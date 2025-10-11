Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

La Opinión

10/10/2025 - 6:41 pm

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Stanley, Harfuch, Acosta Chaparro… la CdMx ha vivido antes atentados de alto perfil

VIDEO FUERTE ¬ Así fue atentado a funcionarios de CdMx; un hombre atacó y huyó a pie

Petro pide ayuda a CSP para dar con cantante y DJ; colombianos desaparecieron en CdMx

El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz fue abatido a balazos por sujetos en motocicleta mientras circulaba por calles de la Ciudad de México; el mundo de la farándula lamenta el atentado y se encuentra de luto.

Por Juan Pablo González

Los Ángeles, 10 de octubre (LaOpinión).- El mundo del entretenimiento hispano se volvió a vestir de luto, la noche del jueves 9 de octubre, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, quien formaría parte del concurso de baile "Las Estrellas Bailan en Hoy", emitido dentro del programa "Hoy".

La muerte de Fede, quien tenía 38 años, se produjo cuando circulaba a bordo de su camioneta de lujo en la zona de Periférico, en la Ciudad de México, siendo ahí que fue abordado por los ocupantes de un par de motocicletas, quienes abrieron fuego en su contra durante, el que se cree, fue un ataque directo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de sus redes sociales.

Trascendió que Fede recibió tres impactos de bala, los cuales provocaron que perdiera el control de su camioneta y falleciera de forma inmediata en el lugar, mientras que sus agresores escaparon a pie y cruzaron un puente que conecta con el Bosque de Chapultepec.

Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, sin embargo, las autoridades ya trabajan en las investigaciones y en la revisión de las cámaras de seguridad para dar con los presuntos responsables de este crimen.

“Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, se lee en el resto del comunicado.

Colegas lamentan hecho

La forma en que murió Fede Dorcaz significó un duro golpe para la industria del entretenimiento hispano, tal y como lo dio a conocer en el programa "Hoy", en donde condenaron la ola de violencia que se vive en México.

La emisión tenía contemplado al famoso modelo para que formara parte de la próxima temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", en donde a partir de este lunes haría como pareja de pista de Mariana Ávila.

“Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, dijo Andrea Legarreta entre lágrimas, quien compartió lo que para ellos significó esta partida dura y sorpresiva.

Las palabras de aliento también llegaron por parte de otros participantes como Kunno, quien reconoció lo importante que era para todos.

“No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”, dijo el influencer.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
2

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

La explosión destruyó la fábrica de explosivos en Tennessee, EU.
3

Explosión en fábrica de Tennessee, EU, que abastece al ejército deja 19 desaparecidos

4

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
5

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

Video viral de maestro insultando a alumno en la Universidad Autónoma de Chiapas.
6

VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
7

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
8

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

Aeroméxico y Delta presentaron una impugnación contra la decisión del Gobierno de EU que ordena poner fin a su alianza a partir del 1 de enero del 2026.
9

Aeroméxico y Delta impugnan la orden para poner fin a su alianza ante tribunal de EU

10

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

CI Banco dejará de existir
11

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje
12

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
13

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
14

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Grupo México, propiedad de German Larrea Mota Velasco, lamentó este viernes la decisión de Citigroup de rechazar su oferta para adquirir Banamex.
15

Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta para comprar Banamex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
1

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

Grupo México, propiedad de German Larrea Mota Velasco, lamentó este viernes la decisión de Citigroup de rechazar su oferta para adquirir Banamex.
2

Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta para comprar Banamex

Aeroméxico y Delta presentaron una impugnación contra la decisión del Gobierno de EU que ordena poner fin a su alianza a partir del 1 de enero del 2026.
3

Aeroméxico y Delta impugnan la orden para poner fin a su alianza ante tribunal de EU

La explosión destruyó la fábrica de explosivos en Tennessee, EU.
4

Explosión en fábrica de Tennessee, EU, que abastece al ejército deja 19 desaparecidos

La Presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores para atender la emergencia por las fuertes lluvias registradas el jueves.
5

Sheinbaum sostiene reunión virtual con gobernadores; abordan emergencia por lluvias

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje
6

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
7

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
8

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

Video viral de maestro insultando a alumno en la Universidad Autónoma de Chiapas.
9

VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
10

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Franja de Gaza
11

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
12

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte