ser señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

La dirigente morenista anunció la expulsión del excolaborador del Senador Adán Augusto López en una conferencia de prensa ofrecida desde Villahermosa, Tabasco, durante la gira nacional del Comité Ejecutivo Nacional.

"La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo, ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento por obvias razones", declaró Alcalde.

La lideresa de Morena rechazó las comparaciones que se hacen entre el caso de Bermúdez Requena con García Luna, quien fue Secretario de Seguridad federal en el Gobierno de Felipe Calderón, y subrayó que "en el caso de los panistas, lejos de abrir una investigación lo condecoraron, le aplaudieron, le solaparon".

"En nuestro movimiento y en nuestro país no hay cabida para la impunidad. Fue nuestro propio movimiento el que abrió la investigación en el caso Hernán Bermúdez [...] Aquí quien sea que cometa un acto de corrupción se tiene que abrir un procedimiento y se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, porque no hay complicidades en Morena, no hay cabida para la complicidad ni para la impunidad", aseveró.

Alcalde recalcó que, en el caso de Bermúdez Requena, se analizaron las pruebas que vinculan al exsecretario de Seguridad de Tabasco con un presunto caso de corrupción por su supuesto vínculo con La Barredora, tras lo que se tomó la decisión de expulsarlo del partido.

La comparación con el PAN y @FelipeCalderon no tiene cabida: allá todos son lo mismo y entre compadres se solaparon y hasta se condecoraron. Que no se nos olvide. No somos lo mismo: aquí no hay impunidad, ni complicidades. La denuncia contra el exsecretario de seguridad de… pic.twitter.com/lrQd6ptb0e — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 10, 2025

Hernán Bermúdez Requena, conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro por un Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, durante una audiencia celebrada el pasado 23 de septiembre.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, asignado al cargo por el entonces Gobernador Adán Augusto López, actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Bermúdez Requena es investigado desde el 2024 tras ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.