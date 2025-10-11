Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz fue abatido a balazos por sujetos en motocicleta mientras circulaba por calles de la Ciudad de México; el mundo de la farándula lamenta el atentado y se encuentra de luto.

Por Juan Pablo González

Los Ángeles, 10 de octubre (LaOpinión).- El mundo del entretenimiento hispano se volvió a vestir de luto, la noche del jueves 9 de octubre, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, quien formaría parte del concurso de baile "Las Estrellas Bailan en Hoy", emitido dentro del programa "Hoy".

La muerte de Fede, quien tenía 38 años, se produjo cuando circulaba a bordo de su camioneta de lujo en la zona de Periférico, en la Ciudad de México, siendo ahí que fue abordado por los ocupantes de un par de motocicletas, quienes abrieron fuego en su contra durante, el que se cree, fue un ataque directo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de sus redes sociales.

“LO MATARON, WEY!"

La @FiscaliaCDMX y la @SSC_CDMX rastrean en distintas colonias de @AlcaldiaMHmx a los 4 tipos q mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.

De esa zona salieron, y ahí se ocultaron.

Así grabó un automovilista, segundos después del crimen. pic.twitter.com/tPp7MwTmMA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 10, 2025

Trascendió que Fede recibió tres impactos de bala, los cuales provocaron que perdiera el control de su camioneta y falleciera de forma inmediata en el lugar, mientras que sus agresores escaparon a pie y cruzaron un puente que conecta con el Bosque de Chapultepec.

Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, sin embargo, las autoridades ya trabajan en las investigaciones y en la revisión de las cámaras de seguridad para dar con los presuntos responsables de este crimen.

“Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, se lee en el resto del comunicado.

Descansa en Paz • Fede Dorcaz @fededorcaz •

♥️🕊️

Sigo sin poder dar crédito a que ya no estás en este plano, tantos sueños que tenías por cumplir, tantas metas que me es imposible creerlo. Esa última charla quedará siempre en el corazón •

¡Te recordaremos con muchísimo… pic.twitter.com/FayAVOd5tV — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 10, 2025

Colegas lamentan hecho

La forma en que murió Fede Dorcaz significó un duro golpe para la industria del entretenimiento hispano, tal y como lo dio a conocer en el programa "Hoy", en donde condenaron la ola de violencia que se vive en México.

La emisión tenía contemplado al famoso modelo para que formara parte de la próxima temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", en donde a partir de este lunes haría como pareja de pista de Mariana Ávila.

“Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, dijo Andrea Legarreta entre lágrimas, quien compartió lo que para ellos significó esta partida dura y sorpresiva.

Las palabras de aliento también llegaron por parte de otros participantes como Kunno, quien reconoció lo importante que era para todos.

“No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”, dijo el influencer.

